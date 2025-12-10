Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

¡Primer round! Sporting Cristal recibirá a Cusco FC hoy, miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas en el estadio Nacional por la primera final de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025. Los ‘cerveceros’ buscarán repetir la hazaña que hicieron ante Alianza Lima en las semifinales.
Sporting Cristal llegó a la última llave de la Liga 1 2025 tras ganarle a Alianza Lima en las semifinales que se definió por penales. Los rimenses empezarán su lucha para quedar como Perú 2, el cual le dará el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El elenco de Paulo Autuori se encuentra ante el desafío de desplegar su mejor fútbol para cumplir su anhelo continental al cierre del año.
Los ‘cerveceros’ llegarán motivados y ahora buscarán mantener su tendencia frente Cusco FC. Para ello, deberán aprovechar su localía en el primer cotejo para asegurar su boleto en el próximo torneo internacional.
A lo largo de la temporada, Cusco FC mantuvo el protagonismo en la competencia y logró disputar el liderato del Torneo Clausura con Universitario de Deportes. No obstante, la plantilla limitada impidió que el conjunto dirigido por Miguel Rondelli pudiera sostener el ritmo del actual tricampeón.
Bajo la gestión del técnico argentino, el equipo cusqueño aseguró su regreso a la Copa Libertadores tras seis años de ausencia y disputará el certamen, al menos en la etapa preliminar, sin importar el desenlace de la final.
El rendimiento durante 2025 se reflejó en setenta puntos obtenidos, producto de 21 victorias, 7 empates y 7 derrotas, cifras que evidencian una elevada efectividad. Además, el plantel marcó 63 goles y recibió 35, permitiéndose cerrar la campaña con una destacada diferencia positiva en el balance de tantos.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Vizeu.
- Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Díez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo, Lucas Colitto.
El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cusco FC tendrá como escenario el estadio Nacional y será transmitido en vivo por L1 Max, canal disponible para suscriptores de DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los seguidores también pueden acceder al evento mediante Liga 1 Play, un servicio digital bajo suscripción mensual según el plan elegido.
Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura especial en su sitio web, proporcionando seguimiento minuto a minuto, contexto relevante y reacciones de los protagonistas a lo largo de todas las etapas del encuentro.
La primera final de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 tendrá lugar hoy, miércoles 10 de diciembre, en el estadio Nacional. El partido arrancará a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el inicio está previsto para las 21:00 horas.
Para quienes sigan el evento desde Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el duelo empezará a las 22:00 horas, mientras que en México la cita será a las 19:00 horas. En territorio español, la transmisión se iniciará a las 02:00 horas del día siguiente.
El conjunto ‘cervecero’ habilitó la venta de entradas para que sus aficionados puedan apoyar al equipo a través de la plataforma digital Joinnus.
- Sur: S/. 22.90 soles
- Oriente Baja Lateral Norte: S/. 32.90 soles
- Oriente Alta Lateral Norte: S/. 29.90 soles
- Oriente Baja Lateral Sur: S/. 32.90 soles
- Oriente Alta Lateral Sur: S/. 29.90 soles
- Oriente Alta Central: S/. 45.90 soles
- Oriente Baja Central: S/. 45.90 soles (AGOTADO)
- Occidente Baja Lateral Norte: S/. 69.90 soles
- Occidente Intermedia Lateral Norte: S/. 74.90 soles
- Occidente Alta Lateral Norte: S/. 59.90 soles
- Occidente Baja Lateral Sur: S/. 69.90 soles
- Occidente Intermedia Lateral Sur: S/. 74.90 soles
- Occidente Alta Lateral Sur: S/: 59.90 soles
- Occidente Alta Central: S/. 79.90 soles
- Occidente Baja Central: S/. 89.90 soles (AGOTADO)
- Occidente Intermedia Central: S/. 99.90 soles (AGOTADO)
- Occidente Baja Central: S/. 129.90 soles (AGOTADO)