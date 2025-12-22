Perú Deportes

La drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030: "La idea es sacar ventaja de la altura"

Desde la Federación Peruana de Fútbol optaron por definir las sedes de la ‘blanquirroja’ de cara al siguiente Mundial y sorprendió con una inédita plaza

El periodista Jampool Cuadros habló de los estadios que tendrá la 'bicolor' para el siguiente proceso clasificatorio. (Video: América TV)

La selección peruana consiguió una victoria contra Bolivia en un amistoso que se realizó en Chincha. El estadio Félix Castillo Tardío fue testigo de un 2-0 a favor de la ‘bicolor’, que a lo largo del 2025 pasó por varios momentos oscuros, sobre todo, tras no conseguir el cupo al Mundial de Norteamérica 2026. En ese sentido, se conoció la drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030.

En plena transmisión del encuentro que se llevó a cabo en el recinto deportivo chinchano, el periodista deportivo, Jampool Cuadros dio detalles del propósito que tienen en Videna en cuanto a la sede de la ‘blanquirroja’ en el siguiente proceso clasificatorio. "La selección nacional, o en todo caso la Federación Peruana de Fútbol, tiene como intención para la próxima Eliminatoria poner la primera sede a Lima, pero como segunda sede a Puno para llevar allá a selecciones como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil“, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el comunicador de ‘América Deportes’ explicó el motivo de esta medida que pretenden desde la Federación Peruana de Fútbol. “En Lima recibir a las demás selecciones. La idea es sacar ventaja de la altura, y en la tercera sede estaría Cusco”, sostuvo.

El Estadio Nacional ha sido
El Estadio Nacional ha sido la casa de la selección peruana desde sus inicios. - créditos: Andina

Por lo pronto, la selección peruana ha disputado la mayoría de sus partidos como local en el Estadio Nacional de Lima. En algunas ocasiones lo hizo en el estadio Monumental y en Matute.

No obstante, desde la FPF contemplarían la posibilidad de llevar a la altura a los combinados más fuertes de las Eliminatorias Sudamericanas como Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Justamente, Puno cuenta con tres escenarios deportivos, aunque el que ha tenido actividad en las últimas temporadas fue el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, exhogar de Deportivo Binacional y que cuenta con capacidad para 20 mil espectadores. A ello se le suma su elevada altitud en Juliaca: más de tres mil 800 metros sobre el nivel del mar, y que incluso albergó cotejos de Copa Libertadores en 2020.

Asimismo, como otra alternativa se encuentra el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, que siempre sonó como opción pero todavía no ha visto en acción al seleccionado peruano. En este caso, la altura bordea los tres mil 400 metros sobre el nivel del mar.

El estadio Guillermo Briceño Rosamedina
El estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca podría acoger a la selección peruana para las Eliminatorias 2030. - créditos: Difusión

Jean Ferrari sobre la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana

El proceso para elegir al próximo entrenador de la selección peruana avanza en una etapa crítica, según explicó el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari. Durante un balance sobre el estado de las gestiones, Ferrari detalló que se encuentra inmerso en una ronda de entrevistas con candidatos previamente identificados: “Estamos en una etapa de entrevistas, ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ellos. Todavía estoy en el proceso de seguir conversando y entrevistando estas posibilidades, y yo creo que estamos yendo con buen camino”, explicó.

Si bien admitió que dentro de los consultados hay uno que “ha sacado un poco de ventaja”, enfatizó que “esto todavía no está definido”.

Uno de los pocos elementos confirmados por el directivo es la decisión institucional en cuanto a la nacionalidad. “El técnico va a ser extranjero. No estamos evaluando o no estoy evaluando en todo caso un entrenador local”, precisó, despejando cualquier especulación sobre el perfil del futuro seleccionador.

Respecto al aspecto económico, Jean aclaró que el presupuesto para la contratación recién quedará habilitado desde enero, aunque este factor no condiciona el avance de negociaciones. En sus palabras, el trabajo que viene realizando apunta a asegurar un perfil idóneo para “guiar el camino para poder llegar al objetivo que es clasificar al Mundial del 2030”.

El director general de fútbol de la FPF contó detalles del análisis para encontrar al siguiente entrenador de la 'bicolor' de cara a las Eliminatorias 2030. (Video: Entre Bolas)

