FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

FC Cajamarca se nutre del talento 'blanquiazul' para encarar su primera temporada en la Liga 1. Crédito: Difusión.

FC Cajamarca no escatima en contrataciones para estar a la altura de su primera presentación en la máxima categoría del fútbol peruano. El elenco debutará en la Liga 1 2026 y la plantilla estará bajo las órdenes de Carlos Silvestri. La dirigencia ‘auriazul’ se ha planteado brindarle los mejores jugadores que se ajusten al presupuesto al estratega nacional. Pero estos deportistas siguen un patrón. Coinciden en su pasado en Alianza Lima.

De momento, el único futbolista confirmado que rendirá en la escuadra cajamarquina es Pablo Lavandeira. El centrocampista fue anunciado inmediatamente después de desvincularse de la institución de Matute. El nacido en Montevideo podría seguir compartiendo vestuario con una verdadera leyenda ‘íntima’: Hernán Barcos.

Distintas fuentes dan por hecho el fichaje del ‘Pirata’. Incluso, las mismas redes sociales del club empiezan a dar luces del potencial anuncio. “Es oficial. La navegación ha empezado. Rumbo a la ciudad del carnaval”, compartió el club en sus medios oficiales.

El anuncio que da por hecho el fichaje de Hernán Barcos. - Crédito: FC Cajamarca

Sin embargo, Lavandeira y Barcos no serían los únicos jugadores que formaron parte del último ciclo exitoso de Alianza Lima y tendrían como siguiente destino al FC Cajamarca. De acuerdo con información del periodista Jerónimo Macedo, Ricardo Lagos y Pablo Míguez se vestirían de ‘auriazules’ por todo el 2026.

El comunicador de L1 MAX también indicó que los ‘potrillos’ Mauricio Arraso y Carlos Gómez se unirán a las filas de Carlos Silvestri. Asimismo, Gerson Cuba informó que Said Peralta, también formado en la escuadra ‘blanquiazul’, integrará el plantel 2026. En esa misma línea, el periodista Carlos Benavente compartió que Sebastián Pineau “estaría muy cerca” de unirse al club cajamarquino.

De esta manera, el plantel de FC Cajamarca estará plagado de figuras talentosas con pasado en Alianza Lima. La dirigencia y el comando técnico consensuaron en echar mano de la cantera ‘íntima’ y sus futbolistas más renombrados. Espera cerrar las contrataciones hasta antes del 18 de enero, cuando realizará su presentación oficial en el Estadio Héroes de San Ramón ante The Strongest de Bolivia.

Ricardo Lagos y Carlos Gómez, próximos a unirse a las filas de FC Cajamarca. Crédito: X Jerónimo Macedo

La historia de FC Cajamarca

En apenas tres años, FC Cajamarca ha logrado una trayectoria meteórica que lo ha llevado desde su origen hasta la máxima categoría del balompié nacional, desafiando la lógica del tiempo y consolidando un proyecto deportivo sumamente ambicioso.

La historia comenzó en el año 2023, fecha de la fundación del club. Lo que para muchos equipos nuevos representaría un periodo de adaptación, para el cuadro cajamarquino fue el inicio de una competencia feroz, logrando destacar rápidamente en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

El éxito no se detuvo y en 2024 el equipo alcanzó un hito fundamental. Tras una campaña sólida, el club se coronó como subcampeón de la Copa Perú, lo que le otorgó el ansiado ascenso a la Liga 2.

Histórico momento para un equipo que se fundó en 2023. (Video: X)

Finalmente, la consolidación definitiva llegó en el año 2025. Contra todo pronóstico para un recién ascendido, el FC Cajamarca dominó la categoría de plata del fútbol peruano. Al consagrarse campeón de la Liga 2, aseguró su ascenso a la Liga 1, completando así un ciclo perfecto de tres ascensos consecutivos en tres años de existencia.

La altitud se impone

Más de la mitad de los cuadros que iniciaron la temporada 2025 de la Liga 1 son de la sierra del país. Esta región ha ganado fuerza en las últimas ediciones del torneo nacional. Los equipos del ande peruano se benefician de la altitud y sacan diferencias importantes con los conjuntos de la costa, quienes se ven afectados por las condiciones geográficas de sus rivales.

La región con mayor representación es Cusco, con Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso (todos jugando a aproximadamente 3,362 msnm), seguidos por Junín, con el Sport Huancayo (3,259 msnm) y el ADT de Tarma (3,053 msnm). A esta lista se suma Cajamarca con los FC Cajamarca y UTC (2,750 msnm).