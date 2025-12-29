“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

El delantero uruguayo relató cómo fue la jugada y lo que sintió tras fallar en La Bombonera. (Video: DSports)

Alianza Lima no terminó el 2025 de la mejor manera. Y es que, fuera de todo torneo internacional, quedó en el cuarto lugar de la Liga 1, un suceso que ha sido criticado por tener uno de los planteles más caros, sino el más caro, del ámbito local. Sin embargo, un momento que llenó de emoción a los hinchas ‘blanquiazules’ fue cuando el equipo eliminó a Boca Juniors en La Bombonera en la segunda fase previa de la Copa Libertadores. En ese sentido, diez meses después de aquel acontecimiento, Edinson Cavani hizo sincera confesión por su gol errado y explicó cómo sucedió.

En diálogo con ‘DSports’, el ‘Matador’ mencionó que esta falla quedó en su memoria debido a que pudo haber cambiado la historia del conjunto ‘xeneize’ en el certamen de Conmebol, del que quedó fuera y no le alcanzó para competir más a nivel internacional este año.

"Hay goles que son más puntuales que por ahí quedan, como por ejemplo el gol que no pude hacer para entrar a la Copa Libertadores. Si uno lo analizas y te das cuenta por qué es, fue contra Alianza Lima", fueron sus primeras palabras.

El delantero uruguayo admitió que la huella fue tan honda que la estudió en varias oportunidades y no dudó en contar la forma en la que ocurrieron los momentos en la cancha de Boca Juniors. “Yo lo analicé mil veces porque nos habría dado la chance de pasar. Fue un gol y una situación donde me toca picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces, cansado, con poco oxígeno, caerte, girar y levantarte para buscar posición para patear, te mareas. Le tiré la patada pero por instinto e inercia hacia el arco, y lo tiré tarde”, sostuvo.

Para no creerlo. Era el gol de la clasificación. (Video: ESPN)

Y como si de una maldición se tratara, Edinson Cavani vivió capítulos similares en los siguientes partidos con Boca Juniors: falló contra Rosario Central de forma similar, lo que provocó las críticas de los aficionados ‘xeneizes’, ya que esperaban más de un jugador que llegó con la etiqueta de ‘estrella’ y no ha podido reeditar las grandes actuaciones que mostró en Europa y con la selección uruguaya.

El camino internacional de Alianza Lima en 2025

Alianza Lima afrontó en 2025 un recorrido internacional marcado por desafíos y momentos clave, desde las fases iniciales de la Copa Libertadores hasta alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En primera instancia, tuvo que enfrentar a Nacional de Paraguay, al que dejó fuera por un marcador global de 4-2. Luego chocó con Boca Juniors y lo superó en la tanda de penales por 5-4. Deportes Iquique de Chile fue su siguiente rival y no tuvo problemas en vencerlo por 3-2.

En la fase de grupos, los dirigidos por Néstor Gorosito quedaron terceros en el D tras el triunfo sobre Talleres de Córdoba y los empates con Sao Paulo y Libertad de Paraguay. Esta ubicación los colocó en la Copa Sudamericana, donde mantuvieron el ritmo competitivo y enfrentaron a adversarios de categoría como Gremio de Brasil y Universidad Católica de Ecuador. Ante ambos oponentes, los ‘victorianos’ se impusieron, resaltando los duelos con los de Porto Alegre.

El gol de Hernán Barcos en los minutos finales ante Gremio le dio la clasificación a Alianza Lima en Brasil. - créditos: AP

El recorrido internacional de Alianza Lima culminó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esa instancia, se midió ante un rival que supo cómo jugarle y desnudó sus falencias. Universidad de Chile le sacó un empate sin goles en Matute, para luego derrotarlos en Santiago por 2-1.

Pese a que el equipo ‘aliancista’ no logró avanzar a semifinales, la campaña dejó sensaciones positivas y consolidó la proyección internacional del club, que cerró el año con una imagen competitiva en el escenario sudamericano. Eso sí, la deuda fue en la Liga 1, por lo que el 2026 buscará conseguirla.