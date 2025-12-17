Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Gerardo Ameli asumió la dirección técnica de Perú tan solo por un día. - Crédito: Diego Tasayco

Gerardo Ameli será entrenador de la selección peruana por solo un día. Inédito por donde se mire. Su designación llega en un contexto inusual: conformar un elenco netamente distinto para afrontar un partido amistoso, que carece de oficialidad FIFA, contra Bolivia, el próximo 21 de diciembre, en el estadio Félix Castillo Tardío, en Chincha.

La decisión de su elección pasó por la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP), organización que se está encargando de la preparación del último lance del año. Como primera medida, el estratega argentino ha llamado a un número importante de futbolistas que se desempeñan en el medio local, aunque también ha citado a algunos jóvenes del exterior que recibieron aprobación de sus respectivos clubes.

Gerardo Ameli, entrenador argentino con una conexión importante en el fútbol de Perú. - Crédito: Difusión

“Si bien no se juega por los tres puntos, nosotros sentimos con los jugadores y el comando técnico que nos estamos jugando un partido importante”, declaró Gerardo Ameli en conferencia de prensa.

A Gerardo Ameli solo le queda agradecer el enorme gesto que ha tenido la SAFAP al considerarlo como el estratega ideal para sacar adelante un encuentro que tan solo servirá a nivel anecdótico, aunque los visitantes no lo tomarán tan así teniendo en cuenta que se alistan para disputar la repesca del Mundial 2026.

“Para mí es un orgullo muy grande que hayan pensado en invitarme a esta propuesta, a esta situación que es inhabitual, pero que mi nombre haya surgido como opción para la gente de Agremiados y la gente de la FPF haya acompañado esa decisión sin oponerse, es un orgullo tremendo y una responsabilidad importante”, afirmó.

Acerca de las críticas que ha recibido por cuestiones de meritocracia, Gerardo Ameli expresó: “Lo que más me interesa es acompañar y aportar lo que pueda con mi acompañamiento a los jugadores para aprovechar esta oportunidad que se presenta, y tratar de hacer el mejor papel posible. Lo que piensan los jugadores y la gente que decidió que nosotros estemos, lo que se diga de afuera, la verdad que, no me me incumbe”.

Gerardo Ameli llevó a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

Los méritos de Ameli

Gerardo Ameli mantiene una relación consolidada con Perú, país en el que inició su carrera como entrenador entre 2016 y 2017, dirigiendo a Sport Rosario y Deportivo Municipal. Más adelante, continuó su trayectoria en equipos como Universidad Técnica Cajamarca, Ayacucho FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso.

Durante su etapa con los ‘zorros’, alcanzó el punto más destacado de su carrera al coronarse campeón del Torneo Clausura 2020. Entre sus experiencias en el extranjero, Gerardo Ameli lideró a dos equipos pertenecientes a la parte alta de la clasificación del Campeonato de Chile: Deportes Antofagasta y Unión La Calera, ampliando su recorrido profesional fuera del fútbol peruano.

Lista de convocados

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense).