Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Primer set: El mate de la atacante venezolano se marchó lejos y permitió que Perú empate 2-2 en el inicio de este partido.

Primer set: ¡Puntazo de Camila Monge! La jugadora de Regatas rompió el bloque venezolano y remontó el marcador en el Dibós.

Primer set: ¡Bombazo de Susana Castro! La atacante peruana clavó el balón en el piso y no le dio chance a la defensa venezolana. Va 4-3 a favor de las locales.

Primer set: ¡Gran zaguero de Ariana Vásquez! La conexión con la armadora Chalco dio frutos y Perú se mantiene arriba con un 5-4.

Primer set: ¡Una vez más, Ariana! La capitana peruana saltó por encima del bloque y ejecutó un potente mate pegado a la línea de fondo. Sigue arriba la escuadra nacional por 7-6.

Primer set: Venezuela aprovecha la falencia de Perú por el centro y Alejandra Santana castiga para el 8-8.

Primer set: ¡Espectacular coja de Villafuerte! La central de la ‘U’ pasó por detrás de la armadora y sorprendió a las venezolanas para que todo esté igualado en el cotejo (9-9).

Primer set: ¡Sorprendente el colectivo de Perú! Monge salvó la pelota fuera de la cancha y posteriormente Susana Castro bloqueó el ataque venezolano para colocar a la ‘bicolor’ arriba en el marcador con un 11-9.

Primer set: Un error de Venezuela en el ataque permitió que Perú se aleje aún más. Todo va 15-12 a favor de las locales.

