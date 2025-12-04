Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de vóley Sub 19 afronta el cierre de su temporada con un reto decisivo: su participación en los Juegos Bolivarianos 2025. El equipo nacional, que se preparó en los últimos meses con la base que disputó el Mundial de la categoría, llega con rodaje, cohesión y un objetivo claro: pelear por el podio. La ‘blanquirroja’ ya hizo su debut ante Bolivia y ahora se alista para su segundo examen en el certamen, esta vez frente a Colombia , en un duelo determinante para sus aspiraciones.

El duelo entre Perú y Colombia por la segunda fecha del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará este jueves 4 de diciembre a partir de las 20:00 horas (hora peruana) . El encuentro tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, donde se han habilitado entradas gratuitas para que el público pueda asistir y respaldar a la selección nacional.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto, donde podrás seguir el desarrollo del partido, revisar la tabla de posiciones, los resultados y todas las incidencias desde nuestra página web.

La transmisión oficial del duelo entre Perú y Colombia estará a cargo de ATV , señal que cuenta con los derechos para emitir los partidos de la ‘blanquirroja’ en los Juegos Bolivarianos 2025. El encuentro podrá verse tanto en señal abierta como a través de ATV.pe y la app de ATV Deportes , disponible en cualquier dispositivo móvil u ordenador de forma gratuita.

La selección peruana de vóley sub-19, bajo la dirección técnica de Antonio Rizola, afronta estos Juegos Bolivarianos con un plantel compacto. El estratega brasileño tomó las riendas del equipo con el objetivo de potenciar a la nueva generación, pese a las bajas que surgieron en la etapa final de la preparación. Para este certamen, el DT definió una lista de 12 jugadoras que buscarán competir al máximo nivel y pelear por una medalla para el país. A continuación, el plantel completo de la ‘blanquirroja’ :

La selección colombiana tuvo un estreno más difícil de lo esperado. Aunque abrió su debut ante Venezuela con un sólido 25-12 que sugería un triunfo cómodo, el equipo no logró mantener la intensidad y terminó siendo superado en los siguientes parciales. Las ‘cafeteras’ cedieron por 1-3 y arrancaron el torneo con una derrota, por lo que llegarán al duelo ante Perú con la obligación de reaccionar y recuperar terreno frente al país anfitrión.

El equipo peruano debutó con un triunfo en los Juegos Bolivarianos 2025. Pese a un inicio irregular ante Bolivia, la selección logró corregir rápidamente su juego y terminó imponiéndose con autoridad por 3-1 (23-25, 25-16, 25-18 y 25-15) , dejando sin respuesta al conjunto altiplánico. Con este resultado, la ‘blanquirroja’ inicia el torneo con buen pie y buscará encadenar una nueva victoria que la acerque a la final, aunque sabe que el camino será exigente.

La selección peruana sub 19 de vóley afronta hoy, jueves 4 de diciembre, su segundo compromiso en los Juegos Bolivarianos 2025. Tras haber superado su debut con éxito, ahora el equipo de Antonio Rizola enfrentará a Colombia en un duelo clave para las aspiraciones de ambas escuadras.

