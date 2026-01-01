Perú Deportes

Federico Girotti se entusiasma por haber llegado a Alianza Lima: “Es una oportunidad única en mi carrera”

En su primera comunicación formal con el área de prensa del club, el ‘Tanque’ ofreció su mirada con respecto a su incorporación al club de La Victoria. “Espero devolver el cariño con goles”, dijo

Federico Girotti, el llamado a
Federico Girotti, el llamado a suceder a Hernán Barcos. - Crédito: Alianza Lima

Federico Girotti, de 26 años, es la última apuesta que ha realizado Alianza Lima para reforzar la delantera. Ante la salida, dolorosa para la afición entera, del histórico Hernán Barcos, el antiguo ariete de Talleres está llamado a seguir su estela en distintos escenarios como Liga 1 y Copa Libertadores.

A pocas horas de la conclusión del año, el ‘Tanque’ ha concedido una entrevista con la prensa oficial del club en la que abordó su felicidad por aterrizar en Matute: “Estoy muy contento de llegar a Alianza Lima. Es una oportunidad única en mi carrera, un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo“.

Federico Girotti, el 'Tanque' de
Federico Girotti, el 'Tanque' de La Victoria. - Crédito: Alianza Lima
A Girotti, desde el primer instante, le sedujo el interés del club de La Victoria por lo que representa tanto para el Perú como para el continente. Por esa razón, le sugirió al presidente de Talleres, al igual que a su agente, priorizar esa tratativa por encima de otras. Fue clave, además, un enfrentamiento previo en CONMEBOL Libertadores.

Es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Los enfrenté este año y la verdad que me gustó mucho la hinchada, la cancha y todo lo que se vive. Para mí es un paso muy importante que estoy dando en mi carrera profesional. Alianza es un club muy grande, con mucha pasión, muy parecido a los clubes de Argentina", dijo.

El 'Tanque' quiere marcar una era en La Victoria. | VIDEO: Alianza Lima

Respecto a las metas que se ha trazado en su primera andadura en el fútbol peruano, Federico Girotti afirmó: "Mi objetivo personal es ayudar al equipo a salir campeón y hacer la mayor cantidad de goles. Sé que para eso me trajeron. Y el objetivo grupal es llegar a lo más alto y volver a poner a Alianza en fase de grupos de la Copa Libertadores, que es muy importante para el club“.

El ‘Tanque’ firmó un contrato a largo plazo con los ‘blanquiazules’, lo que confirma que existe una enorme confianza en la institución en que el fichaje resulte exitoso y, a futuro, dejé grandes réditos económicos con una operación al exterior.
Federico Girotti firmando su contrato
Federico Girotti firmando su contrato al lado de Franco Navarro Jr. - Crédito: Alianza Lima

Admiración e ilusión

Aunque Federico Girotti llega con un enorme cartel y se da por descontada su titularidad en Alianza Lima, tendrá que sostener una rivalidad deportiva con Paolo Guerrero por el puesto de goleador. Esa sana competencia motiva al argentino.

“Seguramente le pediré muchos consejos. Es un delantero que jugó en los mejores equipos del mundo y tener un compañero de esa historia va a ser muy lindo, porque voy a aprender mucho de él”, externó en diálogo con Alianza TV.

El 'Tanque' firmó un acuerdo de tres temporadas con los íntimos. | VIDEO: Alianza Lima
El próximo 3 de enero, Girotti deberá reportarse a los entrenamientos de Alianza Lima para dar inicio a la pretemporada. Días más tarde, enrumbará viaje hacia Uruguay y disputará sus primeros partidos en la Serie Río de la Plata. Aunque su mayor reto estará en la Noche Blanquiazul frente a Inter Miami, escenario ideal que lo enfrentará a Leo Messi.

Messi es uno de los mejores jugadores de la historia y es algo hermoso poder enfrentarlo; espero poder cambiarle la camiseta”, externó con mucha ilusión el delantero de 26 años.

Federico Girotti sosteniendo la camiseta
Federico Girotti sosteniendo la camiseta de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Finalmente, Federico Girotti agradeció el apoyo de la afición: "Solo quiero agradecerle al hincha de Alianza por todos los mensajes que recibí este último mes. Desde el primer momento me demostraron mucho cariño y ahora espero devolverlo con goles y, ojalá, con un título".

Federico Girotti inició su carrera profesional en Argentina con River Plate, donde debutó en 2019 y mostró potencia y olfato goleador. En busca de continuidad, pasó a préstamo a Talleres de Córdoba en 2022, etapa en la que se consolidó, marcó goles importantes y ganó protagonismo.

