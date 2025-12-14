Perú Deportes

DT de Alianza Lima Femenino criticó a Universitario por mudar la sede de la final: “No dignifica a sus jugadoras”

En su segunda temporada al mando del cuadro femenil de la institución ‘íntima’, el estratega chileno ha liderado al club hacia su segundo bicampeonato en un lapso de cinco años

Guardar
Tras celebrar el bicampeonato con Alianza Lima, el DT José Letelier no se guardó nada y criticó las condiciones en las que se disputó la final de la Liga Femenina, haciendo un llamado a dignificar el fútbol femenino peruano | Movistar Deportes

Alianza Lima ha ratificado su dominio en el fútbol femenino peruano. La institución deportiva de La Victoria hizo valer la ventaja que obtuvo en la primera final y sostuvo la diferencia en la vuelta ante Universitario de Deportes. El 5-3 global es reflejo de una superioridad notable. Pero la llave estuvo empañada por una decisión de los dirigentes cremas. El hecho no pasó desapercibido por José Letelier, entrenador de las ‘blanquiazules’.

Pese a la celebración por el segundo título al hilo del cuadro íntimo, el chileno de 59 años criticó con dureza el accionar del club de Odriozola. “Muchos clubes hacen esfuerzos para que este campeonato siga creciendo y considero que este escenario no es el adecuado para una final”, sostuvo a las cámaras de Movistar Deportes.

El exportero del equipo masculino de Alianza Lima cuestionó que Universitario haya cambiado al Estadio Monumental como escenario para la final de vuelta, pues la entidad merengue “cuenta con las condiciones para presentar otro recinto”. Luego, añadió que esta actitud “no dignifica ni a sus jugadoras ni al fútbol femenino peruano”.

José Letelier, bicampeón del fútbol
José Letelier, bicampeón del fútbol femenino peruano con Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.

En ese contexto, resaltó el papel de la institución ‘íntima’ para “realizar un trabajo honesto” que ha rendido frutos. El de Santiago de Chile subrayó el logro en las instalaciones del predio de VIDÚ: “Se pudo lograr el objetivo de ser bicampeón y es producto del esfuerzo de las jugadoras, del esfuerzo del club”, sumó.

En esa línea, Sisy Quiroz, subgerente del fútbol femenino de Alianza Lima, también cuestionó el comportamiento del cuadro rival. “Lamentablemente vivir una final a escondidas, donde no puede entrar público, corta todo el desarrollo. No se trata de Alianza o Universitario, se trata del fútbol femenino”, añadió en diálogo con Movistar Deportes.

El comunicado de Alianza Lima

A través de un comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima lamentó lo ocurrido en VIDÚ y denunció “actos de maltrato hacia integrantes de nuestra delegación, principalmente contra nuestra subgerente de fútbol femenino, Sisy Quiroz, así como la presencia indebida de público en un partido programado expresamente a puertas cerradas".

Por lo tanto, la institución anunció que tomará medidas legales ante los “organismos competentes”. “El fútbol femenino no puede seguir desarrollándose en entornos inseguros, improvisados ni ajenos a los estándares mínimos”, añadió.

El comunicado de Alianza Lima
El comunicado de Alianza Lima en que denuncia lo ocurrido en las inmediaciones de VIDÚ.

Cabe destacar que en noviembre, el club de La Victoria presentó un reclamo por la presencia de público en Campo Mar. La solicitud fue aceptada y se declaró la inhabilitación del campo para que el cuadro femenil de la U haga de local. Además, se impuso una sanción de seis UIT. Es decir, 32 mil 100 soles.

Supremacía ‘blanquiazul’

Alianza Lima ha establecido una supremacía total en el fútbol femenino peruano, consolidando un dominio histórico en la Liga Femenina. Esta hegemonía se refleja en la conquista de cuatro de los últimos cinco títulos del campeonato. Los logros del equipo blanquiazul no solo se miden en trofeos, sino también en la constante superioridad mostrada sobre su rival directo, Universitario de Deportes.

La trascendencia de esta supremacía se evidencia en los enfrentamientos directos de los últimos años. En la Liga Femenina 2021, la primera y única derrota de Universitario fue precisamente ante Alianza Lima.

Alianza Lima se ha coronado
Alianza Lima se ha coronado en cuatro de los últimos cinco torneos nacionales. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Esta tendencia se mantuvo en el 2022, cuando las íntimas propinaron a Universitario su primera derrota de la temporada. El dominio fue aún más claro en 2023, ya que las únicas derrotas sufridas por la U en todo el torneo fueron, otra vez, a manos de Alianza Lima Femenino.

La superioridad se ha mantenido intacta en las finales más recientes. Alianza Lima se impuso en la final de la Liga Femenina 2024, derrotando a Universitario. Un año después, en la Liga Femenina 2025, las victorianas volvieron a doblegar a su clásico rival en la serie decisiva, asegurando el bicampeonato y reafirmando su liderazgo indiscutible en la élite del fútbol femenino peruano.

Temas Relacionados

Alianza LimaJosé LetelierLiga Femenina FPFperu-deportes

Últimas Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Inca Garcilaso de la Vega por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘rimenses’ llevan una ventaja mínima y deberán cuidarla por un tramo largo de contienda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cualquier revés contra los ‘dorados’ supondría una caída inminente

A qué hora juega Sporting

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘cremas’ en la fecha 9 de la primera fase del torneo nacional. Será un enfrentamiento directo por el primer lugar de la tabla

Alianza Lima enfrentará a Universitario

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Una nueva jornada comenzó este sábado 13 de diciembre, la cual tendrá como mejor enfrentamiento el Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Resultados de la fecha 8

Sisy Quiroz arremetió en contra de Universitario por la logística en partido por final de Liga Femenina 2025: “Atravesamos situaciones de peligro”

La Jefa de Divisiones Femeninas de Alianza Lima lamentó la manera en cómo las autoridades locales prepararon la revancha, en el complejo VIDU. “Vivir una final prácticamente a escondidas frena el desarrollo del fútbol”, externó

Sisy Quiroz arremetió en contra

Bolivia cambia de idea: anuncia lista de convocados con legionarios y seleccionados oficiales para encarar amistoso contra Perú en Chincha

A pesar de que el partido carece de oficialidad dentro de la FPF, los ‘altiplánicos’ llegan con su mejor arsenal, exceptuando a Miguel Terceros y Enzo Monteiro. Dejaron atrás la opción de presentarse con plantel netamente doméstico

Bolivia cambia de idea: anuncia
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay