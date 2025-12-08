¿Ricardo Gareca es opción en Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito? La sorpresiva revelación sobre el ‘Tigre’

Información por la posibilidad de que el 'Tigre' sea el nuevo técnico del cuadro 'blanquiazul' en 2026. (Video: Mano a Mano)

La derrota ante Sporting Cristal en la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025 significó un duro golpe para Alianza Lima, que tenía la intención de avanzar de fase en la lucha por ser ‘Perú 2′. Sin embargo, este duro desenlace conllevó también a la salida de Néstor Gorosito. De hecho, han sonado diversos nombres para reemplazarlo, siendo Ricardo Gareca el más mencionado. En ese senido, se conoció si el ‘Tigre’ es opción para el banquillo ‘blanquiazul’ de cara al próximo año.

En el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, los panelistas estuvieron hablando sobre el presente del conjunto ‘íntimo’ y del sucesor que tendrá ‘Pipo’. "En Alianza no han avanzado todavía una negociación con un técnico de manera concreta. Interesan algunos perfiles y uno de los perfiles que interesa es el de Ricardo Gareca“, fueron las primeras palabras de Michael Succar.

En tanto, Mauricio Loret de Mola aseguró que se contactó con el entorno del extécnico de la selección peruana para saber si hubo comunicación y dijo lo siguiente: “A mí me dicen del entorno que todavía no los han buscado. No sé si ahorita, en estos minutos. No sé si alguno de los Navarrose ha contactado con Ricardo, pero a mí lo que me dicen es que nadie se comunicó con él para que sea el técnico de Alianza”.

La última experiencia de Ricardo Gareca fue en la selección de Chile, a la que dejó última en las Eliminatorias 2026. - créditos: ANFP

Michael Succar mantuvo la misma postura de su colega y manifestó que Ricardo Gareca no ha sido contactado por Alianza Lima, aunque sí dejó en claro que hay aspectos en común entre ambas partes. “Lo que sí hay son muchas personas en común entre Alianza y Gareca por pasado de selección y demás. Pero te voy a decir algo a favor y en contra de la búsqueda de técnico de Alianza. A favor: plantel y economía. Ser Perú cuatro no es un argumento a favor, sino en contra porque el técnico que llegue sabe que tiene la soga al cuello, con un torneo jodido y tiene que pasar varias instancias para poder llegar a la etapa de grupos”, precisó.

Por el contrario, hay un punto que no le juega a favor de la institución de La Victoria y es la reciente repentina salida de Néstor Gorosito, quien pese a que renovó su contrato a finales de octubre, fue cesado tras la última caída ante Sporting Cristal. “Pero lo que acaba de pasar con Gorosito. El técnico que se entere que le habían renovado a Gorosito hace dos meses y ahora lo sacaron, ¿cómo va a mirar ese proyecto?“, cuestionó.

Alianza Lima confirmó la salida de Néstor Gorosito tras la derrota ante Sporting Cristal. - créditos: Alianza Lima

Néstor Bonillo, del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, trabajó en Alianza Lima

Un miembro del comando técnico de Ricardo Gareca como Néstor Bonillo tuvo la oportunidad de trabajar en Alianza Lima como asesor externo por seis meses desde agosto del 2023. Bajo su gestión, Bruno Marioni fue el director deportivo y nombraron a Alejandro Restrepo como entrenador con la consigna de cambiar la dinámica del plantel y adaptarla al rigor físico del fútbol moderno; aunque los resultados no fueron los esperados.

El preparador físico ‘gaucho’ dejó la entidad ‘aliancista’ a finales de enero del 2024 para sumarse al cuerpo técnico del ‘Tigre’ en la selección de Chile.

Ricardo Gareca sobre si pudo dirigir a Alianza Lima

En entrevista con ‘Enfocados’ en agosto de este año, Ricardo Gareca respondió si alguna vez pudo dirigir a Alianza Lima, conociendo su pasado en Universitario de Deportes (2007-2008). “No, en algún momento hubo una conversación, que me dijeron, pero no oficial. Un tanteo no es igual que venga el presidente, se siente contigo y te ofrezca el equipo. Eso nunca ocurrió”, dijo en primera instancia.

Eso sí, el DT de 67 años consideró al Perú como un país al que quiere mucho y al que siempre visitará por diversos motivos. “Fíjate que a lo largo de los siete años y medio, no solamente me une la amistad de gente que he conocido, me ha gustado el país, tengo cuestiones personales, alguna inversión que hice (...). Yo vengo habitualmente sin que se entere nadie, siempre es un motivo de venir acá“, acotó.

El 'Tigre', además, recordó su paso por Universitario de Deportes. (Enfocados)