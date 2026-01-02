Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para ficharlo como su último extranjero del 2026

Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para que sea su último refuerzo extranjero del 2026.

Universitario de Deportes despertó en el mercado de pases y cerró la contratación de tres futbolistas en poco tiempo. Ahora, el vigente tricampeón de la Liga 1 va por más y quiere fichar a su cuarto y último extranjero para afrontar la temporada 2026 con todo.

De acuerdo a la información del periodista deportivo, Tadokoro, la ‘U’ ha fijado su interés en nada menos que el hijo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, vigente presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Iván Tapia, quien actuó la campaña pasada, pero finaliza contrato con Barracas Central.

"Universitario de Deportes está en búsqueda de un volante ofensivo. Hay un par de opciones pero una es la del volante argentino Iván Tapia, de 27 años, por quien preguntaron condiciones“, publicó el comunicador mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter), desatando múltiples de comentarios.

Iván Tapia, hijo del 'Chiqui' Tapia, está en la carpeta de Universitario para el 2026.

Hasta el momento, solo hubo un contacto de los ‘cremas’ para saber la situación de Iván Tapia. Pero, lo cierto es que en caso el cuadro peruano decida incorporar al volante argentino, tendrá que liberar un cupo de extranjero urgentemente.

Los ‘merengues’ cuentan con sus 6 plazas de foráneos ocupadas con las recientes incorporaciones del senegalés Sekou Gassama y los argentinos Héctor Fértoli, y Caín Fara, quienes se sumaron al ‘gaucho’ Matías Di Benedetto, ecuatoriano José Carabalí y paraguayo Williams Riveros.

Lo que se sabe es que probablemente el proceso de nacionalización de Di Benedetto y Riveros terminen más antes de lo previsto y podrían ser inscritos como peruanos en la Liga 1. Cabe señalar que solo tienen plazo hasta el 15 de marzo del presente año.

Héctor Fértoli, volante argentino, se convirtió en nuevo jugador de Universitario para el 2026.

¿En qué posición juega Iván Tapia?

Iván Tapia jugó la temporada pasada en Barracas Central en la Liga Profesional Argentina. Ahí, se desempeñó como mediocentro e incluso mediapunta. Alog que lo convierte en un futbolista polifuncional y va de la mano del perfil que busca Universitario de Deportes desde hacer algunos años.

En ese sentido, el volante de 21 años calzaría en el esquema tradicional de la ‘U’ (3-5-2) como un interior, ya sea por izquierda como por derecha, compitiendo por el puesto con elementos importantes como Jairo Concha, Martín Pérez Guedes y el mismo Héctor Fértoli.

Tapia, que tiene la derecha como su pierna hábil, también podría acompañar a Alex Valera o Sekou Gassama en la zona ofensiva como una especie de ‘10′. Sus mejores recursos del hijo del presidente de la AFA es la pegada de larga distancia, habiendo marcado goles de pelota parada.

El hijo del 'Chiqui' Tapia se desempeña como mediocentro o '10'-. (Youtube)

Los números de Iván Tapia en el 2025

Iván Tapia llegaría a la ‘U’ con mucha regularidad, registrando un total de 33 partidos disputados entre los torneos nacionales de Argentina. Además, en estos cotejos, el mediocampista pudo anotar dos goles y dar dos asistencias. Estas últimas cifras generan preocupación en el hincha ‘merengue’ por su poca influencia en arco contrario.

A lo largo de su carrera, el nacido en Buenos Aires tuvo su mejor temporada en el 2021/2022, en la cual convirtió 7 tantos y dio 7 pases de gol en 42 encuentros. Esa y la siguiente 2022/2023, con seis ‘dianas’ y 7 habilitaciones, lo llevaron a fichar por San Lorenzo, donde no pudo repetir su nivel desafortunadamente.

De concretarse su fichaje a Universitario, Tapia tendría su primera experiencia en el extranjero en una edad madura, 27 años, ya que previamente solo vistió las camisetas de los ‘cuervos’ y Barracas. Se sabrá en los próximos días si las negociaciones avanzan entre el club peruano y el jugador argentino.