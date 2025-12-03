Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

La selección peruana sub 19 de vóley debuta en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

El vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 entra en acción este miércoles 3 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. En esta edición, la categoría Sub-19 será la protagonista del certamen y la selección peruana buscará posicionarse en el podio frente a sus rivales de Colombia, Venezuela y Bolivia.

Dirigida por el técnico Antonio Rizola y su asistente Martín Escudero, la escuadra nacional llega a esta competencia con el objetivo claro de sumar una nueva medalla para la delegación peruana en el evento multideportivo. La ‘blanquirroja’ ha sostenido una preparación intensa en los últimos meses, afinando su sistema de juego y consolidando el trabajo colectivo con miras a este desafío internacional en casa.

La competencia se desarrolla bajo un formato de grupo único, compuesto por las cuatro selecciones participantes. Todas las escuadras se enfrentan entre sí en una fase regular de tres jornadas consecutivas, donde cada seleccionado acumula puntos de acuerdo con sus resultados en cada partido (victoria o derrota, según el sistema de puntuación estándar del voleibol internacional).

Una vez concluida la fase de grupos, la tabla de posiciones determinará el orden de clasificación para la ronda decisiva. Los equipos ubicados en el primer y segundo lugar disputarán la gran final por la medalla de oro, mientras que las selecciones que terminen en el tercer y cuarto puesto jugarán el duelo por la medalla de bronce. Ambas definiciones se llevarán a cabo el domingo 7 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós.

Tabla de posiciones de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana buscará meterse entre los cuatro mejores para pelear por una medalla en los Juegos Bolivarianos 2025. La ambición está puesta sobre los dos primeros lugares para tener acceso a la gran final. A continuación la tabla de posiciones:

Programación de vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

El formato de la competencia en la categoría femenina Sub-19 contempla un grupo único con cuatro selecciones: Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Este es el cronograma oficial en la primera etapa del torneo:

Miércoles 3 de diciembre

- Colombia vs Venezuela | 17:00 horas

- Perú vs Bolivia | 20:00 horas

Jueves 4 de diciembre

- Venezuela vs Bolivia | 17:00 horas

- Perú vs Colombia | 20:00 horas

Viernes 5 de diciembre

- Colombia vs. Bolivia | 17:00 horas

- Perú vs Venezuela | 20:00 horas

Domingo 7 de diciembre

- Partido por el bronce: 3RO vs. 4TO | 15:00 horas

- Partido por el oro: 1RO vs. 2DO | 17:00 horas

Convocadas de Perú para el torneo

El equipo nacional femenino Sub 19 presentado para los Juegos cuenta con 12 jugadoras. La convocatoria mantiene la base del equipo que disputó el Mundial de la categoría el presente año, reafirmando la apuesta por continuidad del proyecto. A continuación, todas las jugadoras

Armadoras : Mariana Chalco, Alexa Vega

Centrales : Mariangela Silva, Fátima Villafuerte, Naomi Palomino

Opuesta : Gianella Chanca

Puntas receptoras : Ariana Vásquez, Camila Monge, Brenda Quiroz, Susana Castro

Líberos: Liana Torres, Dafne Díaz

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley para los Juegos Bolivarianos 2025.

Bajas sensibles para Perú Sub 19 en los Bolivarianos 2025

La selección peruana llega a los Juegos Bolivarianos 2025 con bajas sensibles, entre ellas la de Waleska Toro, capitana en el Mundial Sub 19, quien quedó fuera por una lesión sufrida en la liga nacional. Su ausencia obligó al comando técnico a ajustar el esquema previsto para el torneo.

También quedaron descartadas Alondra Villanueva, Andrea Villar y Fabiana Rivero, ya que no consiguieron autorización para pausar sus estudios en Estados Unidos. Pese a estas ausencias, el técnico Antonio Rizola aseguró que el grupo está preparado para competir y responder al reto de jugar en casa.