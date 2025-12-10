Miguel Rondelli se molestó por presencia de la prensa previo al Sporting Cristal vs Cusco FC: “Antes no había nadie, ahora están todos”

El DT de Cusco FC lanzó contundente mensaje previo al partido ante Sporting Cristal por la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. (Entre Bolas)

Cusco FC fue el gran animador de la presente temporada de la Liga 1, por ese motivo, alcanzó el segundo lugar de la tabla acumulada, superando a grandes escuadras del país, y el derecho de jugar la final de los playoffs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, miércoles 10 de diciembre, los ‘aurinegros’ se enfrentarán a Sporting Cristal en la primera final. Este decisivo compromiso está pactado para las 20:00 horas y tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima, que lucirá un gran marco por la presencia de los hinchas ‘celestes’.

La delegación cusqueña arribó la capital peruana durante la noche del martes 9 y su técnico Miguel Rondelli protagonizó un momento inesperado. El argentino lanzó contundente frase al ver la presencia de toda la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez: “No había nadie, ahora están todos”, haciendo referencia que antes ningún medio de comunicación cubría a su elenco.

Después, Rondelli se detuvo para brindar declaraciones, a lo que fue consultado por su curioso mensaje. El DT de 47 años explicó lo siguiente: "Nosotros viajamos porque, si no me equivoco, desde acá casi todos los viajes se realizan por Lima, aunque se deba viajar a otras ciudades, se pasa por Lima. Hicimos 17 viajes el año pasado y nunca había nadie. Ahora hay mucha gente. Hay que llegar antes. 17 viajes y nunca vinieron. Ahora están todos".

Un periodista le refutó su argumento, señalando que ahora sí hay expectativa. El ‘gaucho’ no se quedó callado y le contestó, señalando que “nosotros generamos expectativa durante todo el año, no solamente en este partido”. La postura del estratega de Cusco FC reflejó su malestar con los medios de comunicación, los cuales considera que no le dan cierta importancia a los clubes de provincia. No es la primera vez que se pronuncia, previamente lo hizo en una conferencia post derrota ante Universitario.

Su estrategia para el partido ante Cristal

Por otro lado, Miguel Rondelli dio algunos detalles de su estrategia para afrontar la final con Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 y quedarse con el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. El entrenador argentino no arriesgará en este encuentro de ida, pues considera que la llave se definirá en los 180 minutos.

“Debemos pensar este partido como uno largo, diferente a los anteriores que jugamos aquí con Cristal. Es un partido de 180 minutos, no de 90. Somos dos equipos que priorizamos el buen fútbol y valoramos la posesión. Espero que la cancha esté en condiciones para proponer nuestro juego. Más allá del estado del campo, en el primer partido que se jugó en el Nacional, Cristal mantuvo su idea de juego. Por eso, debemos cuidar la posesión e intentar provocar errores. Si solo esperamos o retrocedemos demasiado, podríamos pasarla mal”, apuntó.

Asimismo, Rondelli restó importancia al hecho de cerrar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. "Para mí es lo mismo. Las circunstancias se dieron así y hay que aceptarlas. Supongo que ellos intentarán sacar una ventaja, por eso a nosotros nos conviene hacer un partido largo. Ellos querrán ir con ventaja a la altura y nosotros queremos llegar con la serie abierta para definir allá. Hubiera sido igual si jugábamos primero en la altura: nosotros tendríamos la obligación de traer una ventaja a Lima y ellos de llegar con la llave abierta. Es lo mismo“.