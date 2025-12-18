Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 18 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa Libertadores junto con el de la Copa Sudamericana 2026. Cuatro equipos peruanos siguieron con atención el evento del primer torneo en mención para conocer a sus oponentes en la fase previa, instancia en la que clubes del mismo país se enfrentan por un lugar en la fase de grupos.

En la ceremonia realizada en la sede principal de la Conmebol, que está situada en la ciudad de Luque, Paraguay, se pudo conocer el primer choque entre clubes nacionales: Deportivo Garcilaso se medirá con Alianza Atlético por el boleto a la siguiente instancia de la competencia también conocida como ‘La Gran Conquista’.

El otro choque de elencos peruanos está conformado por Melgar y Cienciano. Para alegría de los hinchas, un clásico del sur se vivirá en el certamen internacional. Solo dos escuadras del país ‘incaico’ estarán presentes en la fase de grupos de la Sudamericana.

Cruces de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana 2026

Fecha del partido único entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso

A partir de algunas ediciones atrás, la Conmebol modificó el formato de la fase previa de la Copa Sudamericana, que dejó de disputarse en duelos de ida y vuelta para resolverse en un solo partido. El equipo que resulte primero en el sorteo tendrá la condición de local.

En esta llave, el bolillero de Alianza Atlético salió en primera instancia, por lo que los ‘churres’ harán de local. Aún no se sabe el recinto deportivo que utilizarán, ya que normalmente juegan en el estadio Campeones del 36, el cual no cumple con los requisitos. El Mansiche de Trujillo y el Nacional de Lima aparecen como opciones.

Cruces confirmados de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Bolivia

Bolivia 3 vs Bolivia 4

Bolivia 2 vs Bolivia 1

Chile

Universidad de Chile vs Palestino

Cobresal vs Audax

Colombia

Atlético Nacional vs Millonarios

América de Cali vs Bucaramanga

Ecuador

Ecuador 4 vs Ecuador 2

Ecuador 1 vs Ecuador 3

Paraguay

Nacional vs Recoleta

Trinidense vs Olimpia

Uruguay

City Torque vs Defensor

Boston vs Racing

Venezuela

Puerto Cabello vs Monagas

Caracas vs Metropolitano

Así les fue a Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso en el 2025

Alianza Atlético hizo un gran campaña en la última edición de la Copa Sudamericana. A pesar de que en algún partidos no contó con la localía en el calor de Sullana, los ‘churres’ se las arreglaron para sumar puntos y colocarse quinto en el Acumulado, solo por detrás de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.

Pese a ello, la directiva decidió cortar el proceso de Gerardo Ameli, quien quedó libre y fue invitado por SAFAP para dirigir el amistoso ante Bolivia del próximo domingo 21 de diciembre. El cuadro del norte también quedó disminuido en cuanto a jugadores luego de la partida de su goleador y figura, Agustín Graneros, coincidentemente a Garcilaso.

Agustín Graneros, de 29 años, lleva sus goles al Deportivo Garcilaso.

Deportivo Garcilaso, por su parte, tuvo dos entrenadores. Primero estuvo Guillermo Duró y posteriormente Carlos Bustos. Los dos demostraron grandes pasajes en el campeonato local, pero no encontrar la solidez para pelear en las primeras posiciones. Afortunadamente, lograron su clasificación a la Sudamericana tras empate ante la ‘U’ en el Monumental.

El ‘rico garci’ también se quedó sin entrenador luego de la temporada. Bustos se marchó. Además, su goleador Pablo Erustes decidió irse en búsqueda de nuevos desafíos en Melgar. El elenco cusqueño tiene como objetivo hacer una buena campaña en el 2026 y participar en la fase de grupos del certamen internacional.

El partido quedó empatado sin goles en el Estadio Monumental.