Perú Deportes

Agustín Graneros cerró su etapa en Alianza Atlético: se unió al Deportivo Garcilaso para disputar Liga 1 2026

De 29 años, Graneros firmó un nuevo contrato con el ‘pedacito de cielo’, esperando convertirse en su nuevo artillero. Ocupará el lugar de Pablo Erustes

Guardar
Agustín Graneros, de 29 años,
Agustín Graneros, de 29 años, defendió la camiseta de Alianza Atlético en su primera aventura en Perú. - Crédito: Difusión

Agustín Graneros ha cambiado de equipo. El delantero argentino, de 29 años, ha dado por terminada su fructífera etapa con Alianza Atlético, con el que consiguió una épica clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras una campaña local notable, para dar inicio a una nueva aventura representando al histórico Deportivo Garcilaso.

El ‘pedacito de cielo’ ha hecho oficial su fichaje a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que además se añadió una imagen de presentación: "Anunciamos la contratación del delantero argentino Agustín Graneros como nuevo refuerzo para la temporada 2026, con el objetivo de reforzar nuestro frente de ataque“.

Agustín Graneros, de 29 años,
Agustín Graneros, de 29 años, lleva sus goles al Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

El atacante trasandino nunca ha ocultado su intención de permanecer en la máxima categoría del fútbol de Perú. Aunque, en un principio, tenía sobre la mesa una propuesta del extranjero, prefirió continuar asentando su carrera en una plaza que le ha sentado demasiado bien en el 2025.

Los dirigentes del Deportivo Garcilaso fueron los primeros y únicos que emitieron una oferta con carácter formal para contratar a Agustín Graneros, que no vio con malos ojos el contacto y autorizó a su círculo empresarial dar marcha con las negociaciones que, finalmente, derivaron en su desplazamiento a Cusco.

El ariete argentino se divirtió en su última visita a Cusco. | VIDEO: L1MAX

Agustín Graneros llegará al estadio Inca Garcilaso de la Vega con los galones de un goleador contrastado, lo que en teoría le permitiría afianzarse como el delantero titular del club. Ese argumento, incluso, cobra más peso al considerarse que Pablo Erustes tiene un pie y medio afuera de las planificaciones.

Con relación a planes inmediatos dentro de la estructura de la institución cusqueña, vale precisar, hubo una importante modificación en la zona técnica. El estratega Hernán Lisi, de amplio recorrido por el balompié nacional, asumirá los mando del bloque ‘celeste’ por todo el año que viene sustituyendo a Carlos Bustos.

Agustín Graneros, el goleador de
Agustín Graneros, el goleador de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Agustín GranerosDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los conjuntos dirigidos por Néstor Gorosito y Paulo Autuori se alistan para realizar cambios en los onces que enviarán al gramado del Estadio Alejandro Villanueva. Consulta aquí las posibles alineaciones de ambos equipos para este duelo decisivo

Alineaciones de Alianza Lima vs

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo decisivos: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al ganador de la semifinal de la Liga 1, Barcelona buscará mantener la racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 6

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

El equipo de Facundo Morando enfrentará su primer duelo en la cita mundialista frente al campeón de Brasil en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima vs Osasco: día,

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Actuación dorada de Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez en los Juegos Bolivarianos 2025: dominio absoluto peruano en individuales

Los tenistas peruanos subieron a lo más alto del podio en la justa que tuvo lugar en el Lawn Tennis de La Exposición. La delegación peruana conquistó tres de los cinco oros en disputa

Actuación dorada de Juan Pablo
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”