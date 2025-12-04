Perú Deportes

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección nacional afronta su segunda prueba en la competencia, buscando seguir por la senda triunfal para afianzarse en los primeros puestos. Sigue las incidencias del encuentro

07:14 hsHoy

La selección peruana sub 19 de vóley afronta hoy, jueves 4 de diciembre, su segundo compromiso en los Juegos Bolivarianos 2025. Tras haber superado su debut con éxito, ahora el equipo de Antonio Rizola enfrentará a Colombia en un duelo clave para las aspiraciones de ambas escuadras.

07:14 hsHoy

Así llega Perú al partido

El equipo peruano debutó con un triunfo en los Juegos Bolivarianos 2025. Pese a un inicio irregular ante Bolivia, la selección logró corregir rápidamente su juego y terminó imponiéndose con autoridad por 3-1 (23-25, 25-16, 25-18 y 25-15), dejando sin respuesta al conjunto altiplánico. Con este resultado, la ‘blanquirroja’ inicia el torneo con buen pie y buscará encadenar una nueva victoria que la acerque a la final, aunque sabe que el camino será exigente.

La 'bicolor' arrancó con pie derecho en vóley femenino al imponerse 3-1 ante la 'verde'. (Video: ATV)
07:14 hsHoy

Así llega Colombia al partido

La selección colombiana tuvo un estreno más difícil de lo esperado. Aunque abrió su debut ante Venezuela con un sólido 25-12 que sugería un triunfo cómodo, el equipo no logró mantener la intensidad y terminó siendo superado en los siguientes parciales. Las ‘cafeteras’ cedieron por 1-3 y arrancaron el torneo con una derrota, por lo que llegarán al duelo ante Perú con la obligación de reaccionar y recuperar terreno frente al país anfitrión.

07:14 hsHoy

Las jugadoras de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de vóley sub-19, bajo la dirección técnica de Antonio Rizola, afronta estos Juegos Bolivarianos con un plantel compacto. El estratega brasileño tomó las riendas del equipo con el objetivo de potenciar a la nueva generación, pese a las bajas que surgieron en la etapa final de la preparación. Para este certamen, el DT definió una lista de 12 jugadoras que buscarán competir al máximo nivel y pelear por una medalla para el país. A continuación, el plantel completo de la ‘blanquirroja’:

  • Armadoras: Mariana Chalco, Alexa Vega
  • Centrales: Mariangela Silva, Fátima Villafuerte, Naomi Palomino
  • Opuesta: Gianella Chanca
  • Puntas receptoras: Ariana Vásquez, Camila Monge, Brenda Quiroz, Susana Castro
  • Líberos: Liana Torres, Dafne Díaz
Lista de convocadas de la
Lista de convocadas de la selección peruana de vóley para los Juegos Bolivarianos 2025.
07:14 hsHoy

Perú vs Colombia: canal TV del partido

La transmisión oficial del duelo entre Perú y Colombia estará a cargo de ATV, señal que cuenta con los derechos para emitir los partidos de la ‘blanquirroja’ en los Juegos Bolivarianos 2025. El encuentro podrá verse tanto en señal abierta como a través de ATV.pe y la app de ATV Deportes, disponible en cualquier dispositivo móvil u ordenador de forma gratuita.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto, donde podrás seguir el desarrollo del partido, revisar la tabla de posiciones, los resultados y todas las incidencias desde nuestra página web.

07:13 hsHoy

Perú vs Colombia: horario del partido

El duelo entre Perú y Colombia por la segunda fecha del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará este jueves 4 de diciembre a partir de las 20:00 horas (hora peruana). El encuentro tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, donde se han habilitado entradas gratuitas para que el público pueda asistir y respaldar a la selección nacional.

Perú enfrenta a Colombia por
Perú enfrenta a Colombia por la segunda fecha de los Juegos Bolivarianos 2025.
07:13 hsHoy

Perú y un desafío clave en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de vóley Sub 19 afronta el cierre de su temporada con un reto decisivo: su participación en los Juegos Bolivarianos 2025. El equipo nacional, que se preparó en los últimos meses con la base que disputó el Mundial de la categoría, llega con rodaje, cohesión y un objetivo claro: pelear por el podio. La ‘blanquirroja’ ya hizo su debut ante Bolivia y ahora se alista para su segundo examen en el certamen, esta vez frente a Colombia, en un duelo determinante para sus aspiraciones.

