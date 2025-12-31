Franco Velazco confirmó que Sekou Gassama se unirá tarde a la pretemporada de Universitario: “Hay tantos estúpidos que hablan por él”

El administrador de la 'U' se refirió a la llegada del delantero hispano-senegalés. (Video: Tiempo Crema)

Universitario de Deportes oficializó el fichaje de Sekou Gassama como su nuevo ‘9′ para afrontar la temporada 2026. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por los hinchas, porque se trata de un jugador que no tiene equipo desde hace seis meses y apenas pudo anotar un gol este año. En ese sentido, Franco Velazco, administrador de la ‘U’, salió a respaldarlo y confirmar el delicado motivo por el que se unirá tarde a la pretemporada.

“Nosotros estamos siendo bastante responsables con el presupuesto. Lo importante es conseguir la sostenibilidad económica del club. ¿De qué sirve hoy gastarse toda la plata para satisfacer la maquinita tragamonedas? Lo ven en el rival de enfrente. Por más que gasta, gasta, gasta, no significa que necesariamente seas campeón. Entonces, tenemos que asumir la parte más fea, que es decir ‘esto sí, esto no, esto me alcanza, esto no me alcanza y buscar siempre las mejores opciones’”, fueron sus primeras palabras en ‘Tiempo Crema’, dejando un recado a Alianza Lima.

El directivo se mostró crítico ante las reacciones de la hinchada que, según su perspectiva, han sido demasiado severas y anticipadas respecto al rendimiento del hispano-senegalés. “He visto con desagrado y porque en verdad tengo que decir las cosas como son. No nos parece la agudeza y la crítica desenfrenada de los hinchas. Son muy pocos los que están comportándose de manera ponderada porque la única forma de valorar o de criticar a un jugador es por su desempeño en el campo de juego, cosa que todavía no ha ocurrido”, expresó. También remarcó que tanto él como el director deportivo, Álvaro Barco, se han convertido en blancos de críticas antes del inicio de la competición, aun cuando la base del plantel tricampeón continúa en el club.

Sekou Gassama anotó 1 gol y brindó 1 asistencia en 11 partidos con Eldense en su última experiencia. - créditos: AFP

Velazco destacó que el club ha mantenido a la mayoría del plantel que consiguió el tricampeonato, y que las nuevas incorporaciones, como la de Gassama, buscan potenciar un proyecto deportivo sostenible. Subrayó que el plantel se encuentra en condiciones de afrontar los retos de la temporada y que la evaluación final sobre los refuerzos debe realizarse en función de su desempeño en el campo.

Franco Velazco sobre la incorporación tardía de Sekou Gassama a Universitario

El administrador de Universitario también abordó el motivo por el que Sekou Gassama aún no se ha sumado a la pretemporada del equipo. “La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna. Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar”, afirmó.

Franco Velazco detalló que la institución ha ofrecido su apoyo al futbolista y a su entorno durante este momento difícil, priorizando su bienestar y el de sus familiares. “Obviamente al ser jugador de la ‘U’ se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil y estamos ayudándolo a superar”, precisó.

Respecto a la preparación física y profesional del atacante, el directivo indicó que el ‘9’ nacido en Barcelona cuenta con formación europea y que ya sigue un plan personalizado instruido por el comando técnico de Javier Rabanal.

“Se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo de ayudarlo y que las cosas ojalá puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada. Estoy seguro que en las condiciones físicas, porque tenemos las mejores referencias de él en la parte física, en la la disciplina como profesional, entiendo que su conexión y empalmar en la pretemporada no va a ser un inconveniente”, sostuvo.

Las jugadas más destacadas del delantero hispano-senegalés. (Video: Universitario)