“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

El 'Pulpo' habló del amistoso con Bolivia en Chincha y de que la 'bicolor' dispute el proceso clasificatorio en altura. (Video: INKA DIGITAL TV)

La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, encuentro en el que participaron varios jugadores nuevos por acuerdo entre la FPF y SAFAP. Desde la Federación se evalúan posibles modificaciones de cara a las Eliminatorias 2030, entre ellas la opción de disputar partidos en ciudades de altura. Sobre este tema, Pedro Gallese expresó una opinión firme.

“¿Jugar Eliminatorias en altura? Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial”, fueron sus primeras palabras en zona mixta.

El ‘Pulpo’ reconoció que un cambio de sede influiría en el rendimiento físico de los propios futbolistas nacionales, en especial de quienes no cuentan con experiencia previa en la altitud. A pesar del desafío, remarcó que la memoria corporal y la capacidad de adaptación jugarían un papel relevante: “Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido”.

De cara a las Eliminatorias 2030, en Videna evalúan diversos escenarios para sus partidos locales frente a rivales de mayor envergadura como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Justamente, ahí aparecen posibles escenarios como el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca (Puno) y el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

La selección peruana tendría como sede alterna a Puno, que tiene al estadio Guillermo Briceño Rosamedina como opción latente a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar. - créditos: Difusión

Pedro Gallese sobre el amistoso Perú vs Bolivia

Luego de la reciente victoria de Perú ante Bolivia en el recinto deportivo de Chincha, Pedro Gallese expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo y valoró el debut de varios compañeros en la selección. “Muy contento porque hay muchos compañeros que se ponían la camiseta por primera vez hoy (ayer) y aprovecharon la oportunidad”, comentó.

La ‘blanquirroja’ afrontó este amistoso con un plantel renovado, en el cual varios futbolistas hicieron su estreno con la camiseta nacional y tuvo a Gerardo Ameli como entrenador. El arquero subrayó la actitud positiva y las nuevas ideas aportadas por el cuerpo técnico y la dirigencia. “Hay otras ideas, hay intenciones siempre positivas. La Federación junto con la SAFAP manifestaron este partido que es también para ayudar a los compañeros por ahí que tengan un problema en la Liga 1 como en la Liga 2, y uno siempre quiere estar y apoyar a su selección”.

Goles y resumen del triunfo peruano en Chincha. (Video: Berd | Production / América TV)

El arquero también se refirió a su situación contractual con Deportivo Cali y reveló que mantuvo conversaciones frecuentes con la dirigencia caleña durante su estadía con la ‘bicolor’. “El 3 de enero arranca la pretemporada. Estoy todos los días hablando con la gente de allá. Estaban un poco preocupados también por el partido de hoy, pero yo ya había dado mi palabra que iba a estar aquí, que iba a acompañar a mi selección y ellos lo entendieron”.

Gallese dejó en claro su disposición a representar a la selección peruana en cualquier circunstancia, priorizando siempre el compromiso con el equipo nacional por encima de los riesgos físicos o personales. “¿Riesgo de lesión? Yo siempre voy a querer a mi selección, siempre voy a querer jugar, así sea un siete contra siete quisiera estar ahí. Soy muy competitivo, me gusta siempre ganar un reducido hasta un ‘yan ken po’, así que siempre voy a estar aquí. La gente en Colombia lo entendió y me dieron el permiso para estar acá”, manifestó.

Pedro Gallese y su mensaje para las Eliminatorias 2030

Desde la perspectiva de Pedro Gallese, la transición generacional en la selección peruana resulta inevitable tras los últimos resultados en las Eliminatorias 2026. El arquero reflexionó sobre el golpe que significó la eliminación, tanto para los jugadores como para la afición, y transmitió un mensaje de unidad de cara al nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. “¿Mensaje al hincha? Que hay un recambio de a pocos. Nosotros como al hincha nos ha dolido esta Eliminatorias que pasó, pero vamos a trabajar en la que viene”, sostuvo.