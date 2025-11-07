Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

En Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil arrancará a las 23:00 horas; mientras que en México el pitazo inicial se dará a las 20:00 horas. En cambio, en España está programado a las 04:00 horas del sábado 8 de noviembre.

El cotejo entre Universitario y Deportivo Garcilaso por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 se disputará en el estadio Monumental a las 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados (Miami) se desarrollará a las 22:00 horas.

Asimismo, el portal web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del encuentro, con información previa, declaraciones de jugadores y cuerpo técnico, incidencias y otros pormenores.

El Universitario vs Deportivo Garcilaso se disputará el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental y será transmitido por GOLPERU , en el marco del acuerdo vigente entre la ‘U’ y el Consorcio Fútbol Perú, válido hasta el cierre de la presente temporada. Los hinchas podrán ver el partido a través del servicio de Movistar, en los canales 14 (SD) y 714 (HD), y mediante la plataforma de streaming, Movistar TV App, disponible para usuarios con plan contratado.

En labores de video asistencia, Elizabeth Tintaya liderará la sala del VAR, acompañado por Víctor Raez como asistente principal. Además, Walter Villena cumplirá tareas como asesor de árbitros en este encuentro.

El partido entre Universitario y ADT estará dirigido por Jordi Espinoza , quien asumirá funciones como árbitro principal. Los asistentes designados para este compromiso serán Roger Olivos y Jeremy Castro, mientras que Giancarlo Marcoz desempeñará el rol de cuarto árbitro.

El último encuentro sucedió el 6 de julio de la actual temporada, en el marco de la jornada 18 del Torneo Apertura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de una victoria de la ‘U’ por 1-0 con el gol de Aldo Corzo.

Universitario y Deportivo Garcilaso se han visto las caras en cinco ocasiones en toda la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que los ‘cremas’ llevan una ligera ventaja con dos triunfos y tres empates en total.

A ello se le suma que el ‘pedacito de cielo’ no contará con tres jugadores: Yuriel Celi (cláusula de préstamo), Francisco Arancibia (lesión) y Inti Garrafa (expulsión). Además, Carlos Bustos, José Albornoz (AT), Alberto Arzubialde (PF) también vieron la tarjeta roja en el anterior cotejo.

Deportivo Garcilaso ha realizado una campaña más que destacada, ya que se ubica en el sétimo lugar de la tabla acumulada con 51 puntos, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, ha sido preso de la irregularidad en los últimos cinco partidos: dos triunfos y tres derrotas.

La única ausencia que tendrá el conjunto ‘merengue’ es la de Sebastián Britos por su expulsión ante el ‘vendaval celeste’ , por lo que Miguel Vargas cubrirá su lugar.

Universitario llega a este partido con la tranquilidad de haber salido tricampeón nacional tras el triunfo sobre ADT en Tarma por 2-1. La intención no es solo cumplir con el calendario, sino también mantener estirar el invicto que lleva desde mayo de este año (perdió 2-0 con Juan Pablo II en el Estadio Nacional).

Universitario de Deportes se enfrentará en condición de local contra Deportivo Garcilaso hoy, viernes 7 de noviembre, en un duelo válido por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . El estadio Monumental será el escenario de un partido donde la ‘U’ buscará ganar para luego celebrar el tricampeonato ante sus hinchas.

