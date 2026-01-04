Iván Tapia en la órbita de Alianza Lima: en Argentina informan del interés pese al límite de extranjeros

Iván Tapia, pretendido desde Argentina por Alianza Lima y Universitario. Crédito: Difusión.

El mercado de verano peruano se mueve turbulentamente. En las últimas horas, se conoció que Universitario de Deportes estaría tras los pasos de Iván Tapia, jugador que quedó libre luego de su paso por Barracas Central. El hijo de Claudio Tapia, presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), también sería pretendido por Alianza Lima, así lo informó el periodista Germán García.

Pero la escuadra ’blanquiazul’ ya no puede realizar más incorporaciones de jugadores extranjeros. El reglamento de la Liga 1 solo permite seis futbolistas del exterior en el plantel. La contratación del uruguayo Mateo Antoni colmó los cupos, que completan Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti.

Las bases permiten que un club peruano pueda sumar a un séptimo extranjero siempre y cuando no cuenten con jugadores nacionalizados en su plantilla. No obstante, los ’íntimos’ no pueden usar este recurso, pues cuentan con la presencia de Jairo Vélez y Gaspar Gentile.

De esta manera, solo Universitario de Deportes tendría carta libre para negociar directamente con Iván Tapia sin la presión de que el clásico rival también esté interesado. De momento, el entrenador Javier Rabanal decidió no pronunciarse al respecto y dejó las conversaciones a Álvaro Barco, director deportivo.

“Como dije en rueda de prensa, no voy a hablar de nombres porque no es beneficioso para cerrar las operaciones. Lo que se ha traído todo es hablado con Álvaro Barco, refuerzos de las características que necesitábamos. Vamos a ver quién más va a venir, pero sin decir todavía quien llegará”, explicó en su llegada al país.

¿En qué posición juega Iván Tapia?

Iván Tapia disputó la última temporada con Barracas Central en la Primera División de Argentina. Su capacidad para desempeñarse como mediocentro o mediapunta lo define como un futbolista polifuncional, característica que encaja perfectamente con el perfil de fichajes que prioriza Universitario de Deportes en los últimos tiempos.

Bajo esa premisa, el volante de 21 años se adaptaría al esquema táctico (3-5-2) de los cremas en el rol de interior, tanto por el sector izquierdo como por el derecho. En dicha posición, el argentino sostendrá una competencia interna de alto nivel frente a jugadores consolidados como Jairo Concha, Martín Pérez Guedes y Héctor Fértoli.

Tapia, quien destaca por el manejo de su pierna derecha, también ofrece la variante de actuar como un ’10’ detrás de Alex Valera o Sekou Gassama. Entre las virtudes más destacadas del hijo del presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) resaltan su excelente pegada de larga distancia y su efectividad en la ejecución de tiros libres, recursos que lo convierten en una amenaza constante en jugadas de pelota parada.

La carrera de Iván Tapia

Iván Tapia forjó su identidad futbolística en las filas de Barracas Central, club donde alcanzó el estatus de referente y capitán a una edad temprana. Su trayectoria profesional está ligada estrechamente al ascenso meteórico del equipo ’guapo’, con el cual escaló desde las categorías menores hasta la máxima división del fútbol argentino.

Su curso más notable tuvo lugar en 2021, año en el que lideró al conjunto de Olavarría y Luna hacia el ansiado ascenso a la Liga Profesional. En aquella campaña, su visión de juego y precisión en la pelota parada resultaron determinantes para lograr el éxito institucional.

Tras un breve paso por San Lorenzo de Almagro en 2024, donde buscó consolidarse en un club de los denominados ’grandes’, retornó a Barracas Central para recuperar su mejor nivel. En su última etapa con la camiseta ’albirroja’ durante 2025, el mediocampista ratificó su madurez táctica. Sus estadísticas reflejan un aporte de dos goles y dos asistencias.

Estas cifras demuestran su capacidad para influir en el marcador mediante la ejecución de faltas y córners. Ahora, con más de 160 encuentros oficiales en su historial, el volante llega a Lima para aportar esa polifuncionalidad y pegada privilegiada al mediocampo crema.