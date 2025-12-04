Perú Deportes

Conmebol reveló los millonarios ingresos de Universitario y Alianza Lima por Libertadores y Sudamericana 2025: ¿qué club recibió más?

Las recientes campañas internacionales permitieron a ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ incrementar notoriamente sus arcas gracias a los premios que asignó el máximo ente del fútbol continental

La distribución de premios económicos por parte de la Conmebol en la temporada 2025 evidenció el valor financiero creciente de las competencias continentales para los clubes sudamericanos. En el caso de Universitario de Deportes y Alianza Lima, sus campañas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana no solo ofrecieron exposición internacional, sino que dejaron ingresos considerables que fortalecen la planificación institucional de ambos equipos.

Premios de la Copa Libertadores para los clubes peruanos

En la Copa Libertadores 2025, los clubes peruanos obtuvieron ingresos que reflejan la importancia de la fase de grupos como punto estratégico para sus finanzas. Universitario de Deportes sumó 4 millones 910 mil dólares al disputar desde esta instancia hasta los octavos de final, ubicándose en el puesto 14 del ránking de recaudación elaborado con los clubes de todo el continente. Por su parte, Alianza Lima obtuvo 4 millones 830 mil dólares, cifra que lo colocó en la posición 16 del listado, también debido a que se quedó en la fase grupal tras superar las tres etapas previas.

Los equipos sudamericanos con más éxito en el torneo, en su mayoría brasileños y argentinos, lograron premios superiores a los 9 millones de dólares, con Flamengo como líder financiero tras alcanzar la final y recibir 33 millones 240 mil dólares, por encima de Palmeiras, que percibió 17 millones 230 mil.

Para ‘cremas’ y ‘blanquiazules’, estos montos resultan claves para reforzar planteles, sostener operaciones anuales y pensar en inversiones de largo plazo, considerando que la competitividad regional exige estructura y respaldo económico.

Los ingresos de los clubes peruanos en la Copa Sudamericana

Por otro lado, la Copa Sudamericana 2025 también ofreció una ventana adicional a recursos internacionales, aunque el volumen de premios es menor respecto a la Libertadores. Sin embargo, para el ámbito nacional, resulta llamativa la presencia de Cienciano, que accedió a premios de la Conmebol al recibir 1 millón 980 mil dólares por su participación en la fase 1 y fase de grupos, lo que le permitió ingresar al listado continental en la casilla 11.

De la misma manera, Alianza Lima volvió a figurar entre los beneficiados gracias a su travesía hasta los cuartos de final tras quedar fuera de la Libertadores en la fase de grupos, sumando 1 millón 800 mil dólares adicionales y posicionándose en el puesto 18 del ranking de recaudación de este torneo.

Al igual que en la Libertadores, los clubes que llegaron más lejos en la Sudamericana superaron los 2 millónes de dólares en ingresos, con Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, finalistas de la competición, encabezando la tabla.

La presencia simultánea de Alianza Lima en ambos torneos, así como la participación continua de clubes peruanos en fases iniciales, impulsan el nivel de recursos que pueden destinar a refuerzos, infraestructura y planificación deportiva.

Universitario y Alianza Lima, balance de los torneos Conmebol 2025

El balance anual de ingresos internacionales consolida a Universitario y Alianza Lima como los clubes peruanos con mayor recaudación de la temporada. La ‘U’ alcanzó 4 millones 910 mil dólares por concepto de Copa Libertadores, mientras que Alianza Lima acumuló 6 millones 630 mil dólares entre los premios de Libertadores y Sudamericana. La diferencia responde a la presencia de los ‘íntimos’ en las dos competencias y al premio adicional por su paso a los ‘playoffs’ del segundo certamen regional.

Estos premios proporcionados por la Conmebol no solo marcan récords históricos para las instituciones nacionales, sino que permiten proyectar futuras campañas continentales con mayor respaldo y ambición.

El país incaico también se verá beneficiado por la llegada de turistas. (RPP)

