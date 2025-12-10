Gustavo Cazonatti: el liderazgo natural en Sporting Cristal, cómo inyectó confianza ante Alianza Lima y su valoración a Cusco FC

Gustavo Cazonatti, líder inamovible del centro del campo de Sporting Cristal. - Crédito: @cazonatti_96

Sporting Cristal, contra todo pronóstico, asestó un golpe inesperado. Aunque acabó sembrado en la cuarta plaza de la Liga 1 2025 durante la campaña regular, esa posición no se contabilizará debido a su avance a la final de los play-offs de la Copa Libertadores 2026, lo que bien le permitirá acabar ya sea en el tercer o segundo lugar, algo más que inverosímil considerando el rendimiento irregular anual.

Ello ha sido posible después de que se llevara por delante al claro favorito Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, luego de una infartante definición de penales que tuvo a Diego Enríquez como protagonista estelar. Sin embargo, en el trámite de la contienda hubo una estrella absoluta como Martín Távara, quien se anotó un triplete con esa zurda prodigiosa que no deja de ser elogiada por todos.

Gustavo Cazonatti, en acción contra Alianza Lima por play-offs de Copa Libertadores 2026. - Crédito: Sporting Cristal

Pero no puede quedar de lado otro puntual que hizo su entrada de cambio para inyectarle fuerza, vigor y rigor tanto al mediocampo como a la estructura total. La referencia es para Gustavo Cazonatti, cuya dinámica abrió un juego distinto en la primera línea de volantes. Aunque lo más importante de su presencia, a partir del segundo tiempo, fue como levantó la moral de los suyos a pura arenga. Era el caudillo que necesitaban los ‘cerveceros’ para salir de la crisis.

De esa función, tan esperada como celebrada por los simpatizantes, habló el brasileño en declaraciones ofrecidas en exclusiva a Infobae Perú: “Siempre es bueno conseguir una clasificación en la casa del rival. Sobre el liderazgo, fue algo natural”.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

“Entré al campo con la confianza de que podíamos empatar o darle vuelta al partido, e intenté transmitir eso a todos dentro del campo. Juntos fuimos premiados con la clasificación”, mencionó Cazonatti.

Acerca de la valoración anual, esa que concluirá en los próximos días, Gustavo admitió que “fue un año difícil en el que no pudimos cumplir el objetivo principal, y ahora vamos a buscar esa clasificación directa a la fase de grupos [de la CONMEBOL Libertadores]”.

Gustavo Cazonatti celebrando, en Matute, al lado de Irven Ávila. - Crédito: Sporting Cristal

Cusco FC, último obstáculo

Lo que sigue en el circuito nacional para Cristal es medirse contra Cusco FC, un rival que supone una importante complejidad. El vencedor de la llave, que contará con envites de ida / vuelta, amarrará el boleto de Perú 2 de la siguiente edición de la Libertadores.

Cazonatti ha externado que “tenemos que estar 100% concentrados en estos dos partidos para alcanzar el objetivo”. “Puedo ayudar como lo hice en el último partido decisivo: con mucha fuerza, ganas de ganar y apoyando a mis compañeros”.

El 'Facu' ignora propuestas o sondeos, enfocándose en su misión con los 'dorados' de ir a la Fase de Grupos de CONMEBOL Libertadores 2026. | VIDEO: GOLPERU

El mediocentro brasileño vivió un periodo atípico en el Rímac. Empezando el año padeció una lesión fatal que lo obligó a internarse, intervenirse y rehabilitarse por más de medio año. Su regreso a Liga 1, suscitado hace menos de un mes, se consideró como un importante aditamento a la estructura ‘bajopontina’.

Aunque todavía no está en pleno estado de forma, sus actuales condiciones físicas le permiten ser tomado en cuenta por el CT de Paulo Autuori. Cada ingreso a la nómina es debatido y consultado, preservando siempre su salud física.

Gustavo Cazonatti, mediocampista de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Aun así, por el simple hecho de presentarse y jugar, a medio motor como bien se dice, ha ganado más enteros ante los ojos de la fanaticada. “Estoy muy feliz por el cariño. El hincha se siente representado en la cancha”, compartió Cazonatti.

En abril del 2025, durante el arranque del Torneo Apertura, Sporting Cristal venció 1-0 a Cusco FC gracias a un penal de Martín Távara, además de una atajada clave de su portero. Fue un triunfo que rompió una mala racha en La Florida.

Posteriormente, en septiembre pasado, Cusco FC se impuso por 3-2 en el Estadio Inca Garcilaso: pese a los goles de Leandro Sosa e Irven Ávila para los celestes, los locales remontaron con un doblete de Facundo Callejo y un tanto de Pierre Da Silva.