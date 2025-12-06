Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025.

La selección peruana de vóley sub 19 afrontará un importante partido el fin de semana. Las dirigidas por Antonio Rizola contarán con la gran oportunidad de colgarse la medalla de oro en esta competencia, pero no será nada fácil porque tendrán al frente a un rival que viene en ascenso en el continente, como lo es Venezuela.

La participación de la ‘bicolor’ en este torneo viene demostrando el carácter de las chicas de Rizola. En la primera fecha, consiguieron darle vuelta 3-1 a su igual de Bolivia tras perder el primer set. Los siguientes tres parciales terminaron con una amplia ventaja a favor de las locales, al punto que su rival no alcanzó los 20 puntos en ninguno de los juegos.

Luego, Perú jugó ante Colombia en la segunda jornada, en un encuentro con alto nivel de emoción. El equipo peruano inició con ventaja, pero las ‘cafeteras’ igualaron el marcador y plantearon un reto importante en el Coliseo Eduardo Dibós. La selección nacional necesitó llegar al quinto set para asegurar la victoria por 3-2 y avanzar a la final, cumpliendo así uno de sus objetivos en el torneo: luchar por la presea dorada.

En la tercera fecha, el sexteto de Rizola no pudo ante Venezuela en lo que significó una final adelantada. A pesar de llevarse los dos primeros sets, mostrando un gran juego colectivo, su rival de turno terminó remontándolo en el quinto set. Un duro golpe anímico de cara al partido por el primer lugar de los Juegos Bolivarianos.

Programación de la final de vóley de Juegos Bolivarianos 2025

Con el triunfo ante las colombias, la selección peruana sub 19 ya había sellado su paso a la final y casualmente tendrá que enfrentar a Venezuela como en la última jornada de la primera etapa. Esta definición está programada para el domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas de Perú (a las 16:00 horas de Venezuela) en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja.

Dónde ver Perú vs Venezuela, final de vóley por los Juegos Bolivarianos 2026

ATV emitirá en señal abierta (canal 9) la final entre Perú y Venezuela de la disciplina de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2026. Además, la transmisión estará disponible en su sitio web y a través de su canal de YouTube.

Los aficionados podrán ver los encuentros mediante la plataforma de streaming Zapping TV, que ofrece diferentes opciones de suscripción mensual y anual.

Infobae Perú realizará una cobertura detallada de cada partido, informando sobre el desarrollo de los juegos y los principales acontecimientos. En su sitio web también se publicarán las declaraciones de jugadoras y entrenadores.

Alejandra Santana, la venezolana que pudo jugar por Perú

La selección venezolana cuenta con grandes talentos y eso es uno de los principales motivos por los que se encuentra disputando la final con su igual de Perú. Pero, hay una voleibolista en particular que es muy conocida en territorio peruano. Se trata de la central Alejandra Santana.

La nacida en La Guaira, pero que creció en Lima, tuvo la oportunidad de jugar por la escuadra nacional. Lastimosamente la falta de papeles y un llamado rápido de la Federación de Venezuela frustaron su sueño -como ella mismo lo manifestaba en diferentes entrevistas- de vestir la camiseta de la ‘bicolor’.

La central venezolana de 16 años dio a conocer sus pretensiones de jugar por la selección peruana de vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Ahora, por cosas de la vida, Santana se enfrentará a la selección peruana en su primera final con la ‘vinotinto’, lo que, probablemente, signifique un partido con muchos sentimientos encontrados para la joven promesa de 19 años, que actualmente forma parte de Deportivo Wanka de la Liga Nacional de Vóley.