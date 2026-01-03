Perú Deportes

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

El defensa uruguayo será elúltimo refuerzo extranjero de los ‘blanquiazules’ para afrontar Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Llegó en calidad de préstamo con opción a compra

Alianza Lima arrancó pretemporada hoy, sábado 3 de enero, pero todavía no tiene el plantel cerrado. Se conoció que los ‘blanquiazules’ siguen buscando refuerzos y llegó el último extranjero que se sumará al equipo: Mateo Antoni será el sexto foráneo por pedido especial de Pablo Guede.

Se informó que el jugador de 22 años llegó a Matute en calidad de préstamo de Argentinos Juniors y con opción de compra. Pasará exámenes médicos e inmediatamente será presentado de manera oficial.

Al arribar a Lima para integrarse formalmente al plantel, el uruguayo expresó con claridad sus metas para esta etapa, dejando un mensaje contundente sobre sus aspiraciones. Su entusiasmo por afrontar este nuevo reto quedó reflejado desde sus primeras declaraciones al salir del Aeropuerto Jorge Chávez, donde recalcó su disposición a contribuir con los objetivos del equipo.

“Primero que nada, agradecer a todos por estar acá. Estoy muy contento porque es un club muy grande. Fue eso lo que me llevó a tomar la decisión”, declaró el defensa a la prensa.

Mateo Antoni llegó a Lima
Mateo Antoni llegó a Lima para sumarse a Alianza Lima. (Créditos: Jordy Flores)

“El llamado del técnico influyó mucho”

La incorporación de Mateo Antoni a Alianza Lima se concretó tras un contacto clave con Pablo Guede, quien ya había manifestado interés en sumarlo a sus equipos en etapas anteriores durante su paso por el fútbol argentino. El defensor uruguayo de 22 años llega con el propósito de fortalecer la defensa, integrándose a un grupo que atraviesa un proceso de renovación con figuras de peso. Su capacidad para desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo ha sido especialmente valorada por el cuerpo técnico.

En sus primeras declaraciones, Antoni no solo abordó los motivos que facilitaron su llegada, sino que también hizo énfasis en la importancia de los objetivos colectivos trazados por el club para la temporada. Al referirse a este desafío, remarcó la ambición que comparten tanto el plantel como la directiva, y transmitió un mensaje claro sobre el compromiso que asume en este nuevo ciclo.

“El objetivo con Alianza es salir campeones, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ganar lo más que podamos”, expresó.

Mateo Antoni, el último refuerzo
Mateo Antoni, el último refuerzo extranjero Alianza Lima para el 2026

¿Cuál es el estilo de juego de Mateo Antoni?

Procedente de Montevideo, Mateo Antoni es un defensor central uruguayo de 22 años cuya carrera comenzó en las divisiones juveniles de Nacional. Desde sus primeros pasos, fue ascendiendo de categoría dentro del club hasta que, en 2023, fue cedido a Liverpool, donde realizó su debut profesional.

Durante su etapa en Nacional, sus actuaciones le valieron convocatorias a la selección Sub 20 de Uruguay, participando en los Juegos Suramericanos de 2022, el Sudamericano de 2023 y la Copa Mundial Sub 20 de 2023 disputada en Argentina, torneo en el que la Celeste se consagró campeona.

Entre sus cualidades destaca ser un central zurdo con proyección, atributo que resulta relevante para Alianza Lima en su búsqueda de un defensor capaz de contribuir tanto en la salida con el balón como en las tareas defensivas. La posibilidad de desempeñarse como central o lateral izquierdo es otro aspecto que ha sido especialmente valorado por el cuerpo técnico.

