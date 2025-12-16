Javier Rabanal, próximo DT de Universitario, confesó que se llevaría a 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club

El flamante técnico de Universitario señaló que le gustaría contar con elementos de Independiente del Valle en su nuevo club. (Canal del Fútbol)

Universitario de Deportes ya tiene nuevo técnico después de la salida de Jorge Fossati. El director deportivo Álvaro Barco se movió rápido en el mercado y convenció a Javier Rabanal para que tome el mando en una temporada muy difícil, donde tendrá que pelear por el tetracampeonato y avanzar lo más lejos de la Copa Libertadores.

El entrenador español, que recientemente se desvinculó de Independiente del Valle, alcanzó un acuerdo con la ‘U’ para sustituir al popular ‘Nonno’ en el 2026 y será anunciado de manera oficial en las próximas horas, de acuerdo al periodista deportivo de L1 Max, Gustavo Peralta. "¡EL ELEGIDO! Javier Rabanal es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes para la temporada 2026“, publicó en X.

Gustavo Peralta confirmó que Javier Rabanal será el nuevo entrenador de Universitario de Deportes.

En una reciente entrevista, Rabanal fue consultado por la prensa ecuatoriana sobre si se llevaría a alguno de los jugadores que tuvo en IDV a su próximo club. El estratega europeo sorprendió con su respuesta, manifestando que se jalaría hasta 8 elementos del ‘matagigantes’ para Universitario.

Y es que Rabanal quedó conforme con sus dirigidos -en su primera temporada como técnico principal en el fútbol profesional- ya que salió campeón en la LigaPro, máxima categoría de Ecuador. Además, consiguió alcanzar las semifinales de la última edición de la Copa Sudamericana.

Eso sí, Rabanal prefirió no nombrar a los futbolistas: "No te voy a decir nombres ni te voy a decir si sería posible ficharlo. Pero sí puedo decir que, de mi plantel de este año, me llevaría a 8 jugadores, si pudiera“, expresó en el programa llamado ’Canal del Fútbol de Ecuador’.

Javier Rabanal, flamante DT de Universitario, confesó que se llevará a 8 jugadores de Independiente del Valle a su próximo club.

Spinelli, dirigido por Rabanal y seguido por Universitario

Coincidentemente, hay un futbolista que fue dirigido por Javier Rabanal y viene siendo seguido por Universitario desde el último mercado de pases. Se trata de Claudio Spinelli, futbolista argentino que se puede desempeñar como ‘nueve’ o segundo delantero en un esquema de juego.

Spinelli tuvo una excelente temporada de la mano del técnico europeo en Independiente del Valle, marcando 28 goles y dando 2 asistencias en 50 partidos disputados. Sus mejores números -sin duda alguna- desde que comenzó a jugar como profesional. Esto lo puso en la órbita de muchos clubes del continente, además, de aumentar el valor de su ficha.

Por ese motivo, lo último que se supo del interés de la ‘U’ por el ‘gaucho’ fue lo siguiente: "Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible“, contó el periodista deportivo Gustavo Peralta.

El factor económico es importante, pero podría quedar un poco de lado, dependiendo del convencimiento de Rabanal. El estratega español tuvo una buena relación con Spinelli y jugaría un rol importante en caso Universitario decida ir con todo por el delantero argentino de cara al 2026.

Claudio Spinelli fue goleador en Independiente del Valle con Javier Rabanal.

El sistema de juego de Rabanal

Universitario lleva tres temporadas con la línea de tres en el fondo. Eso ha sido uno de los factores que lo llevo al tricampeonato. Por ese motivo, muchos hinchas se preguntan qué sistema de juego emplea Javier Rabanal. Lo cierto es que el español es muy flexible.

En su última temporada, el DT de 46 años utilizó con mayor frecuencia el 4-3-3, no obstante, también tuvo partidos donde varió su mediocampo formando un rombo, como en el empate ante la misma ‘U’ en la Copa Libertadores. A su vez, empleó el 3-4-3, pero en pocas ocasiones.

El técnico español dio una muestra de su capacidad ante Universitario. (Pizarra Crema)

Por el momento, se desconoce si Rabanal optará por su 4-3-3 como en IDV o seguirá la línea del 3-5-2 de Universitario. Algo que sí está asegurado es que el europeo apostará por la cantera ‘merengue’, a diferencia de Fossati y Bustos.