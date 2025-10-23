Perú Deportes

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

El ‘Pipo’ se mantendrá un año más en Matute sintiéndose en deuda por el ritmo irregular de los aliancistas en Liga 1 2025. El área directiva confía en una mejor conducción para el año siguiente

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Franco Navarro apoya la continuidad
Franco Navarro apoya la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Nunca hubo dudas en la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima. Por más que se apreció una marcada involución en el ritmo de juego, sobre todo en la recta final de la Liga 1 2025 con resultados más que inesperados, las autoridades principales se decantaron por hacer respetar el proyecto con el que llegó al barrio de La Victoria.

Detrás de la renovación del contrato de ‘PipoGorosito está Franco Navarro, el hombre que apostó por su llegada hace cerca de un año. El movimiento acometido reflejó dos caras: el cambio sustancial en rendimiento internacional y la dinámica floja a domicilio.

Néstor Gorosito seguirá al frente
Néstor Gorosito seguirá al frente de Alianza Lima por un año más. - Crédito: Composición Infobae

Aprovechando la ocasión de la extensión laboral del técnico argentino, el Director Deportivo explicó que la prolongación de sus funciones “es merecida; la institución, el área deportiva y todos los que tenemos la responsabilidad sentimos la alegría y la tranquilidad de anunciar la renovación de ‘Pipo’ Gorosito" .

Confiamos en su capacidad y autocrítica para corregir lo que haga falta y encontrar el camino en 2026 para estar en los primeros lugares del torneo local y, por qué no, en el primero. Aún no termina este año, pero debemos pelear hasta el final“, continuó Franco Navarro.

La única manera de sostener un proyecto es con la sostenibilidad y la continuidad que se le puede dar a este cuerpo técnico y a este plantel. Este equipo está renovado en un 70%. El próximo año no tendremos problemas; hay una base importante que nos permitirá trabajar con tranquilidad e incorporar futbolistas en las posiciones que corresponden”, sumó.

De Néstor Gorosito dependerá enmendar el camino para el siguiente periodo. Además, con un trabajo conjunto con el área directiva, se encargará del análisis de cada uno de los integrantes del plantel al igual que el plan en materia de refuerzos del extranjero.

Franco Navarro confía en el
Franco Navarro confía en el profesionalismo de Néstor Gorosito para enmendar el camino de Alianza Lima en el 2026. - Crédito: Difusión

