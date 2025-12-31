Perú Deportes

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

El nuevo club que disputará la Liga 1 2026, procedente de la división de plata, está listo para sacudir el mercado con la contratación del ‘Pirata’, quien recala después de cerrar una etapa inolvidable en Alianza Lima

Guardar
Hernán Barcos, destino FC Cajamarca.
Hernán Barcos, destino FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Hernán Barcos, delantero de 41 años con doble nacionalidad (argentina / peruana), tiene todo listo para dar inicio a una inesperada aventura en FC Cajamarca, nuevo inquilino de la Liga 1 que en los últimos días ha realizado un plan de contrataciones más que llamativo con presencia de exfutbolistas de Alianza Lima.

En ese contexto, a horas de la llegada del Año Nuevo, FC Cajamarca ha captado la atención tanto de sus comprometidos hinchas como del resto de seguidores del fútbol en Perú, al publicar una imagen en redes sociales (Facebook, X e Instagram) que anticipa el fichaje de HB9.

Hernán Barcos pone rumbo a
Hernán Barcos pone rumbo a FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

En concreto, la institución deportiva que se instalará en la élite de Perú elevó a sus plataformas un diseño de un pirata —en alusión a Hernán Barcos— que navega su embarcación al lado de un simpatizante cajamarquino que lo guía a su nuevo sitio establecido en el mapa: Cajamarca.

Es oficial. La navegación ha empezado. Rumbo a la ciudad del carnaval”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación, en cuyas reacciones resaltan cerca de 2000 ‘likes’ y más de un centenar de comentarios, todos con posturas favorables por el fichaje de mayor renombre de la siguiente temporada.

Se conoció una imagen que expone el acuerdo entre el 'Pirata' y el recién ascendido a la Liga 1. (Video: Teledeportes)

Conviene mencionar que Hernán Barcos también se ha unido a esa importante facción, que reaccionó con alegría, en compañía de su esposa Giuli Cunha. De hecho, ambos ya siguen en Instagram a FC Cajamarca, aunque el futbolista experimentado todavía mantiene de ‘profile’ una imagen vinculada con la indumentaria de Alianza Lima.

Una vez que se oficialice su contratación, que se presume que será en cuestión de horas, el ‘Pirata’ empezará su segunda andadura con otro club en el Perú. Atrás queda todo lo hecho, a lo largo de un lustro, en La Victoria, pero la memoria mantendrá cada uno de sus mejores momentos liderando al bloque aliancista.

El anuncio que da por
El anuncio que da por hecho el fichaje de Hernán Barcos. - Crédito: FC Cajamarca

Negociación exitosa

Tras la confirmación de su salida de Alianza Lima por decisión de la directiva que optó por no renovar su contrato, Hernán Barcos decidió tomarse un tiempo de descanso junto a su familia. El delantero buscó así alejarse del clima tenso que había predominado durante las semanas previas a su desvinculación del club limeño.

En ese periodo de pausa, diversos equipos del fútbol peruano manifestaron interés en contar con los servicios del atacante argentino. Entre los primeros en hacer una oferta se encontró Sport Boys, institución que mostró un marcado interés por sumarlo a su plantilla. No obstante, las conversaciones no prosperaron debido a discrepancias en los términos económicos planteados por ambas partes.

El entrañable 'Pirata' comunica su adiós de La Victoria a sus simpatizantes aliancistas. | VIDEO: @barcos

En medio de ese escenario, la directiva de FC Cajamarca tomó la iniciativa y realizó una llamada directa a Barcos. El presidente del club motivó al futbolista a trasladarse al interior del país, acompañado de su esposa e hijos, para sostener una reunión formal donde se expusieron los detalles de la propuesta.

Durante el encuentro, Hernán recibió el plan deportivo del equipo cajamarquino y aceptó cada uno de los puntos acordados. El delantero, además, dejó en claro que desea participar en instancias directivas, expresando su interés en influir en la gestión del equipo como un primer paso hacia una futura función en la Gerencia Deportiva.

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Franco Velazco, administrador provisional de Universitario de Deportes, mantiene diálogo con una señal televisiva inesperada, cuyo alcance local será clave para llevar a todos los hogares la transmisión de la Noche Crema

La Noche Crema 2026 contará

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre persistirá en la lista de acreedores, a partir del reciente plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano lamenta el nuevo

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

El centrocampista chileno de 32 años se marcha de la institución ‘crema’ luego de tres cursos marcados por el regreso al protagonismo del club en el torneo local

Rodrigo Ureña cierra su historia

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Con la última fecha por jugarse, el campeonato local prepara un cuadrangular decisivo donde cuatro equipos buscarán el único boleto disponible para la próxima temporada

¿Cómo se definirá el ascenso

Pedro Gallese ya es del Deportivo Cali: detalles de su contratación, firma y la felicidad de la hinchada

El golero de la selección peruana estampó su rúbrica en las instalaciones de La Casona e iniciará una nueva etapa en su carrera bajo las órdenes del entrenador Alberto Gamero

Pedro Gallese ya es del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Youna revela que padece leucemia

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

Jaime Bayly y la confesión que le hizo su hija Paola Bayly antes de casarse: “Estaba cansada de ser mi hija”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

DEPORTES

La Noche Crema 2026 contará

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Pedro Gallese ya es del Deportivo Cali: detalles de su contratación, firma y la felicidad de la hinchada