Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

El joven mediocentro, de 18 años, se encargó de allanar el camino de la remontada, en el marco de la cuarta fecha de la Serie Norte del campeonato U23 de Portugal

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Anotación de penal del peruano para triunfo contra Sporting Braga U23. | VIDEO: Récord

Bassco Soyer empieza a marcar diferencias en la disciplina U23 del Gil Vicente. En una nueva presentación en la Liga Revelação, el mediocentro peruano logró concretar su primera anotación vistiendo la camiseta de Barcelos. Fue en el partido con el Sporting Braga, contribuyendo en la apertura del marcador.

En el Campo No. 1 Centro de Entrenamiento Estadio Ciudad de Barcelos, por la cuarta fecha de la Serie Norte, el Gil Vicente tiró de fuerza para sacar adelante un resultado adverso. Con Soyer de titular se halló la llave para nivelar la balanza con un impecable cobro desde la zona de penal.

Bassco Soyer durante sus entrenamientos
Bassco Soyer durante sus entrenamientos con Gil Vicente. - Crédito: Difusión

A los 84′ minutos llegó la conquista de Bassco con un disparo potente para romper la resistencia del portero del Sporting Braga. Fueron las celebraciones tan exacerbadas que a un compañero del plantel se le pasó la mano y derribó al joven peruano al césped, pero este tomó con humor lo acontecido.

La diana firmada por Soyer tan solo confirma su grato estado de momento en la institución de Barcelos, a la que en las últimas fechas a contribuido con tres asistencias dentro de circuito de menores de Portugal. Además, conviene mencionar, es líder de su clasificación con 9 unidades de 12 posibles.

En esa misma zona, un poco más relegados, aparecen Académico FC (7 puntos), Sporting Braga (7 puntos), Leixões (6 puntos) y FC Famalicão (6 unidades). El cierre de la tabla, con una diferencia un poco menor, lo agrupan Marítimo (4 unidades), Río Ave (3 unidades) y FC Vizela (2 unidades).

Aunque Bassco Soyer, de 18 años, tiene un sitio fijo en el plantel U23 del Gil Vicente, no debe resultar extraño que en el momento menos esperado dé el salto al bloque principal por su talento derrochado en la reserva. Por el momento, como un paso inicial, suele integrar los entrenamientos semanales con el resto de puntuales centrales.

Bassco Soyer firmó un contrato
Bassco Soyer firmó un contrato de tres temporadas con Gil Vicente. - Crédito: @theatharis

El crecimiento de Soyer

Bassco Soyer ha emergido con fuerza como una de las jóvenes promesas más seguidas del fútbol peruano. Formado en las divisiones menores de Alianza Lima desde sus 14 años, empezó a alternar partidos de primera allá por el 2023, aunque con pocos minutos.

Su espectacular gol con la selección Sub20 ante Ecuador, desde fuera del área, encendió el interés nacional e internacional. Rumores desde Brasil y Europa, además, lo acercaban al fichaje por EC Bahía y finalmente lo llevaron a Gil Vicente, donde firmó por tres temporadas.

El extremo de los 'blanquiazules' puso el 1-0 ante el conjunto huanuqueño. (Video: L1MAX)

“Estoy feliz y con mucha expectativa de poder llegar y asumir el reto. No es algo de un día a otro, ya viene hace un tiempo y tengo muchas ganas. Como todo jugador, tenemos el sueño de jugar en otro país; se me da la oportunidad y debo aprovecharla al máximo", dijo Bassco antes de partir hacia la ciudad de Barcelos.

Si bien su etapa formativa en Alianza Lima fue larga, su aparición en Liga 1 fue muy fugaz. Recién ganó cierto protagonismo con Néstor Gorosito y respondiendo a esa confianza alcanzó su primer gol con los ‘íntimos’ en un partido ante Alianza Universidad, en Matute.

