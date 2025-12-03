Perú Deportes

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el primer set. El equipo ‘blanquirrojo’ arranca su participación en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue las incidencias en directo

01:18 hsHoy

Primer set: ¡Puntazo de Gianella Chanca! Potente mate para acortar la diferencia a tres puntos (13-16)

01:16 hsHoy

Primer set: Perú sigue lejos de Bolivia. La ‘bicolor’ cae 11-16.

01:12 hsHoy

Primer set: Antonio Rizola pide tiempo técnico. El equipo peruano está desconectado y cae 7-11.

01:09 hsHoy

Primer set: El juego está punto a punto. Perú cae 6-8.

01:07 hsHoy

Primer set: Intenta reaccionar Perú. La ‘blanquirroja’ cae 4-6.

01:05 hsHoy

Primer set: ¡Ace de Ariana Vásquez! Potente servicio para el 3-4.

01:04 hsHoy

Primer set: Inicia mejor Bolivia, que se impone 3-1 en el arranque.

01:02 hsHoy

¡Arranca el partido en el Coliseo Dibós! Ya inició el duelo entre Perú y Bolivia.

01:00 hsHoy

Sexteto titular de Perú: Mariangela Silva, Mariana Chalco, Ariana Vásquez, Naomi Palomino, Gianela Chanca, Camila Monge y Liana Torres (Líbero)

00:55 hsHoy

Los equipos de Perú y Bolivia calientan en el campo del Dibós. En breves minutos arrancará el partido. ¡Atentos!

