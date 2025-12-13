Perú Deportes

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

La ‘Panita’ amplió la diferencia a los 82′ minutos en el campo de VIDU. Con su anotación, las ‘blanquiazules’ sellaron el bicampeonato de la Liga Femenina FPF

Guardar
En un clásico femenino de infarto, Alianza Lima se impone 2-1 a Universitario gracias a una genialidad de Neidy 'la Panita' Romero. La jugadora blanquiazul sacó un zapatazo imparable en los minutos finales para remontar el marcador.

Neidy Romero llevó a Alianza Lima a asegurarse el título de la Liga Femenina 2025 a costa de Universitario de Deportes, en el complejo de la VIDU. Con un golazo desde afuera del área, cuando el partido había entrado en un pozo de monotonía, lanzó a las suyas al éxito definitivo.

La extraordinaria definición de la ‘Panita’, que fue imposible de conjurar para la portera Gabriela Bórquez pese a su notable estirada, dio pie a las celebraciones adelantadas por el título, dado se aumentó el score global (5-2) a falta de diez minutos para el silbatazo final.

Alianza Lima empató a dos
Alianza Lima empató a dos en la VIDU ante la 'U', resultado que abrochó el bicampeonato. - Crédito: Liga Femenina

Para agregar una cuota de suspenso, exactamente en el tiempo reglamentario cumplido, Universitario estableció la igualada parcial en el segundo lance a través de una anotación de Kimbherly Flores. Aun así, la conquista tan solo sirvió para la estadística, porque las ‘leonas’ seguían en una clara desventaja en la sumatoria general.

Alianza Lima siempre demostró mayor intención de ataque a lo largo del envite. Una buena prueba de ello fue el primer gol realizado por Allyson Reyes —anulado por una controversial posición adelantada— al igual que el desquite de Yomira Tacilla pasada la media hora de iniciadas las acciones.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

A pesar de la dificultad, sobre todo actuando en un hogar alternativo como la VIDU, Universitario tiró de fuerza para hacerse notar en el tablero electrónico. ‘CataUsme, de las mejores puntuales a lo largo de la temporada, puso todo de sí para recortar distancias, aunque no encontró mayor respaldo en el resto de sus compañeras para remontar la serie.

De esa manera, Alianza Lima subsanó el error del cierre del Torneo Clausura 2025 coronándose bicampeón del campeonato femenino en las definiciones de ida y vuelta. Detrás del gran trabajo ejercido, conviene mencionar, se encuentra el entrenador José Letelier, quien desde su llegada ha dotado fútbol, identidad y victoria al plantel ‘íntimo’.

El plantel de Alianza Lima
El plantel de Alianza Lima que selló el bicampeonato frente a Universitario, en VIDU. - Crédito: Liga Femenina

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga Femenina FPFUniversitario de DeportesLiga Femeninaperu-deportes

Últimas Noticias

Jean Ferrari adelanta la llegada de la Liga Naciones CONMEBOL con presencia de la selección peruana: “Es una competencia paralela”

El Director General de Fútbol de la FPF ha explicado que a partir del próximo año se llevará a cabo un formato competitivo que reemplazará amistosos y permitirá ganar puntaje FIFA

Jean Ferrari adelanta la llegada

Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Los dos equipos italianos definirán al nuevo campeón del máximo certamen de la FIVB. Habrá un duelo histórico entre Antropova y Gabi en Sao Paulo, Brasil

Final del Mundial de Clubes

Alianza Lima bicampeona de la Liga Femenina: goles y resumen del empate con Universitario que le dio el título del torneo nacional

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ empataron 2-2 en un polémico partido en VIDU. Las íntimas se consagraron gracias al triunfo de ida en Matute

Alianza Lima bicampeona de la

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Ya está definidos los dos finalistas del máximo certamen de la FIVB. Puede haber un nuevo campeón o un bicampeón en Sao Paulo, Brasil

Resultados de las semifinales del

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Gabriela Bórquez quedó tirada en el gramada tras pisotón y el árbitro señaló que siga la acción. La delantera ‘blanquiazul’ marcó el 1-0 en la vuelta y amplió la ventaja en el global

Polémico gol de Alianza Lima
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay