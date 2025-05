Alejandra Santana, que brilló en Liga de Vóley y soñaba con jugar por Perú, fue convocada por Venezuela: FPV buscará retenerla con ayuda del Congreso

El presidente Gino Vegas se refirió a la reciente convocatoria de la voleibolista de Deportivo Wanka a la selección de Venezuela. (Latina Deportes)

La Liga Peruana de Vóley 2024/2025 está llegando a su fin, dejando grandes momentos en la cancha. Uno de los talentos emergentes más destacados esta temporada es el de Alejandra Santana, una central de 17 años que ha sorprendido con su buen desempeño y su altura de 1.87 metros. Su destacada actuación en Deportivo Wanka ha cautivado a los seguidores del vóley, quienes piden su convocatoria a la selección nacional.

La misma Adnery Santana confesó su intención de jugar por Perú, a pesar de haber nacido en la ciudad de La Guaira, Venezuela. Y es que ella tiene un gran cariño por la nación ‘incaica’, ya que no solo llegó con apenas 11 años, sino también aprendió todo sobre voleibol en esta tierra.

“Estuve dos veces en la preselección, pero tuve que abandonarlo porque no soy nacionalizada y no puedo jugar. Tengo la pretensión de jugar por Perú. Si me nacionalizan, obviamente representaré al país. Los trámites están en proceso, la Federación está hablando en migración para poder nacionalizarme“, fue lo que dijo en una entrevista durante finales del 2024.

Para mala suerte de los fanáticos peruanos y sobre todo para ella, sus papeles no se han podido completar hasta la fecha. Esto ha provocado que su futuro deportivo sufra un cambio drástico, pues la voleibolista de Wanka ha sido convocada a la selección de Venezuela, junto a Milagros Hernández, central de Regatas Lima.

Alejandra Santana, voleibolista de Deportivo Wanka, fue convocada a la selección de Venezuela.

¿Por qué no ha sido convocada a la selección peruana?

En ese sentido, Gino Vegas -presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV)- fue consultado en el programa Somos Vóley sobre el caso Alejandra Santana y por qué no ha podido ser convocada a la selección ‘blanquirroja’. El directivo contestó que todo se debe a la falta de documentación de la jugadora de Wanka.

“Ella es nacida en Venezuela, llegó a Perú a los 11 o 12 años de edad, empezó su carrera deportiva en Perú, deportivamente hablando ella es considerada jugadora peruana, pero para tú representar a Perú tienes que tener los documentos de Perú, DNI, pasaporte y todo. Ella tiene un carnet de extranjería que la acredita como una extranjera legal en el país y tiene que esperar la mayoría de edad para que ella pueda optar por la nacionalidad peruana, ella cumple los 18 años en setiembre. Nosotros hemos intentado ver alguna fórmula que la pudieran nacionalizar antes, pero la ley es la ley, no podemos ir en contra de ella, hasta que no cumpla en setiembre los 18, esa posibilidad no puede hacerse real”, expresó.

El mandamás de la FPV, a la par, dejó en claro que ahora todo depende de la misma Santana y su familia. “Nosotros no la podemos obligar, sé que tiene presión por parte del país de Venezuela para que juegue, porque ha salido una campaña de reclutar a todos los jugadores venezolanos a nivel mundial que están en el extranjero, ya dependerá de cada uno de ellos, ojalá pueda seguir, porque es una chica interesante con una proyección”.

Alejandra Santana no puede jugar por la selección peruana de vóley al no contar con DNI.

FPV pedirá ayuda al congreso para retener a Alejandra Santana

A pesar de la rigurosidad de las leyes, Gino Vegas reveló que solicitará el apoyo del Gobierno para que Alejandra Santana termine jugando por Perú. “Me reuní en dos oportunidades con la mamá, no lo podemos hacer, he hablado con las autoridades deportivas para ver si ellos encuentran alguna fórmula, me falta hablar con gente del congreso para que también nos puedan apoyar, al final eso podría traducirse en algún tipo de norma, que pueda cambiar la situación legal".

Alejandra Santana fue convocada por Venezuela tras brillar en la Liga Peruana de Vóley: Perú intentará retenerla con ayuda del congreso.

“Eso es lo que estoy en conversaciones, consultando con las autoridades para ver de qué manera se pueda hacer, es más, nosotros tenemos interés porque tenemos el Mundial Sub 19 y ella podía ser parte de ese plantel, hoy día no lo puede hacer, incluso he hablado con la Confederación Sudamericana, bueno vamos a ver, será lo que el destino tenga preparado, ojalá sea a favor de nosotros”, complementó.