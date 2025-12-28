Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero en 2026 y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

El joven volante habló del futuro de la 'bicolor', del 'Depredador' y de Alianza Lima. (Video: Entre Bolas)

La selección peruana pudo vencer en condición de local a Bolivia en un amistoso disputado en Chincha. Con un equipo renovado con algunos nombres de la Liga 1 con otros jóvenes del extrajero, la ‘bicolor’ salió victoriosa con los goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer. Justamente, el joven volante se pronunció por este partido y lamentó el retiro de Paolo Guerrero, quien en 2026 jugará su última temporada como profesional en Alianza Lima.

“Creo que es algo que le duele a todo el Perú. Paolo es mi ídolo y un amigo, entonces es algo que me duele, pero es la decisión que ha tomado”, fueron sus primeras palabras para ‘Best Cable Sports’.

De la misma manera, el futbolista de Gil Vicente de Portugal entendió que fue una decisión natural en la carrera deportiva del experimentado artillero. “Todos quisiéramos un Paolo para toda la vida porque es un goleador increíble, pero así es esta carrera y por eso hay que disfrutarla día a día”, comentó.

Ambos personajes pudieron compartir vestuario en el conjunto ‘íntimo’ por un año y la buena amistas se vio reflejada en varios momentos, incluyendo en redes sociales, donde los dos se juntaron antes de la partida del canterano al Viejo Continente.

Bassco Soyer ha mantenido buena relación con Paolo Guerrero en Alianza Lima. - créditos: Pamela Lozano

Bassco Soyer sobre la selección peruana

Bassco Soyer vivió una serie de jornadas especiales junto a la selección peruana en el marco del reciente amistoso con Bolivia y el proceso de recambio generacional. El futbolista de 19 años expresó su satisfacción por haber integrado la ‘blanquirroja’ en esta etapa, destacando que estos días significaron una oportunidad para reencontrarse con la familia y luego regresar al club con una motivación renovada. “Fue un momento muy lindo porque es algo que todo futbolista sueña. Tuve la oportunidad de aprovechar y jugar unos minutos”, sostuvo.

En el plantel, la figura de Pedro Gallese se presentó como un líder y referente para los más jóvenes. Soyer elogió la trayectoria del arquero, a quien calificó como “el mejor arquero de la historia del Perú” y destacó su rol como capitán. “Nos brindó toda la confianza como capitán y referente porque todos sabemos la calidad de arquero que es y la importancia que tiene en la selección”, explicó.

Respecto al recambio generacional, Bassco Soyer consideró que el combinado patrio se encuentra en un proceso donde la competencia interna favorece el crecimiento colectivo. “La selección necesita a los mejores jugadores, que todos estén al máximo nivel. Como yo, hay muchos están trabajando para eso y ganarse un cupo porque estar en la selección es lo más importante para un jugador,” manifestó.

El objetivo de disputar una Copa del Mundo sigue presente, aunque el volante remarcó la importancia de ir paso a paso. “Cómo no va a ser un sueño ir al Mundial, es el sueño de toda persona pero vamos paso a paso. Ahora tengo que ir a Portugal, hacer las cosas bien para ganarme un espacio. Llegué a un equipo que me recibió de la mejor manera y me pude acostumbrar rápido, que era lo que buscaba”, puntualizó.

Para el mediocampista, su presente en Gil Vicente de Portugal representa un avance personal. “Siento que estoy progresando mucho, es lo que quería, para eso fui para allá. Ahora a seguir entrenando fuerte y jugando”, compartió.

Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente sub 23. - créditos: Difusión

Bassco Soyer sobre el presente de Alianza Lima

El vínculo de Bassco Soyer con Alianza Lima trasciende el presente deportivo e hizo hincapié en que le hace seguimiento constante. “Yo sigo a Alianza siempre. Soy hincha desde muy pequeño, y lo voy a seguir siempre; acompañando al equipo y a los jugadores porque hay muchos que son amigos míos y les deseo lo mejor en este nuevo inicio. Sé que le vas a ir muy bien”, expresó.