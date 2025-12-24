Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas.

Universitario de Deportes es el flamante tricampeón del fútbol peruano, pero no se quiere conformar con ello. Desde la directiva ‘merengue’, encabezada por Álvaro Barco, vienen buscando mejoras para conquistar el histórico ‘tetra’ y llegar más lejos en la Copa Libertadores durante el 2026.

La primera drástica e inesperada medida por parte del gerente deportivo, respaldada por el administrador Franco Velazco, fue la salida de Jorge Fossati y la llegada de un nuevo entrenador con un perfil completamente distinto al del uruguayo. Así le puso fin a un ciclo y comenzará otro en Ate.

Después, Barco se ha tomado el tiempo para fichar. Más allá de haber terminado el campeonato con mucha antelación, el cuadro ‘merengue’ no ha realizado muchos anuncios de incorporaciones. Además, guarda con mucho recelo los nombres de los posibles fichajes.

Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

El mercado de pases recién está iniciando para la ‘U’, por lo que se viene semanas agitadas en la escuadra ‘estudiantil’. A continuación te presentamos los movimientos del vigente monarca del balompié nacional:

Fichajes

Universitario no ha hecho muchos anuncios de incorporaciones después de final de la Liga 1. Los únicos presentados fueron el entrenador Javier Rabanal y el defensor Caín Fara. Aquí, también se podría considerar el regreso de Diego Romero, quien estuvo a préstamo en Banfield de Argentina.

- Javier Rabanal (entrenador)

- Caín Fara (defensa)

- Diego Romero (regreso)

Renovaciones

Por el momento, la única renovación que se ha podido conocer es la del central Matías Di Benetto. Esto ocurre porque la gran mayoría del plantel cuenta con vínculo vigente.

- Matías Di Benedetto

El defensor argentino estiró su vínculo hasta el 2027.

Salidas confirmadas

Universitario también tuvo que dejar ir a varios elementos con el objetivo de mejorar su plantilla. Sebastián Britos y Jairo Vélez sorprendieron con su no continuidad, sobre todo el último en mención porque terminó marchándose al clásico rival, Alianza Lima.

- Jorge Fossati

- Sebastián Britos

- Gabriel Costa

- Diego Churín

- Jairo Vélez

- Gustavo Dulanto (préstamo a Sport Boys)

Rumores

Por último, como en todos los equipos grandes, hay rumores en cuanto a salidas, fichajes y renovaciones. En estas últimas horas se habla de que la ‘U’ incorporará a un delantero español para el 2026. Mientras que la salida de Rodrigo Ureña es cuestión de tiempo, su próximo destino será Millonarios de Colombia.

- Salidas: Rodrigo Ureña

- Fichajes: Alberto Quiles (delantero) y Sekou Gassama (delantero)

- Renovaciones: Williams Riveros

Lo que se viene para Universitario

Luego de obtener su tercer título nacional consecutivo en 2025, Universitario de Deportes comenzó a planificar la próxima temporada, con la Noche Crema 2026 como su primer gran evento. Esta jornada servirá para presentar al equipo y reunir nuevamente a los hinchas con sus jugadores antes del inicio oficial del torneo.

La institución de Ate informó a través de sus redes sociales los detalles de esta edición, en la que el rival será la Universidad de Chile. Este equipo, con experiencia internacional, representará un reto para los ‘merengues’ y genera expectativa entre los seguidores por el atractivo del duelo.

Noche crema 2026: toda la información oficial del evento. Crédito: Prensa U

La presentación del plantel coincidirá con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, que enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi. Pese a la coincidencia, Universitario mantuvo su fecha original, asegurando que la celebración se realizará en el Estadio Monumental. El evento está programado para el sábado 24 de enero y se espera que el partido ante la U. de Chile se dispute entre las 19:00 y 21:00 horas de Perú, aunque el horario exacto aún no fue confirmado.