Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del debut de la ‘bicolor’ en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Los equipos de Perú y Bolivia calientan en el campo del Dibós. En breves minutos arrancará el partido. ¡Atentos!

¡Arranca el partido en el Coliseo Dibós! Ya inició el duelo entre Perú y Bolivia.

Últimas noticias

Plantel de Alianza Lima Vóley emprende viaje a Brasil: las ‘íntimas’ se despidieron en Matute antes de partir al Mundial de Clubes 2025 Con ocho triunfos consecutivos en la Liga Nacional, el equipo de Facundo Morando ya inició su travesía a São Paulo para afrontar el desafío más importante de la temporada

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo La competencia de voleibol femenino ya se puso en marcha en el Coliseo Eduardo Dibós. Revisa cómo se mueve la clasificación durante cada jornada

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026 Tras evaluación de la directiva ‘celeste’, se confirmó los nombres que dejarán el Rímac la próxima temporada. Y si bien los motivos son distintos, ninguno pudo rendir como se esperaba. Conoce los casos

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025 La ‘blanquirroja’ Sub 19 de vóley buscará darle otra medalla más al país. Su primer rival será la ‘verde’ en el Coliseo Eduardo Dibós del distrito de San Borja. Conoce todos los detalles