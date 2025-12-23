Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones de Agustín Graneros, Beto da Silva y Christopher Olivares. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

En cuestión de tres temporadas, luego de su ascenso a la categoría de honor del fútbol peruano, Deportivo Garcilaso se ha hecho con dos boletos a la Copa Sudamericana. El proyecto del elenco cusqueño ha rendido frutos a corto plazo y la dirigencia no escatima en aspiraciones. Por lo tanto, ha alcanzado acuerdos con deportistas de auspiciosa expectativa.

En primera instancia, los directivos en San Sebastián resolvieron no extender el vínculo que ubicaba al entrenador Carlos Bustos al mando del primer equipo. En su lugar, el argentino Hernán Lisi estará a cargo de liderar el comando técnico en la temporada 2026. Los objetivos no solo están puestos en el torneo doméstico, sino también en la Copa Sudamericana 2026, donde espera Alianza Atlético para definir el boleto a la fase de grupos.

Luego, por medio de sus redes sociales, el club oficializó la llegada de Agustín Graneros, futbolista argentino que exhibió un estado de forma notable en la temporada 2025 con Alianza Atlético de Sullana. El bonaerense de 29 años se despachó con 14 goles y seis asistencias en la Liga 1 y se erigió como el jugador más descollante en el cuadro del norte del país.

Alianza Lima enfrentó a Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El ‘pedacito de cielo’ también comunicó que alcanzó un acuerdo con los atacantes Beto da Silva y Christopher Olivares, ambos surgidos de Sporting Cristal y con un recorrido importante en clubes locales. Por un lado, Da Silva se desvinculó de Cienciano luego de un paso sin demasiado protagonismo (cuatro goles y cuatro asistencias).

Por otro lado, el ‘Zancudito’ también apunta a regresar a su mejor estado de forma en el 2026. Deportivo Garcilaso es el segundo club cusqueño en el que desplegará sus capacidades. Fue precisamente en 2023 —con Deportivo Municipal y Cusco FC— cuando registró su mejor marca goleadora: seis goles y tres asistencias. En su último paso por Atlético Grau, se despachó con dos dianas y dos pases gol.

A los atacantes citados, el comando técnico también contará con la presencia de Horacio Benincasa y Claudio Torrejón, procedentes de Alianza Atlético y Cienciano, respectivamente.

Horacio Benincasa y Claudio Torrejón, refuerzos para las filas de Hernán Lisi. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

Objetivo Copa Sudamericana 2026

Deportivo Garcilaso se prepara para afrontar su segunda incursión histórica en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, consolidando su nombre en el plano internacional. Fue en 2023, durante su temporada de estreno en la categoría de honor del balompié nacional, cuando el conjunto cusqueño logró la hazaña de clasificarse al segundo torneo de clubes más relevante del continente.

En la edición 2024, el elenco imperial demostró su temple al dejar en el camino a ADT de Tarma tras una dramática definición por penales. En aquella jornada, el hoy retirado guardameta Diego Penny firmó una actuación pletórica, permitiendo que el popular ‘pedacito de cielo’ se instalara en la fase de grupos.

En dicha instancia, compitió a gran altura frente a rivales de la talla de Lanús de Argentina, Cuiabá de Brasil y Metropolitanos de Venezuela, finalizando su participación en el tercer lugar bajo la conducción técnica del colombiano Bernardo Redín.

Pablo Erustes abrió el marcador en Venezuela por la última jornada del certamen internacional. (Video: ESPN)

De cara al futuro, la temporada 2026 asoma como una ocasión propicia para emular la solvencia competitiva mostrada en su anterior presentación. El sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL en Asunción determinó que su rival será Alianza Atlético de Sullana, escuadra que contará con la ventaja de la localía por sorteo.

Este duelo único de eliminación directa está programado para el martes 3 de marzo de 2026, y aunque el recinto aún no ha sido confirmado de manera oficial por el ente rector, las gestiones logísticas ya están en marcha.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el periodista Jerónimo Macedo, el cotejo tendría lugar en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, escenario neutral que albergaría la expectativa de ambas hinchadas. La acción rodará a partir de las 21:00 horas en todo el territorio peruano, en lo que se perfila como una noche decisiva para las aspiraciones internacionales del cuadro celeste.

Alianza Atlético enfrentará a Deportivo Garcilaso en marzo de 2026.