Perú Deportes

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de Cusco ha oficializado una serie de incorporaciones para que el entrenador Hernán Lisi cuente entre sus filas a futbolistas con destacada presencia en el torneo local

Guardar
Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones
Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones de Agustín Graneros, Beto da Silva y Christopher Olivares. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

En cuestión de tres temporadas, luego de su ascenso a la categoría de honor del fútbol peruano, Deportivo Garcilaso se ha hecho con dos boletos a la Copa Sudamericana. El proyecto del elenco cusqueño ha rendido frutos a corto plazo y la dirigencia no escatima en aspiraciones. Por lo tanto, ha alcanzado acuerdos con deportistas de auspiciosa expectativa.

En primera instancia, los directivos en San Sebastián resolvieron no extender el vínculo que ubicaba al entrenador Carlos Bustos al mando del primer equipo. En su lugar, el argentino Hernán Lisi estará a cargo de liderar el comando técnico en la temporada 2026. Los objetivos no solo están puestos en el torneo doméstico, sino también en la Copa Sudamericana 2026, donde espera Alianza Atlético para definir el boleto a la fase de grupos.

Luego, por medio de sus redes sociales, el club oficializó la llegada de Agustín Graneros, futbolista argentino que exhibió un estado de forma notable en la temporada 2025 con Alianza Atlético de Sullana. El bonaerense de 29 años se despachó con 14 goles y seis asistencias en la Liga 1 y se erigió como el jugador más descollante en el cuadro del norte del país.

Alianza Lima enfrentó a Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El ‘pedacito de cielo’ también comunicó que alcanzó un acuerdo con los atacantes Beto da Silva y Christopher Olivares, ambos surgidos de Sporting Cristal y con un recorrido importante en clubes locales. Por un lado, Da Silva se desvinculó de Cienciano luego de un paso sin demasiado protagonismo (cuatro goles y cuatro asistencias).

Por otro lado, el ‘Zancudito’ también apunta a regresar a su mejor estado de forma en el 2026. Deportivo Garcilaso es el segundo club cusqueño en el que desplegará sus capacidades. Fue precisamente en 2023 —con Deportivo Municipal y Cusco FC— cuando registró su mejor marca goleadora: seis goles y tres asistencias. En su último paso por Atlético Grau, se despachó con dos dianas y dos pases gol.

A los atacantes citados, el comando técnico también contará con la presencia de Horacio Benincasa y Claudio Torrejón, procedentes de Alianza Atlético y Cienciano, respectivamente.

Horacio Benincasa y Claudio Torrejón,
Horacio Benincasa y Claudio Torrejón, refuerzos para las filas de Hernán Lisi. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

Objetivo Copa Sudamericana 2026

Deportivo Garcilaso se prepara para afrontar su segunda incursión histórica en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, consolidando su nombre en el plano internacional. Fue en 2023, durante su temporada de estreno en la categoría de honor del balompié nacional, cuando el conjunto cusqueño logró la hazaña de clasificarse al segundo torneo de clubes más relevante del continente.

En la edición 2024, el elenco imperial demostró su temple al dejar en el camino a ADT de Tarma tras una dramática definición por penales. En aquella jornada, el hoy retirado guardameta Diego Penny firmó una actuación pletórica, permitiendo que el popular ‘pedacito de cielo’ se instalara en la fase de grupos.

En dicha instancia, compitió a gran altura frente a rivales de la talla de Lanús de Argentina, Cuiabá de Brasil y Metropolitanos de Venezuela, finalizando su participación en el tercer lugar bajo la conducción técnica del colombiano Bernardo Redín.

Pablo Erustes abrió el marcador en Venezuela por la última jornada del certamen internacional. (Video: ESPN)

De cara al futuro, la temporada 2026 asoma como una ocasión propicia para emular la solvencia competitiva mostrada en su anterior presentación. El sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL en Asunción determinó que su rival será Alianza Atlético de Sullana, escuadra que contará con la ventaja de la localía por sorteo.

Este duelo único de eliminación directa está programado para el martes 3 de marzo de 2026, y aunque el recinto aún no ha sido confirmado de manera oficial por el ente rector, las gestiones logísticas ya están en marcha.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el periodista Jerónimo Macedo, el cotejo tendría lugar en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, escenario neutral que albergaría la expectativa de ambas hinchadas. La acción rodará a partir de las 21:00 horas en todo el territorio peruano, en lo que se perfila como una noche decisiva para las aspiraciones internacionales del cuadro celeste.

Alianza Atlético enfrentará a Deportivo
Alianza Atlético enfrentará a Deportivo Garcilaso en marzo de 2026.

Temas Relacionados

Deportivo GarcilasoLiga 1Copa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

El administrador provisional de la institución estudiantil no dejó dudas en su postura. El ente encargado deberá decidir si falla a favor de Alianza Lima o Universitario, dado que ambas entidades han planificado un evento de envergadura para la misma jornada

Franco Velazco aseguró que la

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

El exfutbolista no dudó en apuntar contra el grupo inversor por sus intervenciones en el manejo deportivo del club ‘íntimo’, citando el ejemplo de Sporting Cristal con Joel Raffo

Reimond Manco explotó contra el

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

El lateral brasileño fue uno de los protagonistas de la memorable victoria de Sheriff de Moldavia sobre los ‘blancos’ en la Liga de Campeones del 2021. Fue compañero de Gustavo Dulanto

Sporting Cristal oficializó a Cristiano

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ no solo se verían afectadas en lo deportivo, sino también en lo económico después de su duelo con las ‘cremas’ en la fecha 9

La nueva sanción contra Alianza

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La brasileña destacó el nivel de las ‘blanquiazules’ y precisó la clave para poder sacar un triunfo este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial ratifica detención preliminar

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

Imitadora de Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025 y se llevó 20 mil soles al derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

DEPORTES

Reimond Manco explotó contra el

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”