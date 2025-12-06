Agustín Graneros cerró su etapa en Alianza Atlético: se unió al Deportivo Garcilaso para disputar Liga 1 2026

Agustín Graneros, de 29 años, defendió la camiseta de Alianza Atlético en su primera aventura en Perú. - Crédito: Difusión

Agustín Graneros ha cambiado de equipo. El delantero argentino, de 29 años, ha dado por terminada su fructífera etapa con Alianza Atlético, con el que consiguió una épica clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras una campaña local notable, para dar inicio a una nueva aventura representando al histórico Deportivo Garcilaso.

El ‘pedacito de cielo’ ha hecho oficial su fichaje a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que además se añadió una imagen de presentación: "Anunciamos la contratación del delantero argentino Agustín Graneros como nuevo refuerzo para la temporada 2026, con el objetivo de reforzar nuestro frente de ataque“.

Agustín Graneros, de 29 años, lleva sus goles al Deportivo Garcilaso.

El atacante trasandino nunca ha ocultado su intención de permanecer en la máxima categoría del fútbol de Perú. Aunque, en un principio, tenía sobre la mesa una propuesta del extranjero, prefirió continuar asentando su carrera en una plaza que le ha sentado demasiado bien en el 2025.

Los dirigentes del Deportivo Garcilaso fueron los primeros y únicos que emitieron una oferta con carácter formal para contratar a Agustín Graneros, que no vio con malos ojos el contacto y autorizó a su círculo empresarial dar marcha con las negociaciones que, finalmente, derivaron en su desplazamiento a Cusco.

El ariete argentino se divirtió en su última visita a Cusco. | VIDEO: L1MAX

Agustín Graneros llegará al estadio Inca Garcilaso de la Vega con los galones de un goleador contrastado, lo que en teoría le permitiría afianzarse como el delantero titular del club. Ese argumento, incluso, cobra más peso al considerarse que Pablo Erustes tiene un pie y medio afuera de las planificaciones.

Con relación a planes inmediatos dentro de la estructura de la institución cusqueña, vale precisar, hubo una importante modificación en la zona técnica. El estratega Hernán Lisi, de amplio recorrido por el balompié nacional, asumirá los mando del bloque ‘celeste’ por todo el año que viene sustituyendo a Carlos Bustos.

Agustín Graneros, el goleador de Alianza Atlético.