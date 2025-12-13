Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

En un clásico femenino de infarto, Alianza Lima se impone 2-1 a Universitario gracias a una genialidad de Neidy 'la Panita' Romero. La jugadora blanquiazul sacó un zapatazo imparable en los minutos finales para remontar el marcador.

Neidy Romero llevó a Alianza Lima a asegurarse el título de la Liga Femenina 2025 a costa de Universitario de Deportes, en el complejo de la VIDU. Con un golazo desde afuera del área, cuando el partido había entrado en un pozo de monotonía, lanzó a las suyas al éxito definitivo.

La extraordinaria definición de la ‘Panita’, que fue imposible de conjurar para la portera Gabriela Bórquez pese a su notable estirada, dio pie a las celebraciones adelantadas por el título, dado se aumentó el score global (5-2) a falta de diez minutos para el silbatazo final.

Alianza Lima empató a dos en la VIDU ante la 'U', resultado que abrochó el bicampeonato. - Crédito: Liga Femenina

Para agregar una cuota de suspenso, exactamente en el tiempo reglamentario cumplido, Universitario estableció la igualada parcial en el segundo lance a través de una anotación de Kimbherly Flores. Aun así, la conquista tan solo sirvió para la estadística, porque las ‘leonas’ seguían en una clara desventaja en la sumatoria general.

Alianza Lima siempre demostró mayor intención de ataque a lo largo del envite. Una buena prueba de ello fue el primer gol realizado por Allyson Reyes —anulado por una controversial posición adelantada— al igual que el desquite de Yomira Tacilla pasada la media hora de iniciadas las acciones.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

A pesar de la dificultad, sobre todo actuando en un hogar alternativo como la VIDU, Universitario tiró de fuerza para hacerse notar en el tablero electrónico. ‘Cata’ Usme, de las mejores puntuales a lo largo de la temporada, puso todo de sí para recortar distancias, aunque no encontró mayor respaldo en el resto de sus compañeras para remontar la serie.

De esa manera, Alianza Lima subsanó el error del cierre del Torneo Clausura 2025 coronándose bicampeón del campeonato femenino en las definiciones de ida y vuelta. Detrás del gran trabajo ejercido, conviene mencionar, se encuentra el entrenador José Letelier, quien desde su llegada ha dotado fútbol, identidad y victoria al plantel ‘íntimo’.

El plantel de Alianza Lima que selló el bicampeonato frente a Universitario, en VIDU. - Crédito: Liga Femenina