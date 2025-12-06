Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los hinchas ‘blanquiazules’ todavía pueden adquirir su boleto para ir a Matute a través del portal de Joinnus .

Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 22:00 horas , y en México está programado para las 19:00 horas . En territorio español, la transmisión será a las 02:00 horas del día siguiente.

El encuentro de revancha entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la primera fase de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 se disputará hoy, sábado 6 de diciembre . El duelo comenzará a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 21:00 horas .

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del evento en su sitio web, con información previa, seguimiento en tiempo real y declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva y podrá verse en directo por el canal L1 Max , disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, los aficionados disponen de la opción de seguir el encuentro mediante Liga 1 Play , la plataforma digital que requiere una suscripción mensual dependiendo del plan a elección.

El marcador se abrió a los 68 minutos con un penal convertido por Martín Távara para Cristal, luego de que Jesús Castillo cometiera falta sobre Leandro Sosa dentro del área aliancista. Más adelante, Hernán Barcos , quien había entrado como suplente, empató tras un tiro de esquina con un remate certero.

Alianza Lima y Sporting Cristal terminaron igualados 1-1 en el Estadio Nacional al disputarse la ida de las semifinales de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025 . Cada equipo se mostró superior en un tiempo distinto, por lo que la serie quedó abierta de cara al choque de vuelta, previsto para el sábado seis de diciembre a las 20:00 en Matute .

Ante la duda de los aficionados sobre qué ocurre si se repite la igualdad en Matute, el reglamento del campeonato nacional establece que, en caso de empate en el resultado global, el clasificado se decidirá directamente mediante definición por penales, sin agregar tiempo suplementario ni contemplar los goles de visitante. Así, la serie de penales resolverá cuál de los dos equipos continúa en carrera.

La instancia de ‘play offs’ inició con un empate 1-1 en la semifinal de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal . La definición de esta serie será el sábado seis de diciembre en Matute , donde el ganador avanzará para enfrentar a Cusco FC en busca de la plaza Perú 2 para la Copa Libertadores 2026 .

Criterios de desempate para definir al ganador de las semifinales de la Liga 1 2025

¡Sábado de semifinal! Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la definición de los ‘play offs’ en Matute. El choque de ida terminó empatado por 1-1 en el estadio Nacional, el pasado martes 2 de diciembre. El ganador de la llave chocará con Cusco FC .

