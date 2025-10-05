Perú Deportes

Paolo Guerrero define su final para el próximo año: “Mi plan es jugar por Alianza Lima en 2026 y me retiro”

El histórico goleador de la selección peruana ha establecido la fecha para decirle adiós a la actividad deportiva después de más de dos décadas gloriosas. No descarta, en el futuro, incursionar como Gerente Deportivo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Paolo Guerrero durante el partido
Paolo Guerrero durante el partido contra Atlético Grau, en Matute. - Crédito: Diego Huiza

Paolo Guerrero no tiene más tiempo para proyectarse. Tan solo le queda disfrutar lo poco que le queda como futbolista defendiendo la camiseta de Alianza Lima. Con 41 años sobre sus espaldas, el ‘Depredador’ es consciente que su final se aproxima y a ese mismo le ha puesto una fecha específica.

En una reciente aparición con la prensa local, el goleador histórico de la selección peruana ha definido, en un principio, que el próximo año es el escenario ideal para colgar los chimpunes, en una clara señal del desmarque definitivo de la actividad futbolística tras más de dos décadas en activo.

Paolo Guerrero lleva dos temporadas
Paolo Guerrero lleva dos temporadas con la camiseta de Alianza Lima. - Crédito: @ClubALOficial

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea", partió diciendo Paolo Guerrero en declaraciones ofrecidas a Nativa TV añadiendo que “así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año y después en cerrar de buena manera”.

El ‘9′ por excelencia de Perú inició su vasta carrera en las divisiones menores del FC Bayern, donde se hizo un nombre por su constancia goleadora supervisada por el desaparecido Gerd Muller. Posteriormente dio el salto al plantel principal, acompañando a Claudio Pizarro en la estructura, y con el avance del tiempo se hizo un camino en Hamburgo, Corinthians, Flamengo, SC Internacional, Avaí, Racing Club, Liga de Quito y Alianza Lima.

Espinas clavadas

A Guerrero nadie le quitaba la ilusión de regresar, una vez más, a una Copa del Mundo. Por eso respondía el llamado de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez sin importarle el qué dirán. Consumada la eliminación de Perú en el circuito clasificatorio, el veterano delantero no ocultó su dolor por el fracaso y su mirada en el porvenir.

Hubiese sido lindo, es una espina con la que uno se queda, pero el fútbol te da revanchas. No voy a estar como jugador, pero quién sabe, quizás como entrenador o gerente deportivo se pueda dar”, manifestó Paolo.

Paolo Guerrero anotó su último
Paolo Guerrero anotó su último gol con Perú a los 41 años. - Créditos: Andina

Tengo muchos proyectos, pero sinceramente no sé si voy a estar ligado al fútbol. Jefferson (Farfán) me dijo para hacer un programa juntos. No es que no me vería, no escupo al cielo, pero me veo con pocas chances. Todo puede pasar, pero como empresario me veo”, sumó.

Paolo Guerrero cuenta con un vínculo demasiado importante con la selección peruana. Aunque hubo tiempos difíciles marcados por descalabros y humillaciones, él fue el rostro de las épocas de bonanza como los podios en Copas América (2011, 2015 y 2019) toda vez que se erigió como el héroe para acceder al memorable Mundial Rusia 2018.

Veterano decisivo

En la temporada 2025, Paolo Guerrero ha vuelto a ser factor decisivo para Alianza Lima. Aprovechando las oportunidades concedidas por el entrenador Néstor Gorosito, se constituyó como un goleador importante durante las primeras jornadas del Torneo Apertura 2025 al tiempo que apareció con esa estirpe en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores.

