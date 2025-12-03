Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Primer set: ¡Puntazo de Gianella Chanca! Potente mate para acortar la diferencia a tres puntos (13-16)
Primer set: Perú sigue lejos de Bolivia. La ‘bicolor’ cae 11-16.
Primer set: Antonio Rizola pide tiempo técnico. El equipo peruano está desconectado y cae 7-11.
Primer set: El juego está punto a punto. Perú cae 6-8.
Primer set: Intenta reaccionar Perú. La ‘blanquirroja’ cae 4-6.
Primer set: ¡Ace de Ariana Vásquez! Potente servicio para el 3-4.
Primer set: Inicia mejor Bolivia, que se impone 3-1 en el arranque.
¡Arranca el partido en el Coliseo Dibós! Ya inició el duelo entre Perú y Bolivia.
Sexteto titular de Perú: Mariangela Silva, Mariana Chalco, Ariana Vásquez, Naomi Palomino, Gianela Chanca, Camila Monge y Liana Torres (Líbero)
Los equipos de Perú y Bolivia calientan en el campo del Dibós. En breves minutos arrancará el partido. ¡Atentos!