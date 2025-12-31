Sport Boys incorpora a colombiano Juan David Torres por todo el 2026: préstamo desde segunda división de Estados Unidos

Juan David Torres llega cedido a Sport Boys por todo el 2025. Crédito: X Sport Boys.

La temporada 2026 representa un desafío de dimensiones mayúsculas para Sport Boys, dado que es el curso previo a la celebración del centenario de la institución. Por tanto, el conjunto del Callao aspira a disputar competencias internacionales en el 2027 y para ello ha echado mano de su ajustado presupuesto para conformar una plantilla competitiva. El último en anclar en el puerto ha sido el colombiano Juan David Torres.

El nacido en Barranquilla de 24 años llega procedente del Charleston Battery, club subcampeón de la USL Championship, la categoría de plata del fútbol estadounidense. “¡Bienvenido a El Primer Campeón!”, saludaron los ‘rosados’ por medio de sus redes sociales al volante con pasado en Millonarios de su país, donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2023.

Una de las características más destacadas de Torres es el remate desde larga distancia. Su perfil zurdo le permite establecerse como mediocampista interior por derecha para recortar y desenvainas potentes disparos. En el último curso, el medio ofensivo se despachó con cuatro tantos y diez asistencias. No pudo igualar su influencia goleadora del curso previo en que registró ocho dianas y siete pases gol.

Juan David Torres, según Sofascore, viene de ser el jugador más valioso en la segunda división de Estados Unidos. Crédito: Instagram juandavidth10

La plataforma especializada en estadísticas deportivas, SofaScore, lo galardonó como el mejor jugador del torneo norteamericano. Ningún jugador remató más que él (91), promedió 2.7 pases claves por partido.

En suma, Sport Boys ha logrado la cesión de un jugador con una proyección importante, pese a que las expectativas que generaron su irrupción en el fútbol decrecieron exponencialmente. A los 20 años pasó a las filas del Corinthians U20 luego de formarse en las inferiores de Banfield. Antes de fichar por Millonarios, incluso fue apodado como el ‘Niño Maravilla’.

Anclados en el puerto

Gustavo Dulanto

El defensor central de 1,96 metros de altura llega al Callao tras un paso por Universitario de Deportes y ADT. Durante el último año, sumó 21 partidos oficiales, con un registro de un gol y una asistencia en 1,730 minutos de juego. Su perfil destaca por el dominio del juego aéreo (75.8% de duelos aéreos ganados) y una notable precisión en los pases largos (80.4% de efectividad total), lo cual otorga solidez y salida limpia desde la zaga ‘rosada’.

Gutavo Dulanto, un defensor con experiencia en Champions League, se integra al plantel de Sport Boys.

Percy Liza

El delantero centro chimbotano de 25 años se une al equipo tras su etapa en FBC Melgar, donde disputó 30 encuentros en la campaña anterior entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. En sus últimos registros acumuló cuatro goles en 1,052 minutos, con una efectividad del 75% en sus disparos a puerta. Su potencia física y capacidad para fijar defensas rivales representan una variante ofensiva importante para el ataque chalaco.

André Vásquez

Este mediocentro ofensivo de 22 años llega procedente de UTC, club donde fue titular en 31 de sus 32 partidos jugados durante el 2025. El volante diestro aportó 2 goles y 3 asistencias, además de acumular casi 2,000 minutos de competencia. Su juego se caracteriza por la visión en el último tercio del campo y su capacidad para generar oportunidades de peligro, promediando una calificación de rendimiento de 7.0 puntos en el Apertura.

Rolando Díaz

El atacante trujillano de 1,80 metros de estatura se suma al plantel tras su paso por Alianza Atlético Sullana. En la última temporada, participó en 19 encuentros y anotó tres dianas, a pesar de contar con pocos minutos como titular (solo uno desde el arranque). Su rol principal consiste en ser un revulsivo eficiente dentro del área, aprovechando su movilidad y olfato goleador en tramos decisivos de los partidos.