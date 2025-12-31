Perú Deportes

Se filtraron los motivos por los que Federico Girotti eligió fichar por Alianza Lima: “Tiene el sueño de jugar en Europa”

El periodista Ignacio Castellano contó detalles de la llegada del delantero argentino al cuadro ‘blanquiazul’ y de lo que espera el jugador para el 2026

El periodista Ignacio Castellano contó detalles de la llegada del delantero argentino al cuadro 'blanquiazul'.

Alianza Lima dejó atrás la temporada 2025 y ahora se enfoca en el 2026, donde intentará conseguir el título nacional. Para ello, la directiva no ha dudado en desembolsar una gran cantidad de dinero para incorporar jugadores, sobre todo en la zona ofensiva, teniendo a Federico Girotti como la gran estrella. En ese sentido, se filtró el verdadero motivo por el que el delantero argentino eligió llegar al cuadro ‘blanquiazul’.

“Hace tiempo que ‘Fede’ había dialogado con la dirigencia de Talleres, con el presidente Andrés Fassi. Le había comentado que tenía el deseo de cambiar de aires, ya había tenido la promesa de venta”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo, Ignacio Castellano, en diálogo con ‘Exitosa Deportes’.

El comunicador señaló que durante el 2025 el futbolista recibió propuestas desde Brasil y Europa. Sin embargo, la directiva de la ‘t’ decidió que permaneciera en la institución hasta finalizar la temporada, una que estuvo marcada por la presión y los desafíos deportivos porque el equipo cordobés luchó hasta las últimas fechas para evitar el descenso.

‘Fede’ la pasó realmente muy mal este año, al igual que prácticamente todo el plantel de Talleres con el descenso. En un momento daba la sensación de que estaba prácticamente condenado a jugar la B Nacional en Argentina y se terminó salvando sobre el final. ‘Fede’ convirtió un gol importante ante Gimnasia”, apuntó.

Federico Girotti convirtió 25 goles
Federico Girotti convirtió 25 goles en 122 presentaciones con Talleres.

La negociación entre Alianza Lima y Federico Girotti se concretó después de que el club peruano se interesara en reforzar su línea ofensiva con un jugador de proyección internacional y que tenía pasado en River Plate. Además, le anotó a los ‘íntimos’ en el duelo por Copa Libertadores que se jugó en Matute.

Los motivos por los que Federico Girotti eligió fichar por Alianza Lima

Ignacio Castellano profundizó en las razones que llevaron a Federico Girotti a decantarse por Alianza Lima. “Si bien conozco el entorno de Girotti, puedo decir que él hizo un esfuerzo muy grande y que estaba más que convencido de ir a Perú. Le gustaba mucho poder pelear torneos, de jugar Copa Libertadores, de por ahí no tener la presión que tenía en Talleres”, explicó.

El periodista argentino también subrayó que la propuesta económica del conjunto ‘victoriano’ y la confianza mostrada por la directiva fueron factores determinantes en la decisión final. “Puedo decir que por el salario y porque fue uno de los primeros clubes que confió en él y que le acercó una oferta, optaron finalmente por Alianza Lima. También tenía algunos sondeos de Brasil, pero no llegaron a hacer ofertas concretas”, señaló.

La presión sufrida en Córdoba, tanto por la lucha contra el descenso como por el entorno exigente del fútbol argentino, influyó de manera directa en el deseo del ‘Tanque’ de buscar una experiencia que le permitiera recuperar la confianza y relanzar su carrera. “Yo creo que el fútbol peruano le va a venir muy bien a él, especialmente para recuperar la confianza, cambiar de aires. La presión que sufrió en Córdoba en este último año fue realmente complicado, y lo sufrió él como el resto del plantel”, aseguró.

El periodista interpreta que la llegada a Alianza Lima puede representar para Girotti una nueva etapa, con la posibilidad de erigirse en un jugador clave en el ataque del equipo y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas del fútbol argentino. “Me parece que a partir de ello se va a poder ver la mejor versión de Girotti, incluso siendo importante, siendo goleador, para poder de acá dos años, tal vez, volver a dar un salto a un fútbol brasileño, al fútbol europeo, que él tenía el sueño de jugar allí también. Creo que aún tiene para demostrar que este último año fue un retroceso en su carrera, a mi modo de verlo, y me parece que puede volver a ser el que fue hace un par de años atrás”, concluyó.

Federico Girotti celebrando su gol
Federico Girotti celebrando su gol ante la imagen de Carlos Zambrano en el césped en Boca Juniors vs River Plate.

