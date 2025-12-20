Perú Deportes

Pedro Gallese apunta alto pese al discreto presente del América de Cali: “El gran reto es llegar a las finales”

El conjunto colombiano será el séptimo club en la carrera del ‘Pulpo’ que, a los 35 años, se asoma al ocaso. El guardián del arco de la selección peruana asume el reto de defender una valla frágil en las últimas temporadas

Pedro Gallese dejó la Major
Pedro Gallese dejó la Major League Soccer (MLS) para competir en la Primera A de Colombia. Crédito: Agencia EFE.

El Deportivo Cali se ha hecho con la seguridad en el arco de Pedro Gallese. El guardameta nacional fue vinculado a un potencial regreso al fútbol peruano, pero se decantó por cruzar al otro lado de la Isla Santa Rosa. El histórico cancerbero de la selección peruana llega a un club ávido de alegrías deportivas que ha elaborado una ambiciosa ruta que sedujo al deportista nacional.

El proyecto que me presentaron me pareció algo muy interesante”, sostuvo el surgido de la Universidad San Martín al medio estadounidense ‘Area Sports Network’. “Desde el momento que termino contrato con Orlando, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Vi las ganas de ellos de que yo esté ahí y eso también fue importante”, añadió el nacido en Lima hace 35 años.

El cuadro ‘azucarero’ se ha ausentado en las grandes citas del fútbol colombianos en las dos últimas temporadas. La última vez que se instalaron en los ‘play-offs’ de la Primera A se remonta al curso 2023. Para Pedro su estancia en Cali será, sin dudas, un “reto nuevo”, dijo el campeón del balompié peruano en 2008 y 2010 con la San Martín; y de la Copa US Open con Orlando City en 2022.

Deportivo Cali informó que tiene
Deportivo Cali informó que tiene un principio de acuerdo con el portero Pedro Gallese, que está cerca de ser nuevo refuerzo - crédito Deportivo Cali

“Como equipo grande e histórico quiere siempre llegar a las finales, luchar por el campeonato y creo que ese es el gran objetivo. El gran reto es primero llegar a las finales y luego pelear el campeonato”, reconoció el portero, guardián del arco de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 y en el subcampeonato de la Copa América, al año siguiente: pilar en los años mozos de ‘la bicolor’ con Ricardo Gareca.

De momento, Gallese es consciente del aclamado y antológico club al que se suma. “Tiene mucha historia en Colombia con nuevos proyectos, con ganas de levantarse y dar el golpe ahí en la liga. Voy con las mejores ganas. Como siempre, soy muy competitivo, entonces voy a ir a dejar todo”, concedió.

El guardameta peruano estará pronto bajo las filas a cargo de Alberto Gamero, adiestrador de los ‘verdiblancos’.“Hemos conversado un poco, pero seguro vamos a profundizar cuando viaje allá. Estoy viajando seguro en unos días para los exámenes médicos y luego me voy a incorporar en la pretemporada”, consignó.

Gallese, con 35 años, cerró
Gallese, con 35 años, cerró una etapa ilustre en Orlando City. - Crédito: AFP

¿Cómo le fue a Deportivo Cali en las últimas temporada?

El 2023 fue un año de contrastes. Tras un primer semestre desastroso, el equipo logró entrar a los ocho en el Clausura. No obstante, su paso por los cuadrangulares fue testimonial, sumando apenas un punto, lo que evidenció que la nómina no era suficiente para competir por el título.

Al siguiente curso, la presión por el promedio llegó a su punto máximo. El equipo vivió bajo la amenaza real de perder la categoría. Aunque lograron salvarse matemáticamente con algunas fechas de anticipación, el rendimiento futbolístico fue pobre y la falta de pagos a la plantilla generó roces internos que fracturaron la relación con la hinchada.

Deportivo Cali se compromete a
Deportivo Cali se compromete a luchar por el título en la temporada 2026. - Crédito: Difusión

Este 2025, el club inició el proceso de transformación a Sociedad Anónima para atraer inversionistas. En lo deportivo, la llegada de Alberto Gamero a mitad de año buscó darle un norte al proyecto, logrando estabilizar el promedio y asegurar la permanencia en primera división para 2026, aunque lejos de los puestos de título.

La adquisición del 85% del club por parte del grupo inversor IDC Network abre una pequeña ventana de optimismo. Gracias a este importante respaldo económico, se confía en que el equipo logre sanear sus finanzas para enfocarse exclusivamente en recuperar su nivel deportivo.

