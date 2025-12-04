Perú Deportes

Facundo Callejo, a la espera de la resolución de las semifinales de los play-offs de Copa Libertadores 2026: “Será una llave muy linda”

El máximo goleador de la Liga 1 2025 resta importancia al club que se instalará en la instancia definitiva del circuito. “Somos un oponente que juega bien al fútbol”, advirtió

Facundo Callejo reforzó su compromiso
Facundo Callejo reforzó su compromiso con Cusco FC. - Crédito: Difusión

Facundo Callejo, goleador de Cusco FC, habló largo y tendido en una entrevista concedida al canal ‘Sandro Ignacio’ de YouTube y uno de los temas abordados fue la resolución de las semifinales de los play-offs por Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El vencedor del cruce disputará el cupo Perú 2 ante los ‘dorados’.

Al respecto, el delantero argentino prefirió ignorar qué club avanzara a la última instancia. No tiene un favorito ni mucho menos cree que hay diferencias mayores entre ambos. Su mirada, como ha sido a lo largo del periodo, está enfocada en lo que haga Cusco FC.

Facundo Callejo, goleador incontestable en
Facundo Callejo, goleador incontestable en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC
“Sabemos que son rivales durísimos, de mucha jerarquía, historia. Ellos tienen seguro un poco más asentado lo que es un mata a mata, pero nosotros también somos duros, un rival que juega bien al fútbol. Tratamos de pararnos bien en cualquier cancha. Entonces, creo que va a ser una llave muy linda”, sostuvo.

En referencia a la resolución por el boleto a la Fase de Grupos de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, el ‘Facu’ expresó demasiado contrariedad, dado que Cusco FC cerró la campaña regular en la segunda posición de la clasificación, lo que en un escenario normal le conferiría el pase directo al certamen continental.

El 'Facu' espera que Cusco FC cierre el periodo asegurando la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores. | VIDEO: GOLPERU

“Yo tenía entendido que si había campeones distintos había cuadrangular, pero si no, terminaba la tabla anual tal y cómo acabe. Hemos hecho 70 puntos y no estamos clasificados a fase de grupos de Copa Libertadores. Cristal y Alianza tienen chance. Nunca entendí el sistema del campeonato”, sumó.

Facundo Callejo vive su primera experiencia en Perú. A inicios de año se incorporó al club ‘dorado’ por solicitud de Miguel Rondelli tras la salida de Luis Ramos al América de Cali (COL). Aunque al argentino al principio le costó afirmarse en Liga 1, con el transcurrir de los meses se destapó como un artillero incontestable.
Facundo Callejo lleva 24 goles
Facundo Callejo lleva 24 goles anotados con Cusco FC en su primera aventura en Perú. - Crédito: Liga 1

Permanencia asegurada

No resulta extraño que Callejo, de 34 años, esté en la agenda de varios clubes, sobre todo del medio local. No obstante, para evitar sorpresas desagradables, Cusco FC se anticipó en el blindaje reforzando su compromiso más años.

Mi situación creo que la saben todos. Tengo extensión de contrato hasta el 2027 y de los rumores no puedo decir nada porque no dejan de ser rumores. El día que sea algo concreto, lo analizaremos. Hoy por hoy estoy enfocado acá”, detalló el artillero.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde
Respecto a Cristal o la ‘U’, conmigo no se ha comunicado nadie y no creo que lo hagan ahora que estamos en campeonato. Son clubes muy grandes, que causan respeto. Entiendo que si habrá algún interés será en quincena o a fines de diciembre porque son clubes que se manejan bien”, sumó.

Entrando a lo que sería la veteranía, lo mejor para Facundo Callejo sería establecerse en Cusco FC, una institución que le ha demostrado respeto y cariño desde el primer día que le abrió las puertas, aunque no podría descartarse que el argentino pruebe otros retos para medir su experiencia.

Facundo Callejo, goleador de Cusco
Facundo Callejo, goleador de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Asegurado el goleador del periodo, el club ‘dorado’ ha empezado con el plan de contrataciones del año venidero. La primera incorporación provino del extranjero: Gabriel Carabajal, hábil volante con pasado en Superliga Argentina, Liga MX y Brasileirao.

El resto de fichajes, entretanto, se fraguaron en el entorno local. Están confirmados el mediocampista José Manzaneda, el central Gu Rum Choi y el marcador Diego Soto al igual que el defensor José Bolívar.

