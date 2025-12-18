Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo

¡Llegó el día esperado! Hoy, jueves 18 de diciembre, los clubes clasificados a las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 conocerán a sus respectivos rivales en sus caminos hacia la clasificación a la fase de grupos. El evento organizado por Conmebol tendrá lugar en la sede principal, situada en Luque, Paraguay, y se iniciará a las 10:00 horas de Perú. Sigue todos los detalles en esta nota.
Fase 1
- Bombo 1:
Alianza Lima
Universidad Católica
Deportivo Táchira
- Bombo 2:
Representante boliviano
2 de Mayo
Juventud Las Piedras
Fase 2
- Bombo 1:
Huachipato
Botafogo
Sporting Cristal
Guaraní
Independiente Medellín
Argentinos Jrs
Deportes Tolima
Bahía
- Bombo 2:
Liverpool
Carabobo
O’Higgins
Representante boliviano
Representante ecuatoriano
Fase 1 I
Fase 1 II
Fase 1 III
Alianza Lima se ubica en el bombo 1 de la primera fase de la Copa Libertadores, por lo que sus contrincantes podrían ser: 2 de Mayo de Paraguay y Juventud Las Piedras de Uruguay y un representante boliviano.
Los ‘blanquiazules’ no tienen antecedentes con el cuadro paraguayo y uruguayo. Este último debutará en la ‘gloria eterna’ en esta temporada. Falta definir al otro equipo procedente del fútbol de Bolivia.
Sporting Cristal se encuentra en el bombo 1 de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido no chocará con difíciles clubes como: Botafogo, Bahía, Argentinos Jrs, Independiente Medellín, Guaraní y entre otros más.
Podría medirse con equipos como: Liverpool, Carabobo, O’Higgins e inclusive Alianza Lima, que llegaría procedente de la primera etapa. Existe la posibilidad de que se repitan las semifinales de playoffs de la última edición de la Liga 1.
El sorteo comenzará a las 12:00 horas de Paraguay y a las 10:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 9:00 horas de México; a las 10:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 11:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 12:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.
La ceremonia se podrá ver en directo y sin costo a través de los canales oficiales de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, donde estará disponible la señal internacional del evento y todos los detalles del sorteo. Además, ESPN transmitirá el evento para Perú y el resto de Sudamérica, permitiendo a los seguidores acceder a la definición de los enfrentamientos tanto por plataformas digitales como por televisión por cable.
Infobae Perú también brindará toda la información sobre los cruces que disputarán los equipos peruanos en esta fase preliminar del torneo. Los detalles sobre Alianza Lima y Sporting Cristal estarán disponibles en nuestra web, para que puedas seguir de cerca su participación en la competencia continental.
Este mismo jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde se definirá las llaves entre clubes peruanos. Los cuadros clasificados a esta etapa son: Melgar, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético.