Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros.

Universitario de Deportes viene haciendo un mercado de pases por la sombra. El director deportivo Álvaro Barco se ha encargado de sorprender a todos con sus incorporaciones. Por ejemplo, fichó al delantero senegalés Sekou Gassama, procedente de la tercera división del fútbol español.

Ahora, se ha revelado el ‘tapadito’ de Barco para la próxima temporada. Se trata de Héctor Fértoli, quien de acuerdo al reconocido periodista deportivo César Luis Merlo tiene todo arreglado para ponerse la camiseta ‘crema’. “Héctor Fértoli es nuevo refuerzo de Universitario”.

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de contrato, y sus registros.

Valor y tiempo de contrato

El mismo César Luis Merlo dio a conocer la modalidad del contrato de Fértoli. El argentino llegará a Ate en condición de préstamo procedente de Racing Club. Su vínculo se extenderá por todo el 2026, con una opción de compra.

Al ser una cesión, Universitario no tendrá que desembolsar ningún monto por el futbolista de 31 años. Solo tendrá que hacerse cargo de su ficha durante el tiempo estipulado en el convenio entre ambos clubes.

¿En qué posición juega?

Como viene ocurriendo desde varias temporadas, la ‘U’ trata de fichar jugadores polifuncionales, con el objetivo de que se adapten a diferentes esquemas de juegos. Ahora, esto será muy importante porque el nuevo técnico Javier Rabanal buscará más variantes durante el 2026.

En cuanto a Fértoli, su posición habitual es como extremo por izquierda. Al menos, así actuó en los pocos partidos que disputó en su último club, Tigre. Sin embargo, no tiene problemas para hacerlo como un interior o mediapunta, en caso se mantenga el habitual 3-5-2 en el cuadro ‘estudiantil’.

Es decir, el argentino llegaría al vigente tricampeón del fútbol peruano para cubrir el puesto dejado por Jairo Vélez, quien se marchó al clásico rival, Alianza Lima. También, podría competir con futbolistas como Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en el medio sector de la cancha.

El argentino tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. (TNT)

Sus registros

La información de Fértoli como nuevo futbolista de Universitario ha desatado múltiples comentarios, tanto positivos como negativos. Estas últimas opiniones están vinculadas por su poca influencia en el arco contrario. Durante su última temporada en Tigre, el ‘gaucho’ solo marcó dos goles y dio una asistencia en 19 partidos disputados.

La mejor campaña del nacido en El Trébol se remonta al 2017/2018 cuando jugó 31 partidos con Newell’s Old Boys y anotó cuatro tantos. Además, colaboró con seis pases de gol, de los cuales un par fueron en la Copa Sudamericana.

Héctor Fértoli disputó cinco temporadas en Newell's Old Boys.

Historial de lesiones

Fértoli, con respecto a lesiones, no debería tener problemas en Universitario. El futbolista solo ha sufrido tres impases médicos: lesión muscular (2021/2022), problemas musculares (2023/2024) y traumatismo (2025/2026). Esta última le tomó 17 días para volver a las canchas y solo se perdió tres encuentros.

Todos los fichajes de Universitario para el 2026

Héctor Fértoli se sumará a la lista reducida de fichajes de la ‘U’, la cual ha anunciado más salidas que llegadas hasta la fecha. Todo comenzó con la contratación del técnico Javier Rabanal. Le siguieron el defensor Caín Fara y el delantero Sekou Gassama. Y finalmente, se confirmó el regreso de Diego Romero.

Tal vez, con el arribo del jugador polifuncional argentino, se cierre el mercado de pases para Universitario, al menos por ahora. El administrador Franco Velazco manifestó que el club está a la espera de las nacionalizaciones de Matías Di Benedetto y Williams Riveros para que se libere un cupo de extranjero y así contratar un foráneo más a medio año.