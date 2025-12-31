El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

Hernán Barcos, destino FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Hernán Barcos, delantero de 41 años con doble nacionalidad (argentina / peruana), tiene todo listo para dar inicio a una inesperada aventura en FC Cajamarca, nuevo inquilino de la Liga 1 que en los últimos días ha realizado un plan de contrataciones más que llamativo con presencia de exfutbolistas de Alianza Lima.

En ese contexto, a horas de la llegada del Año Nuevo, FC Cajamarca ha captado la atención tanto de sus comprometidos hinchas como del resto de seguidores del fútbol en Perú, al publicar una imagen en redes sociales (Facebook, X e Instagram) que anticipa el fichaje de HB9.

Hernán Barcos pone rumbo a FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

En concreto, la institución deportiva que se instalará en la élite de Perú elevó a sus plataformas un diseño de un pirata —en alusión a Hernán Barcos— que navega su embarcación al lado de un simpatizante cajamarquino que lo guía a su nuevo sitio establecido en el mapa: Cajamarca.

“Es oficial. La navegación ha empezado. Rumbo a la ciudad del carnaval”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación, en cuyas reacciones resaltan cerca de 2000 ‘likes’ y más de un centenar de comentarios, todos con posturas favorables por el fichaje de mayor renombre de la siguiente temporada.

Se conoció una imagen que expone el acuerdo entre el 'Pirata' y el recién ascendido a la Liga 1. (Video: Teledeportes)

Conviene mencionar que Hernán Barcos también se ha unido a esa importante facción, que reaccionó con alegría, en compañía de su esposa Giuli Cunha. De hecho, ambos ya siguen en Instagram a FC Cajamarca, aunque el futbolista experimentado todavía mantiene de ‘profile’ una imagen vinculada con la indumentaria de Alianza Lima.

Una vez que se oficialice su contratación, que se presume que será en cuestión de horas, el ‘Pirata’ empezará su segunda andadura con otro club en el Perú. Atrás queda todo lo hecho, a lo largo de un lustro, en La Victoria, pero la memoria mantendrá cada uno de sus mejores momentos liderando al bloque aliancista.

El anuncio que da por hecho el fichaje de Hernán Barcos. - Crédito: FC Cajamarca

Negociación exitosa

Tras la confirmación de su salida de Alianza Lima por decisión de la directiva que optó por no renovar su contrato, Hernán Barcos decidió tomarse un tiempo de descanso junto a su familia. El delantero buscó así alejarse del clima tenso que había predominado durante las semanas previas a su desvinculación del club limeño.

En ese periodo de pausa, diversos equipos del fútbol peruano manifestaron interés en contar con los servicios del atacante argentino. Entre los primeros en hacer una oferta se encontró Sport Boys, institución que mostró un marcado interés por sumarlo a su plantilla. No obstante, las conversaciones no prosperaron debido a discrepancias en los términos económicos planteados por ambas partes.

El entrañable 'Pirata' comunica su adiós de La Victoria a sus simpatizantes aliancistas. | VIDEO: @barcos

En medio de ese escenario, la directiva de FC Cajamarca tomó la iniciativa y realizó una llamada directa a Barcos. El presidente del club motivó al futbolista a trasladarse al interior del país, acompañado de su esposa e hijos, para sostener una reunión formal donde se expusieron los detalles de la propuesta.

Durante el encuentro, Hernán recibió el plan deportivo del equipo cajamarquino y aceptó cada uno de los puntos acordados. El delantero, además, dejó en claro que desea participar en instancias directivas, expresando su interés en influir en la gestión del equipo como un primer paso hacia una futura función en la Gerencia Deportiva.