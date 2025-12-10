Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido?

Sporting Cristal llegó a la última llave de la Liga 1 2025 tras ganarle a Alianza Lima en las semifinales que se definió por penales. Los rimenses empezarán su lucha para quedar como Perú 2, el cual le dará el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El elenco de Paulo Autuori se encuentra ante el desafío de desplegar su mejor fútbol para cumplir su anhelo continental al cierre del año.