Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Guardar
08:15 hsHoy

¡Sábado de semifinal! Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la definición de los ‘play offs’ en Matute. El choque de ida terminó empatado por 1-1 en el estadio Nacional, el pasado martes 2 de diciembre. El ganador de la llave chocará con Cusco FC.

08:14 hsHoy

Criterios de desempate para definir al ganador de las semifinales de la Liga 1 2025

La instancia de ‘play offs’ inició con un empate 1-1 en la semifinal de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La definición de esta serie será el sábado seis de diciembre en Matute, donde el ganador avanzará para enfrentar a Cusco FC en busca de la plaza Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

Ante la duda de los aficionados sobre qué ocurre si se repite la igualdad en Matute, el reglamento del campeonato nacional establece que, en caso de empate en el resultado global, el clasificado se decidirá directamente mediante definición por penales, sin agregar tiempo suplementario ni contemplar los goles de visitante. Así, la serie de penales resolverá cuál de los dos equipos continúa en carrera.

Alianza Lima vs Sporting Cristal
Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.
08:14 hsHoy

¿Cómo quedó la semifinal ida entre Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal terminaron igualados 1-1 en el Estadio Nacional al disputarse la ida de las semifinales de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. Cada equipo se mostró superior en un tiempo distinto, por lo que la serie quedó abierta de cara al choque de vuelta, previsto para el sábado seis de diciembre a las 20:00 en Matute.

El marcador se abrió a los 68 minutos con un penal convertido por Martín Távara para Cristal, luego de que Jesús Castillo cometiera falta sobre Leandro Sosa dentro del área aliancista. Más adelante, Hernán Barcos, quien había entrado como suplente, empató tras un tiro de esquina con un remate certero.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)
08:14 hsHoy

Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergo Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza Lima vs Sporting Cristal:
Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.
08:14 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva y podrá verse en directo por el canal L1 Max, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, los aficionados disponen de la opción de seguir el encuentro mediante Liga 1 Play, la plataforma digital que requiere una suscripción mensual dependiendo del plan a elección.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del evento en su sitio web, con información previa, seguimiento en tiempo real y declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

08:14 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 2025

El encuentro de revancha entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la primera fase de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 se disputará hoy, sábado 6 de diciembre. El duelo comenzará a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 21:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 22:00 horas, y en México está programado para las 19:00 horas. En territorio español, la transmisión será a las 02:00 horas del día siguiente.

Horarios del Alianza Lima vs
Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 2025
08:13 hsHoy

¿Quedan entradas para Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Los hinchas ‘blanquiazules’ todavía pueden adquirir su boleto para ir a Matute a través del portal de Joinnus.

- Norte: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Sur: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Oriente: S/. 79.90 soles (AGOTADO)

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 79.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles (AGOTADO)

- Palco: S/. 219.90 soles (AGOTADO)

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Luego de igualar 1-1 en el Nacional, ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ definen al clasificado a la final, donde espera Cusco FC. Conoce cómo ver este encuentro en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y Paulo Autuori ultiman sus mejores variantes para la revancha en La Victoria. Revisa aquí cómo formarían ambos equipos en este duelo decisivo

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras el empate de la ida, todo se define en Matute, en busca de la final frente a Cusco FC, con el que pelearán el cupo de Perú 2 a la próxima Copa Libertadores. Revisa los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

Perú perdió 3-2 ante Venezuela: resumen del triunfo ‘vinotinto’ en el duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La ‘bicolor’ cayó frente a su par venezolano en la final adelantada. Las dos escuadras disputarán la medalla de oro este domingo. Revive las todas las incidencias del partido que se realizó en el coliseo Eduardo Dibós

Perú perdió 3-2 ante Venezuela:

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección sub 19, comandada por Antonio Rizola, volverá a enfrentar a la ‘vinotinto’, pero esta vez por la medalla de oro en el certamen continental

Perú vs Venezuela: día, hora

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Demis Hassabis advierte sobre la IA: “El riesgo de un escenario catastrófico no es cero”

El verdadero equilibrio

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

La presentación de los F-16: seis aviones de combate hicieron su viaje inaugural y sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

El caso del joven que

El caso del joven que fue devorado por un león revela el drama de las enfermedades mentales en Brasil

Al menos cuatro muertos tras un nuevo enfrentamiento en la frontera entre Pakistán y Afganistán

El papa León XIV afirmó que no permanecerá “de brazos cruzados” ante las violaciones de los derechos humanos

Polonia desplegó aviones de combate tras los nuevos ataques masivos de Rusia en Ucrania

Siete años de Morena en el poder: avances y desafíos de Claudia Sheinbaum a un año en la presidencia

DEPORTES

La Semana del Tenis ya

La Semana del Tenis ya está en marcha: así se definirá la Liga de Primera División de Interclubes de la AAT

Con grandes figuras, la Liga de Primera División de Interclubes tuvo su primera jornada: todos los resultados

Antes de la clasificación, Franco Colapinto tuvo una preocupante actuación en la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

El simulador del Mundial 2026: el fixture interactivo para armar los cruces tras el sorteo y probar los posibles caminos del campeón