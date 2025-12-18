Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 18 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y a la par el de la Copa Sudamericana 2026. Cuatro equipos peruanos estuvieron atentos a este último certamen en mención para conocer a sus rivales en el etapa previa, donde se enfrentan clubes del mismo país por el tan ansiado boleto a la fase de grupos.

En el evento realizado en la sede principal de Conmebol, situado en la ciudad de Luque, Paraguay, se dio a conocer que el primer cruce estará compuesto por Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, mientras que en el segundo habrá clásico del sur. Melgar chocará con Cienciano por el boleto a la siguiente instancia del torneo denominado ‘La Gran Conquista’.

Cruces de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana 2026

Fecha del Cienciano vs Melgar

A diferencia de ediciones anteriores, Conmebol decidió cambiar la definición de la etapa previa de la Copa Sudamericana. Pasó de partidos de ida y vuelta a encuentro único. En ese sentido, el que sale primero en el sorteo hará de local.

En esta llave, el bolillero de Cienciano apareció en escena en primera instancia, por lo que el choque se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco, a más de 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo al calendario de la organización, este partido único se realizará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. Una fecha clave para que las dos escuadras lleguen con rodaje, habiendo disputado algunas jornadas de la Liga 1.

Melgar enfrentará a Cienciano en marzo de 2026.

Cruces confirmados de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Bolivia

Bolivia 3 vs Bolivia 4

Bolivia 2 vs Bolivia 1

Chile

Universidad de Chile vs Palestino

Cobresal vs Audax

Colombia

Atlético Nacional vs Millonarios

América de Cali vs Bucaramanga

Ecuador

Ecuador 4 vs Ecuador 2

Ecuador 1 vs Ecuador 3

Paraguay

Nacional vs Recoleta

Trinidense vs Olimpia

Uruguay

City Torque vs Defensor

Boston vs Racing

Venezuela

Puerto Cabello vs Monagas

Caracas vs Metropolitano

Así les fue a Cienciano y Melgar en el 2025

Cienciano fue de más a menos en la temporada 2025. El cuadro cusqueño hizo una gran performance en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pasando a octavos de final de forma invicta y líder en la tabla. Sin embargo, fue eliminado por Bolívar en dicha ronda.

A partir de ahí, sumado a la salida de varios jugadores a otros clubes por su rendimiento, hizo que el ‘papá’ perdiera presencia. Nunca pudo pelear el torneo nacional y con las justas obtuvo su boleto a la nueva edición de la Sudamericana, posicionándose en el octavo puesto del Acumulado en la última jornada.

Sus números fueron los siguientes: 35 partidos jugados, 13 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Su técnico Carlos Desio fue cesado tras el final de la temporada y el club iniciará un nuevo proceso con Horacio Melgarejo, exestratega de ADT de Tarma.

Carlos Desio deja Cienciano por voluntad del club. - Crédito: Difusión

Melgar, por su parte, sufrió un cambio de entrenador en la recta final del torneo, concretando el regreso de Juan Reynoso. A pesar de la experiencia del ‘Cabezón’, el ‘dominó’ no le encontró vuelta a su situación y terminó dejando escapar el boleto a la etapa previa de la Copa Libertadores.

Su participación en la Copa Sudamericana es un premio consuelo y la directiva lo sabe. Por ese motivo, con el conocimiento de Reynoso, viene adelantándose en las renovaciones y contrataciones para mejorar su campaña en el 2026. Quiere volver a ser protagonista en el fútbol peruano.

El último duelo entre Melgar y Cienciano en la Liga 1 se llevó a cabo el 2 de octubre. Este terminó con una victoria de los ‘characatos’ por un marcador 2-0 en la ciudad de Arequipa. Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata anotaron los tantos para que se quedan con los tres puntos en casa.

El cuadro 'rojinegro' ganó 2-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)