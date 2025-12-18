Perú Deportes

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Los ‘churres’ recibirán a ‘pedacito de cielo’ en el compromiso por el boleto a la etapa de grupos del certamen Conmebol

Guardar
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso:
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 18 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa Libertadores junto con el de la Copa Sudamericana 2026. Cuatro equipos peruanos siguieron con atención el evento del primer torneo en mención para conocer a sus oponentes en la fase previa, instancia en la que clubes del mismo país se enfrentan por un lugar en la fase de grupos.

En la ceremonia realizada en la sede principal de la Conmebol, que está situada en la ciudad de Luque, Paraguay, se pudo conocer el primer choque entre clubes nacionales: Deportivo Garcilaso se medirá con Alianza Atlético por el boleto a la siguiente instancia de la competencia también conocida como ‘La Gran Conquista’.

El otro choque de elencos peruanos está conformado por Melgar y Cienciano. Para alegría de los hinchas, un clásico del sur se vivirá en el certamen internacional. Solo dos escuadras del país ‘incaico’ estarán presentes en la fase de grupos de la Sudamericana.

Cruces de los equipos peruanos
Cruces de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana 2026

Fecha del partido único entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso

A partir de algunas ediciones atrás, la Conmebol modificó el formato de la fase previa de la Copa Sudamericana, que dejó de disputarse en duelos de ida y vuelta para resolverse en un solo partido. El equipo que resulte primero en el sorteo tendrá la condición de local.

En esta llave, el bolillero de Alianza Atlético salió en primera instancia, por lo que los ‘churres’ harán de local. Aún no se sabe el recinto deportivo que utilizarán, ya que normalmente juegan en el estadio Campeones del 36, el cual no cumple con los requisitos. El Mansiche de Trujillo y el Nacional de Lima aparecen como opciones.

Alianza Atlético enfrentará a Deportivo
Alianza Atlético enfrentará a Deportivo Garcilaso en marzo de 2026.

Cruces confirmados de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Bolivia

  • Bolivia 3 vs Bolivia 4
  • Bolivia 2 vs Bolivia 1

Chile

  • Universidad de Chile vs Palestino
  • Cobresal vs Audax

Colombia

  • Atlético Nacional vs Millonarios
  • América de Cali vs Bucaramanga

Ecuador

  • Ecuador 4 vs Ecuador 2
  • Ecuador 1 vs Ecuador 3

Paraguay

  • Nacional vs Recoleta
  • Trinidense vs Olimpia

Uruguay

  • City Torque vs Defensor
  • Boston vs Racing

Venezuela

  • Puerto Cabello vs Monagas
  • Caracas vs Metropolitano

Así les fue a Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso en el 2025

Alianza Atlético hizo un gran campaña en la última edición de la Copa Sudamericana. A pesar de que en algún partidos no contó con la localía en el calor de Sullana, los ‘churres’ se las arreglaron para sumar puntos y colocarse quinto en el Acumulado, solo por detrás de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.

Pese a ello, la directiva decidió cortar el proceso de Gerardo Ameli, quien quedó libre y fue invitado por SAFAP para dirigir el amistoso ante Bolivia del próximo domingo 21 de diciembre. El cuadro del norte también quedó disminuido en cuanto a jugadores luego de la partida de su goleador y figura, Agustín Graneros, coincidentemente a Garcilaso.

Agustín Graneros, de 29 años,
Agustín Graneros, de 29 años, lleva sus goles al Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Deportivo Garcilaso, por su parte, tuvo dos entrenadores. Primero estuvo Guillermo Duró y posteriormente Carlos Bustos. Los dos demostraron grandes pasajes en el campeonato local, pero no encontrar la solidez para pelear en las primeras posiciones. Afortunadamente, lograron su clasificación a la Sudamericana tras empate ante la ‘U’ en el Monumental.

El ‘rico garci’ también se quedó sin entrenador luego de la temporada. Bustos se marchó. Además, su goleador Pablo Erustes decidió irse en búsqueda de nuevos desafíos en Melgar. El elenco cusqueño tiene como objetivo hacer una buena campaña en el 2026 y participar en la fase de grupos del certamen internacional.

El partido quedó empatado sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Temas Relacionados

Copa SudamericanaAlianza AtléticoDeportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Los ‘rimenses’ pudieron conocer el adversario que tendrá en la etapa previa 2 del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Se jugarán cotejos de ida y vuelta

Rival de Sporting Cristal en

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Habrá clásico del sur en el certamen internacional. Solo uno avanzará a la etapa de grupos de esta competición de Conmebol

Cienciano vs Melgar: fecha del

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, los ‘blanquiazules’ conocieron a quién enfrentarán en la fase 1 del torneo internacional. Conoce todos los detalles

Rival de Alianza Lima en

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ esperan sus respetivas llaves para planificar sus partidos de ida y vuelta. También se sorteará los cruces de equipos peruanos en Copa Sudamericana. Sigue las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco: “No es un club normal que tenga gente de fútbol”

El técnico uruguayo se pronunció luego de no llegar a un acuerdo con la ‘U’ para permanecer durante el 2026. Señaló que se debió a diferencias deportivas

Jorge Fossati rompió su silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE incorpora la

Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Rafael López Aliaga se salva: Retroceden en pedido para que el JNE anule internas de Renovación Popular

Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

ENTRETENIMIENTO

Edwin Guerrero revela que Corazón

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Sofía Franco iniciará su proceso legal contra Rodrigo González tras calificarla de interesada: “Yo solo me estoy defendiendo”

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

DEPORTES

¿Por qué Alianza Lima y

¿Por qué Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en la Copa Libertadores 2026? La regla que permitió esta posibilidad

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo