Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 de vóley afronta hoy, jueves 4 de diciembre, su segundo compromiso en los Juegos Bolivarianos 2025. Tras haber superado su debut con éxito, ahora el equipo de Antonio Rizola enfrentará a Colombia en un duelo clave para las aspiraciones de ambas escuadras.
El equipo peruano debutó con un triunfo en los Juegos Bolivarianos 2025. Pese a un inicio irregular ante Bolivia, la selección logró corregir rápidamente su juego y terminó imponiéndose con autoridad por 3-1 (23-25, 25-16, 25-18 y 25-15), dejando sin respuesta al conjunto altiplánico. Con este resultado, la ‘blanquirroja’ inicia el torneo con buen pie y buscará encadenar una nueva victoria que la acerque a la final, aunque sabe que el camino será exigente.
La selección colombiana tuvo un estreno más difícil de lo esperado. Aunque abrió su debut ante Venezuela con un sólido 25-12 que sugería un triunfo cómodo, el equipo no logró mantener la intensidad y terminó siendo superado en los siguientes parciales. Las ‘cafeteras’ cedieron por 1-3 y arrancaron el torneo con una derrota, por lo que llegarán al duelo ante Perú con la obligación de reaccionar y recuperar terreno frente al país anfitrión.
La selección peruana de vóley sub-19, bajo la dirección técnica de Antonio Rizola, afronta estos Juegos Bolivarianos con un plantel compacto. El estratega brasileño tomó las riendas del equipo con el objetivo de potenciar a la nueva generación, pese a las bajas que surgieron en la etapa final de la preparación. Para este certamen, el DT definió una lista de 12 jugadoras que buscarán competir al máximo nivel y pelear por una medalla para el país. A continuación, el plantel completo de la ‘blanquirroja’:
La transmisión oficial del duelo entre Perú y Colombia estará a cargo de ATV, señal que cuenta con los derechos para emitir los partidos de la ‘blanquirroja’ en los Juegos Bolivarianos 2025. El encuentro podrá verse tanto en señal abierta como a través de ATV.pe y la app de ATV Deportes, disponible en cualquier dispositivo móvil u ordenador de forma gratuita.
El duelo entre Perú y Colombia por la segunda fecha del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará este jueves 4 de diciembre a partir de las 20:00 horas (hora peruana). El encuentro tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, donde se han habilitado entradas gratuitas para que el público pueda asistir y respaldar a la selección nacional.
