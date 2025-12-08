Perú Deportes

¿Ricardo Gareca es opción en Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito? La sorpresiva revelación sobre el ‘Tigre’

‘Pipo’ fue sustituido del cuadro ‘blanquiazul’ tras la derrota ante Sporting Cristal y han surgido varios nombres para relevarlo en 2026, entre ellos el del ‘Flaco’

Guardar
Información por la posibilidad de que el 'Tigre' sea el nuevo técnico del cuadro 'blanquiazul' en 2026. (Video: Mano a Mano)

La derrota ante Sporting Cristal en la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025 significó un duro golpe para Alianza Lima, que tenía la intención de avanzar de fase en la lucha por ser ‘Perú 2′. Sin embargo, este duro desenlace conllevó también a la salida de Néstor Gorosito. De hecho, han sonado diversos nombres para reemplazarlo, siendo Ricardo Gareca el más mencionado. En ese senido, se conoció si el ‘Tigre’ es opción para el banquillo ‘blanquiazul’ de cara al próximo año.

En el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, los panelistas estuvieron hablando sobre el presente del conjunto ‘íntimo’ y del sucesor que tendrá ‘Pipo’. "En Alianza no han avanzado todavía una negociación con un técnico de manera concreta. Interesan algunos perfiles y uno de los perfiles que interesa es el de Ricardo Gareca“, fueron las primeras palabras de Michael Succar.

En tanto, Mauricio Loret de Mola aseguró que se contactó con el entorno del extécnico de la selección peruana para saber si hubo comunicación y dijo lo siguiente: “A mí me dicen del entorno que todavía no los han buscado. No sé si ahorita, en estos minutos. No sé si alguno de los Navarrose ha contactado con Ricardo, pero a mí lo que me dicen es que nadie se comunicó con él para que sea el técnico de Alianza”.

La última experiencia de Ricardo
La última experiencia de Ricardo Gareca fue en la selección de Chile, a la que dejó última en las Eliminatorias 2026. - créditos: ANFP

Michael Succar mantuvo la misma postura de su colega y manifestó que Ricardo Gareca no ha sido contactado por Alianza Lima, aunque sí dejó en claro que hay aspectos en común entre ambas partes. “Lo que sí hay son muchas personas en común entre Alianza y Gareca por pasado de selección y demás. Pero te voy a decir algo a favor y en contra de la búsqueda de técnico de Alianza. A favor: plantel y economía. Ser Perú cuatro no es un argumento a favor, sino en contra porque el técnico que llegue sabe que tiene la soga al cuello, con un torneo jodido y tiene que pasar varias instancias para poder llegar a la etapa de grupos”, precisó.

Por el contrario, hay un punto que no le juega a favor de la institución de La Victoria y es la reciente repentina salida de Néstor Gorosito, quien pese a que renovó su contrato a finales de octubre, fue cesado tras la última caída ante Sporting Cristal. “Pero lo que acaba de pasar con Gorosito. El técnico que se entere que le habían renovado a Gorosito hace dos meses y ahora lo sacaron, ¿cómo va a mirar ese proyecto?“, cuestionó.

Alianza Lima confirmó la salida
Alianza Lima confirmó la salida de Néstor Gorosito tras la derrota ante Sporting Cristal. - créditos: Alianza Lima

Néstor Bonillo, del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, trabajó en Alianza Lima

Un miembro del comando técnico de Ricardo Gareca como Néstor Bonillo tuvo la oportunidad de trabajar en Alianza Lima como asesor externo por seis meses desde agosto del 2023. Bajo su gestión, Bruno Marioni fue el director deportivo y nombraron a Alejandro Restrepo como entrenador con la consigna de cambiar la dinámica del plantel y adaptarla al rigor físico del fútbol moderno; aunque los resultados no fueron los esperados.

El preparador físico ‘gaucho’ dejó la entidad ‘aliancista’ a finales de enero del 2024 para sumarse al cuerpo técnico del ‘Tigre’ en la selección de Chile.

Ricardo Gareca sobre si pudo dirigir a Alianza Lima

En entrevista con ‘Enfocados’ en agosto de este año, Ricardo Gareca respondió si alguna vez pudo dirigir a Alianza Lima, conociendo su pasado en Universitario de Deportes (2007-2008). “No, en algún momento hubo una conversación, que me dijeron, pero no oficial. Un tanteo no es igual que venga el presidente, se siente contigo y te ofrezca el equipo. Eso nunca ocurrió”, dijo en primera instancia.

Eso sí, el DT de 67 años consideró al Perú como un país al que quiere mucho y al que siempre visitará por diversos motivos. “Fíjate que a lo largo de los siete años y medio, no solamente me une la amistad de gente que he conocido, me ha gustado el país, tengo cuestiones personales, alguna inversión que hice (...). Yo vengo habitualmente sin que se entere nadie, siempre es un motivo de venir acá“, acotó.

El 'Tigre', además, recordó su paso por Universitario de Deportes. (Enfocados)

Temas Relacionados

Ricardo GarecaNéstor GorositoAlianza Limaperu-deportes

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

El equipo ‘celeste’ chocará con los ‘dorados’ después de superar a Alianza Lima por penales en las semifinales. Este partido definirá al clasificado como ‘Perú 2′

Sporting Cristal vs Cusco FC:

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final

La selección peruana Sub 19 no consiguió la victoria en el partido definitorio pese al derroche en el campo y ocupó el segundo lugar del certamen

Perú logró la medalla de

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central, de 18 años y formada en el país, se desempeña en Deportivo Wanka y manifestó su interés por integrar la selección nacional, pero optó por representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió reconsiderar continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Hago invocación con carácter de urgencia”

Jorge Zúñiga se pronunció por la eliminación del cuadro ‘íntimo’ en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 y de las decisiones de la gerencia deportiva en relación al futuro del ‘Pirata’

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Luego de un semestre sin éxito en Emelec, el jugador peruano decidió regresar al torneo local para iniciar una nueva etapa en el club del que es propietario Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Juan Pablo II oficializó el
MALDITOS NERDS
Let it Die confirma que

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

ENTRETENIMIENTO
Globos de Oro 2026: lista

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

INFOBAE AMÉRICA

A un año de la

A un año de la desaparición y asesinato de los cuatro de Guayaquil: la reconstrucción judicial

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

Cuando Krasinski cambió The Office: la escena eliminada que defendió el amor entre Jim y Pam

Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”