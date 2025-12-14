Sisy Quiroz arremetió en contra de Universitario por la logística en partido por final de Liga Femenina 2025: “Atravesamos situaciones de peligro”

La Jefa de Divisiones Femeninas de Alianza Lima arremetió contra las autoridades locales. | VIDEO: Movistar Deportes

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Femenina 2025 luego de llevarse por delante a Universitario de Deportes en la sumatoria de las finales (5-3). El desquite, desarrollado en el complejo de la VIDU, tuvo de todo, pero en especial injerencia de terceros que evitaron un espectáculo deportivo de nivel.

En concreto, la logística a cargo de la ‘U’ dejó mucho que desear para los visitantes, quienes se vieron perjudicados en el desarrollo del lance. Los más afectos, conviene subrayar, fueron algunas autoridades aliancistas que no pudieron acoplarse al evento toda vez que fueron testigos de cómo se pasaron por alto prohibiciones.

Alianza Lima en celebraciones tras la consecución del bicampeonato frente a Universitario. - Crédito: Difusión

De las más afectadas fue Sisy Quiroz, la Jefa de Divisiones Femeninas de Alianza Lima, que fue frenada de ingresar a la final cuando estaba permitida de hacerlo con el resto del comando técnico de José Letelier. Para hacer valer su derecho, incluso, recurrió a las fuerzas del orden.

Terminado el lance, aprovechó las cámaras de Movistar Deportes para arremeter contra la organización: “Situaciones así, vivir una final escondidas prácticamente, en donde no puede entrar público, en donde las chicas no pueden ser visibles, corta todo el desarrollo. Acá no se trata de Alianza, Universitario, se trata del fútbol femenino. Y tenemos responsabilidades nosotros como cabezas de cada una de las áreas de impulsar esto".

El equipo femenino de Alianza Lima se corona bicampeón nacional. Acompaña al plantel en la ceremonia de premiación, la entrega de la copa y el festejo en el podio tras una temporada inolvidable.

“Ha sido adverso estar acá. Hemos sufrido muchas situaciones incómodas, muchas situaciones de peligro. Hemos venido con policía, hemos venido con seguridad extra, hemos hecho muchos esfuerzos, porque no teníamos las garantías para poder estar tranquilos en una sede que en realidad está al costado de Campo Mar”, continuó Sisy Quiroz.

“Si ya era un espacio que había sido sancionado, realmente esto suena a una burla. Pero sigamos impulsando el fútbol femenino, eso no acaba. Nosotros con Alianza Lima tenemos esa responsabilidad y vamos a seguir trabajando para que el fútbol femenino sea más grande, para que cada vez más niñas puedan practicarlo, para que las chicas puedan ver, las niñas puedan ver a sus ídolos y puedan sentir que es un espacio para nosotras”, cerró.

La coronación de Alianza Lima como bicampeón de Liga Femenina 2025. - Crédito: Difusión

Letelier acompaña

Por su parte, el entrenador de Alianza Lima ha cerrado filas con la Jefa de Divisiones Femeninas, aunque de una manera más reflexiva. A su turno, expresó su preocupación por cómo Universitario preparó un encuentro que también forma parte de su enriquecedora historia institucional.

“Muchos clubes hacen esfuerzo porque el fútbol femenino vaya creciendo y esto no es un contexto para una final. No estamos hablando de un club pequeño, sino de un club importante como Universitario, que tiene las condiciones para presentar otro entorno. Esto no dignifica ni a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano”, sostuvo José Letelier.

Tras celebrar el bicampeonato con Alianza Lima, el DT José Letelier no se guardó nada y criticó las condiciones en las que se disputó la final de la Liga Femenina, haciendo un llamado a dignificar el fútbol femenino peruano | Movistar Deportes

Acerca de la campaña espléndida realizada en Liga Femenina, dijo que “no todo se puede conseguir, pero queda la tranquilidad que se hace un trabajo honesto con un club que apoya al fútbol femenino. Se pudo lograr el objetivo de ser bicampeón y es producto del esfuerzo de las jugadoras, del esfuerzo del club".

Alianza Lima, de la mano de José Letelier, sigue estableciéndose como un club ganador, poderoso y animador en el escenario local. Por ahora cuenta con cuatro títulos de FPF, aunque el objetivo es continuar al alza.