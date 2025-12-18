Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo

Este mismo jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 , donde se definirá las llaves entre clubes peruanos. Los cuadros clasificados a esta etapa son: Melgar, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético .

Infobae Perú también brindará toda la información sobre los cruces que disputarán los equipos peruanos en esta fase preliminar del torneo. Los detalles sobre Alianza Lima y Sporting Cristal estarán disponibles en nuestra web, para que puedas seguir de cerca su participación en la competencia continental.

La ceremonia se podrá ver en directo y sin costo a través de los canales oficiales de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana , donde estará disponible la señal internacional del evento y todos los detalles del sorteo. Además, ESPN transmitirá el evento para Perú y el resto de Sudamérica, permitiendo a los seguidores acceder a la definición de los enfrentamientos tanto por plataformas digitales como por televisión por cable.

El sorteo comenzará a las 12:00 horas de Paraguay y a las 10:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 9:00 horas de México; a las 10:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 11:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 12:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Podría medirse con equipos como: Liverpool, Carabobo, O’Higgins e inclusive Alianza Lima , que llegaría procedente de la primera etapa. Existe la posibilidad de que se repitan las semifinales de playoffs de la última edición de la Liga 1 .

Sporting Cristal se encuentra en el bombo 1 de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 . En ese sentido no chocará con difíciles clubes como: Botafogo, Bahía, Argentinos Jrs, Independiente Medellín, Guaraní y entre otros más.

Los ‘blanquiazules’ no tienen antecedentes con el cuadro paraguayo y uruguayo. Este último debutará en la ‘gloria eterna’ en esta temporada. Falta definir al otro equipo procedente del fútbol de Bolivia.

Alianza Lima se ubica en el bombo 1 de la primera fase de la Copa Libertadores, por lo que sus contrincantes podrían ser : 2 de Mayo de Paraguay y Juventud Las Piedras de Uruguay y un representante boliviano.

¡Llegó el día esperado! Hoy, jueves 18 de diciembre, los clubes clasificados a las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 conocerán a sus respectivos rivales en sus caminos hacia la clasificación a la fase de grupos. El evento organizado por Conmebol tendrá lugar en la sede principal, situada en Luque, Paraguay, y se iniciará a las 10:00 horas de Perú. Sigue todos los detalles en esta nota.

