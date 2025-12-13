Perú Deportes

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Gabriela Bórquez quedó tirada en el gramada tras pisotón y el árbitro señaló que siga la acción. La delantera ‘blanquiazul’ marcó el 1-0 en la vuelta y amplió la ventaja en el global

Alianza Lima golpea primero en el clásico. Yomira Tacilla marca el gol para las blanquiazules en una controversial jugada donde la arquera de Universitario, Gabriela Bórquez, queda lesionada en el campo.

El sábado 13 de diciembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes volvieron a medir fuerzas en la final vuelta de la Liga Femenina 2025. Las ‘blanquiazules’ abrieron el marcador con un gol polémico de Yomira Tacilla, quien pisó a la arquera Gabriela Bórquez y la lesionó. La delantera continuó la acción por decisión arbitral.

Todo comenzó a los 27 minutos de juego. La misma Tacilla originó la jugada, conduciendo desde la mitad de la cancha hasta muy cerca del área ‘crema’. Ahí, descargó con Emily Flores, que inteligentemente esperó un movimiento de su compañera para soltar el esférico a las espaldas de las defensoras.

Yomira picó al espacio, entró al ‘cajón grande’ y la portera Bórquez tardó en su achique. Esto permitió a que la ‘íntima’ intente eludirla por la izquierda, pero no fue posible. La ‘1′ chilena manoteó la redonda, aunque no alejó el peligro por completo, debido que la dejó suelta y ella permaneció tirada en el gramado por una lesión.

El árbitro central Jordi Espinoza no frenó la acción, por lo contrario, pidió que siga el juego en la cancha de VIDU. Por ese motivo, Tacilla se acomodó y terminó remantando para anotar el 1-0, el cual significaba la amplicación del marcador global (4-1) en esta definición por el título nacional del campeonato femenino.

Polémico gol de Alianza Lima
Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó.

Las ‘blanquiazules’ celebraron el tanto de la tranquilidad en la llave con mucha efusividad. Hasta ese momento, no se había comprobado la existencia de alguna infracción de parte de la delantera visitante hacia la golera local. Instantes después, la transmisión de América TV mostraron la jugada desde otra perspectiva.

Ahí, se vio como Tacilla aplica un pisotón a Bórquez. Eso provocó que la arquera de la ‘U’ quede tirada en el gramado y la atacante de Alianza marque el primero en esta final vuelta. Pese a ello, el VAR -que tenía las mismas tomas en la cabina- decidió no llamar a Espinoza para que invalide el tanto de las dirigidas por José Letelier, tal y como lo hizo minutos antes producto de la posición adelantada de Allyson Reyes.

Pisotón de Tacilla a Bórquez
Pisotón de Tacilla a Bórquez en Alianza Lima vs Universitario.

La ausencia del videoarbitraje y la convalidación del gol de las ‘victorianas’ desató la molestia de la delegación de la ‘U’. Personas que se encontraban en VIDU expresaron su malestar, lo que desencadenó en que Jordi Espinoza detenga el juego por varios minutos. El referí principal no renaudó el partido hasta que se retiren, a pesar de que argumentaban que eran trabajadores del club.

Hay un antecedente en el que hinchas ‘merengues’ estuvieron presentes en la definición del Torneo Clausura ante Alianza Lima y provocaron desorden en Campo Mar. El cuadro ‘íntimo’ reclamó y la Comisión de Disciplina optó por sancionar a la institución de Ate con la clausura del complejo deportivo para próximos partidos.

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima por la Liga Femenina se detiene por orden del árbitro Jordy Espinoza, quien reclama la presencia de personas no autorizadas en las tribunas. La pausa aumenta la tensión en un partido ya cargado por jugadas polémicas, incluyendo un gol controversial.

Universitario empató la final vuelta ante Alianza Lima

En el cierre del primer tiempo, Universitario igualó el marcador ante Alianza Lima de esta final vuelta de la Liga Femenina. El árbitro Jordi Espinoza -con ayuda del VAR- cobró un penal a favor de las locales luego de un patadón de la defensora Silvani Silva contra la mediocampista Scarleth Flores, quien se encontraba en el suelo y dentro del área.

La figura Catalina Usme tomó el balón y se posicionó al frente de la arquera Maryory Sánchez. La experiencia de la colombiana pesó más en este mano a mano, pues engañó a la ‘1′ con un movimiento y definió despacio lejos de su alcance. Así se emparejó la llave a los 44 minutos, aunque el global sigue a favor de la visita (4-2).

Universitario de Deportes consigue un penal y Cata Usme se para frente al balón para definir. La delantera no falla y marca el gol del empate en el vibrante clásico femenino.

