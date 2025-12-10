Perú Deportes

Gustavo Cazonatti: el liderazgo natural en Sporting Cristal, cómo inyectó confianza ante Alianza Lima y su valoración a Cusco FC

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Infobae Perú, el mediocentro brasileño, de 29 años, analiza su función de caudillo en el Rímac y cómo visualiza la definición de la llave Perú 2 por Copa Libertadores

Guardar
Gustavo Cazonatti, líder inamovible del
Gustavo Cazonatti, líder inamovible del centro del campo de Sporting Cristal. - Crédito: @cazonatti_96

Sporting Cristal, contra todo pronóstico, asestó un golpe inesperado. Aunque acabó sembrado en la cuarta plaza de la Liga 1 2025 durante la campaña regular, esa posición no se contabilizará debido a su avance a la final de los play-offs de la Copa Libertadores 2026, lo que bien le permitirá acabar ya sea en el tercer o segundo lugar, algo más que inverosímil considerando el rendimiento irregular anual.

Ello ha sido posible después de que se llevara por delante al claro favorito Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, luego de una infartante definición de penales que tuvo a Diego Enríquez como protagonista estelar. Sin embargo, en el trámite de la contienda hubo una estrella absoluta como Martín Távara, quien se anotó un triplete con esa zurda prodigiosa que no deja de ser elogiada por todos.

Gustavo Cazonatti, en acción contra
Gustavo Cazonatti, en acción contra Alianza Lima por play-offs de Copa Libertadores 2026. - Crédito: Sporting Cristal
Pero no puede quedar de lado otro puntual que hizo su entrada de cambio para inyectarle fuerza, vigor y rigor tanto al mediocampo como a la estructura total. La referencia es para Gustavo Cazonatti, cuya dinámica abrió un juego distinto en la primera línea de volantes. Aunque lo más importante de su presencia, a partir del segundo tiempo, fue como levantó la moral de los suyos a pura arenga. Era el caudillo que necesitaban los ‘cerveceros’ para salir de la crisis.

De esa función, tan esperada como celebrada por los simpatizantes, habló el brasileño en declaraciones ofrecidas en exclusiva a Infobae Perú: “Siempre es bueno conseguir una clasificación en la casa del rival. Sobre el liderazgo, fue algo natural”.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Entré al campo con la confianza de que podíamos empatar o darle vuelta al partido, e intenté transmitir eso a todos dentro del campo. Juntos fuimos premiados con la clasificación”, mencionó Cazonatti.

Acerca de la valoración anual, esa que concluirá en los próximos días, Gustavo admitió que “fue un año difícil en el que no pudimos cumplir el objetivo principal, y ahora vamos a buscar esa clasificación directa a la fase de grupos [de la CONMEBOL Libertadores]”.
Gustavo Cazonatti celebrando, en Matute,
Gustavo Cazonatti celebrando, en Matute, al lado de Irven Ávila. - Crédito: Sporting Cristal

Cusco FC, último obstáculo

Lo que sigue en el circuito nacional para Cristal es medirse contra Cusco FC, un rival que supone una importante complejidad. El vencedor de la llave, que contará con envites de ida / vuelta, amarrará el boleto de Perú 2 de la siguiente edición de la Libertadores.

Cazonatti ha externado que “tenemos que estar 100% concentrados en estos dos partidos para alcanzar el objetivo”. “Puedo ayudar como lo hice en el último partido decisivo: con mucha fuerza, ganas de ganar y apoyando a mis compañeros”.

El 'Facu' ignora propuestas o sondeos, enfocándose en su misión con los 'dorados' de ir a la Fase de Grupos de CONMEBOL Libertadores 2026. | VIDEO: GOLPERU
El mediocentro brasileño vivió un periodo atípico en el Rímac. Empezando el año padeció una lesión fatal que lo obligó a internarse, intervenirse y rehabilitarse por más de medio año. Su regreso a Liga 1, suscitado hace menos de un mes, se consideró como un importante aditamento a la estructura ‘bajopontina’.

Aunque todavía no está en pleno estado de forma, sus actuales condiciones físicas le permiten ser tomado en cuenta por el CT de Paulo Autuori. Cada ingreso a la nómina es debatido y consultado, preservando siempre su salud física.

Gustavo Cazonatti, mediocampista de Sporting
Gustavo Cazonatti, mediocampista de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Aun así, por el simple hecho de presentarse y jugar, a medio motor como bien se dice, ha ganado más enteros ante los ojos de la fanaticada. “Estoy muy feliz por el cariño. El hincha se siente representado en la cancha”, compartió Cazonatti.

En abril del 2025, durante el arranque del Torneo Apertura, Sporting Cristal venció 1-0 a Cusco FC gracias a un penal de Martín Távara, además de una atajada clave de su portero. Fue un triunfo que rompió una mala racha en La Florida.

Posteriormente, en septiembre pasado, Cusco FC se impuso por 3-2 en el Estadio Inca Garcilaso: pese a los goles de Leandro Sosa e Irven Ávila para los celestes, los locales remontaron con un doblete de Facundo Callejo y un tanto de Pierre Da Silva.

Temas Relacionados

Gustavo CazonattiSporting CristalLiga 1Cusco FCperu-deportes

Últimas Noticias

Miguel Rondelli se molestó por presencia de la prensa previo al Sporting Cristal vs Cusco FC: “Antes no había nadie, ahora están todos”

El DT de los ‘aurinegros’ lanzó contundente frase en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez para disputar la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Miguel Rondelli se molestó por

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ sacaron una ventaja importante en el triunfo por 3-1 ante la ‘U’ en el duelo de ida que se jugó en Matute. Y todo se definirá en el estadio Monumental. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Universitario: día,

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Este miércoles 10 de diciembre sigue la fecha 2 del certamen y las ‘blanquiazules’ se medirán con VC Zhetysu de Kazajistán

Resultados del Mundial de Clubes

Programación de la fecha 2 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Las ‘blanquiazules’ no pudieron con la contundencia de Osasco y perdieron en su debut, pero tendrán su segunda presentación frente Zhetysu VC hoy, miércoles 10 de diciembre

Programación de la fecha 2
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Sylvester Stallone confesó cuál de

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

INFOBAE AMÉRICA

La Unesco declaró la cocina

La Unesco declaró la cocina italiana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La investigación del robo al Louvre reveló inéditos detalles de una “falla global” de seguridad

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”