DT de Alianza Lima Femenino criticó a Universitario por mudar la sede de la final: “No dignifica a sus jugadoras”

Tras celebrar el bicampeonato con Alianza Lima, el DT José Letelier no se guardó nada y criticó las condiciones en las que se disputó la final de la Liga Femenina, haciendo un llamado a dignificar el fútbol femenino peruano | Movistar Deportes

Alianza Lima ha ratificado su dominio en el fútbol femenino peruano. La institución deportiva de La Victoria hizo valer la ventaja que obtuvo en la primera final y sostuvo la diferencia en la vuelta ante Universitario de Deportes. El 5-3 global es reflejo de una superioridad notable. Pero la llave estuvo empañada por una decisión de los dirigentes cremas. El hecho no pasó desapercibido por José Letelier, entrenador de las ‘blanquiazules’.

Pese a la celebración por el segundo título al hilo del cuadro íntimo, el chileno de 59 años criticó con dureza el accionar del club de Odriozola. “Muchos clubes hacen esfuerzos para que este campeonato siga creciendo y considero que este escenario no es el adecuado para una final”, sostuvo a las cámaras de Movistar Deportes.

El exportero del equipo masculino de Alianza Lima cuestionó que Universitario haya cambiado al Estadio Monumental como escenario para la final de vuelta, pues la entidad merengue “cuenta con las condiciones para presentar otro recinto”. Luego, añadió que esta actitud “no dignifica ni a sus jugadoras ni al fútbol femenino peruano”.

José Letelier, bicampeón del fútbol femenino peruano con Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.

En ese contexto, resaltó el papel de la institución ‘íntima’ para “realizar un trabajo honesto” que ha rendido frutos. El de Santiago de Chile subrayó el logro en las instalaciones del predio de VIDÚ: “Se pudo lograr el objetivo de ser bicampeón y es producto del esfuerzo de las jugadoras, del esfuerzo del club”, sumó.

En esa línea, Sisy Quiroz, subgerente del fútbol femenino de Alianza Lima, también cuestionó el comportamiento del cuadro rival. “Lamentablemente vivir una final a escondidas, donde no puede entrar público, corta todo el desarrollo. No se trata de Alianza o Universitario, se trata del fútbol femenino”, añadió en diálogo con Movistar Deportes.

El comunicado de Alianza Lima

A través de un comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima lamentó lo ocurrido en VIDÚ y denunció “actos de maltrato hacia integrantes de nuestra delegación, principalmente contra nuestra subgerente de fútbol femenino, Sisy Quiroz, así como la presencia indebida de público en un partido programado expresamente a puertas cerradas".

Por lo tanto, la institución anunció que tomará medidas legales ante los “organismos competentes”. “El fútbol femenino no puede seguir desarrollándose en entornos inseguros, improvisados ni ajenos a los estándares mínimos”, añadió.

El comunicado de Alianza Lima en que denuncia lo ocurrido en las inmediaciones de VIDÚ.

Cabe destacar que en noviembre, el club de La Victoria presentó un reclamo por la presencia de público en Campo Mar. La solicitud fue aceptada y se declaró la inhabilitación del campo para que el cuadro femenil de la U haga de local. Además, se impuso una sanción de seis UIT. Es decir, 32 mil 100 soles.

Supremacía ‘blanquiazul’

Alianza Lima ha establecido una supremacía total en el fútbol femenino peruano, consolidando un dominio histórico en la Liga Femenina. Esta hegemonía se refleja en la conquista de cuatro de los últimos cinco títulos del campeonato. Los logros del equipo blanquiazul no solo se miden en trofeos, sino también en la constante superioridad mostrada sobre su rival directo, Universitario de Deportes.

La trascendencia de esta supremacía se evidencia en los enfrentamientos directos de los últimos años. En la Liga Femenina 2021, la primera y única derrota de Universitario fue precisamente ante Alianza Lima.

Alianza Lima se ha coronado en cuatro de los últimos cinco torneos nacionales. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Esta tendencia se mantuvo en el 2022, cuando las íntimas propinaron a Universitario su primera derrota de la temporada. El dominio fue aún más claro en 2023, ya que las únicas derrotas sufridas por la U en todo el torneo fueron, otra vez, a manos de Alianza Lima Femenino.

La superioridad se ha mantenido intacta en las finales más recientes. Alianza Lima se impuso en la final de la Liga Femenina 2024, derrotando a Universitario. Un año después, en la Liga Femenina 2025, las victorianas volvieron a doblegar a su clásico rival en la serie decisiva, asegurando el bicampeonato y reafirmando su liderazgo indiscutible en la élite del fútbol femenino peruano.