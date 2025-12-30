Perú Deportes

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

Andrés Fassi se ilusiona con la trascendencia del ‘Tanque’ en La Victoria. Asegura que su sola presencia puede inyectar profesionalismo al plantel

Federico Girotti deja Talleres de
Federico Girotti deja Talleres de Córdoba para enrumbarse a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Federico Girotti, de 25 años, ha dejado Talleres de Córdoba (ARG) para poner rumbo al histórico Alianza Lima (PER) pensando en un relanzamiento de su carrera. La operación se cerró satisfactoriamente a pocas horas de la conclusión del año y tuvo como principal aval a Andrés Fassi, presidente de la ‘T’.

El titular del club ‘albiazul’, en todo momento, estuvo con la postura de cerrar el acuerdo con los ‘íntimos’ ignorando otros acercamientos igual de importantes de otros clubes interesados del exterior. Fue determinante que el ‘Tanque’ demostrara, con reiteración durante los últimos días, su deseo de trasladarse a Perú.

Federico Girotti firmando su contrato
Federico Girotti firmando su contrato al lado de Franco Navarro Jr. - Crédito: Alianza Lima

Por esa razón, Andrés Fassi presiente que Federico Girotti revolucionará la Liga 1 hasta posicionarse en un sitial extraordinario en la tabla de artilleros de la temporada venidera, lo que supondría para el argentino un crecimiento exponencial que, además, lo reubicaría nuevamente en el mercado sudamericano y con mayor plenitud.

Al hincha de Alianza Lima le digo que se encontrarán con un jugador dinámico, gran profesional, y que llega para ser goleador del fútbol peruano“, expresó el presidente de Talleres de Córdoba en una comunicación puntual con TV Perú Deportes no bien se anunció la contratación del atacante en La Victoria.

El 'Tanque' se marcha de la 'T' para poner rumbo a La Victoria. | VIDEO: Talleres de Córdoba

Girotti llegó a Perú en el último fin de semana del 2025, pasadas las altas horas de la noche, en absoluto secretismo. A primera hora del lunes 29 de diciembre cumplió con los exámenes médicos de rigor, que arrojaron un correcto estado de forma. A su salida del centro de salud, remarcó que estaba “con mucha ilusión” de ponerse a las órdenes del técnico Pablo Guede.

Al día siguiente, en horas de la mañana, el club de La Victoria oficializó a su ‘Tanque’ con un contrato de dos años: "Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti! El camino es hoy.

Federico Girotti convirtió 25 goles
Federico Girotti convirtió 25 goles en 122 presentaciones con Talleres. - Crédito: AFP

