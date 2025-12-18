Perú Deportes

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Habrá clásico del sur en el certamen internacional. Solo uno avanzará a la etapa de grupos de esta competición de Conmebol

Guardar
Cienciano vs Melgar: fecha del
Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 18 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y a la par el de la Copa Sudamericana 2026. Cuatro equipos peruanos estuvieron atentos a este último certamen en mención para conocer a sus rivales en el etapa previa, donde se enfrentan clubes del mismo país por el tan ansiado boleto a la fase de grupos.

En el evento realizado en la sede principal de Conmebol, situado en la ciudad de Luque, Paraguay, se dio a conocer que el primer cruce estará compuesto por Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, mientras que en el segundo habrá clásico del sur. Melgar chocará con Cienciano por el boleto a la siguiente instancia del torneo denominado ‘La Gran Conquista’.

Cruces de los equipos peruanos
Cruces de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana 2026

Fecha del Cienciano vs Melgar

A diferencia de ediciones anteriores, Conmebol decidió cambiar la definición de la etapa previa de la Copa Sudamericana. Pasó de partidos de ida y vuelta a encuentro único. En ese sentido, el que sale primero en el sorteo hará de local.

En esta llave, el bolillero de Cienciano apareció en escena en primera instancia, por lo que el choque se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco, a más de 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo al calendario de la organización, este partido único se realizará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. Una fecha clave para que las dos escuadras lleguen con rodaje, habiendo disputado algunas jornadas de la Liga 1.

Melgar enfrentará a Cienciano en
Melgar enfrentará a Cienciano en marzo de 2026.

Cruces confirmados de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Bolivia

  • Bolivia 3 vs Bolivia 4
  • Bolivia 2 vs Bolivia 1

Chile

  • Universidad de Chile vs Palestino
  • Cobresal vs Audax

Colombia

  • Atlético Nacional vs Millonarios
  • América de Cali vs Bucaramanga

Ecuador

  • Ecuador 4 vs Ecuador 2
  • Ecuador 1 vs Ecuador 3

Paraguay

  • Nacional vs Recoleta
  • Trinidense vs Olimpia

Uruguay

  • City Torque vs Defensor
  • Boston vs Racing

Venezuela

  • Puerto Cabello vs Monagas
  • Caracas vs Metropolitano

Así les fue a Cienciano y Melgar en el 2025

Cienciano fue de más a menos en la temporada 2025. El cuadro cusqueño hizo una gran performance en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pasando a octavos de final de forma invicta y líder en la tabla. Sin embargo, fue eliminado por Bolívar en dicha ronda.

A partir de ahí, sumado a la salida de varios jugadores a otros clubes por su rendimiento, hizo que el ‘papá’ perdiera presencia. Nunca pudo pelear el torneo nacional y con las justas obtuvo su boleto a la nueva edición de la Sudamericana, posicionándose en el octavo puesto del Acumulado en la última jornada.

Sus números fueron los siguientes: 35 partidos jugados, 13 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Su técnico Carlos Desio fue cesado tras el final de la temporada y el club iniciará un nuevo proceso con Horacio Melgarejo, exestratega de ADT de Tarma.

Carlos Desio deja Cienciano por
Carlos Desio deja Cienciano por voluntad del club. - Crédito: Difusión

Melgar, por su parte, sufrió un cambio de entrenador en la recta final del torneo, concretando el regreso de Juan Reynoso. A pesar de la experiencia del ‘Cabezón’, el ‘dominó’ no le encontró vuelta a su situación y terminó dejando escapar el boleto a la etapa previa de la Copa Libertadores.

Su participación en la Copa Sudamericana es un premio consuelo y la directiva lo sabe. Por ese motivo, con el conocimiento de Reynoso, viene adelantándose en las renovaciones y contrataciones para mejorar su campaña en el 2026. Quiere volver a ser protagonista en el fútbol peruano.

El último duelo entre Melgar y Cienciano en la Liga 1 se llevó a cabo el 2 de octubre. Este terminó con una victoria de los ‘characatos’ por un marcador 2-0 en la ciudad de Arequipa. Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata anotaron los tantos para que se quedan con los tres puntos en casa.

El cuadro 'rojinegro' ganó 2-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)

Temas Relacionados

Copa SudamericanaCiencianoMelgarperu-deportes

Más Noticias

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Los ‘churres’ recibirán a ‘pedacito de cielo’ en el compromiso por el boleto a la etapa de grupos del certamen Conmebol

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso:

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Los ‘rimenses’ pudieron conocer el adversario que tendrá en la etapa previa 2 del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Se jugarán cotejos de ida y vuelta

Rival de Sporting Cristal en

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, los ‘blanquiazules’ conocieron a quién enfrentarán en la fase 1 del torneo internacional. Conoce todos los detalles

Rival de Alianza Lima en

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ esperan sus respetivas llaves para planificar sus partidos de ida y vuelta. También se sorteará los cruces de equipos peruanos en Copa Sudamericana. Sigue las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco: “No es un club normal que tenga gente de fútbol”

El técnico uruguayo se pronunció luego de no llegar a un acuerdo con la ‘U’ para permanecer durante el 2026. Señaló que se debió a diferencias deportivas

Jorge Fossati rompió su silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE incorpora la

Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Rafael López Aliaga se salva: Retroceden en pedido para que el JNE anule internas de Renovación Popular

Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

ENTRETENIMIENTO

Edwin Guerrero revela que Corazón

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Sofía Franco iniciará su proceso legal contra Rodrigo González tras calificarla de interesada: “Yo solo me estoy defendiendo”

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

DEPORTES

¿Por qué Alianza Lima y

¿Por qué Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en la Copa Libertadores 2026? La regla que permitió esta posibilidad

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo