Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

05:48 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima y Sporting Cristal chocan hoy, martes 2 de diciembre, por la llave de ida por las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025. El lance está programado para iniciar a las 20:00 horas y tendrá como escenario el estadio Nacional.

Benavente y Cantero, frente a
Benavente y Cantero, frente a frente. - Crédito: Liga 1
05:48 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Luego de la abultada victoria por 3-0 ante UTC, las novedades en Alianza Lima se centran en la situación disciplinaria del plantel. La expulsión que recibió Carlos Zambrano durante ese encuentro ha generado controversia en el club, motivando a la dirigencia a presentar una apelación ante la Comisión Disciplinaria de la FPF.

En el ámbito interno, las noticias no solo se remiten a lo deportivo. El futuro de una emblemática estrella también ocupa la atención. El propio club ha confirmado que Hernán Barcos no formará parte del equipo la siguiente temporada. El ‘Pirata’ ha visto reducida su participación en el once inicial debido a la irrupción goleadora de Paolo Guerrero.

Hernán Barcos luchando por un
Hernán Barcos luchando por un balón frente a Miguel Araujo y Martín Távara. - Crédito: Difusión
05:48 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

La reciente clasificación de Sporting Cristal a los ‘play-offs’, a partir del cuarto puesto en la tabla acumulada, se determinó tras el triunfo ante Cienciano, en el estadio Alberto Gallardo. Más allá de este logro, el equipo dirigido por Paulo Autuori disputó una victoria adicional frente a Atlético Grau, en Sullana.

Con la mira puesta en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los ‘celestes’ deberán sortear dos desafíos consecutivos: primero, superar la llave frente a Alianza Lima y, posteriormente, imponerse a Cusco FC. Solo así podrán asegurarse el pase como ‘Perú 2’ al principal certamen continental.

Nicolás Pasquini interceptando un balón
Nicolás Pasquini interceptando un balón frente a Kevin Quevedo. - Crédito: Liga 1
05:48 hsHoy

Precio de entradas del Alianza Lima vs Sporting Cristal por play-offs de Copa Libertadores 2026

  • Palco Apuesta Total: S/219.90
  • Occidente central: S/179.90
  • Occidente lateral: S/ 139.90
  • Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
  • Oriente: S/79.90
  • Sur: S/27.90
  • Norte: S/27.90
Sergio Peña disputando un balón
Sergio Peña disputando un balón dividido con Christofer Gonzales, en Matute. - Crédito: Raúl Sifuentes
05:48 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal de los play-offs de Copa Libertadores 2026

El árbitro Micke Palomino dará el pitazo inicial en el Estadio Nacional a las 20:00 horas de Perú, el mismo horario de Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile.

05:47 hsHoy

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal de los play-offs de Copa Libertadores 2026

El Alianza Lima vs Sporting Cristal (ida play-offs) será transmitido por la señal de L1MAX, que se ubica en las diferentes parrillas televisivas como es el caso de Best Cable, Claro, DirecTV y Win.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura total con la previa y el minuto a minuto en su website. Los goles, incidencias, detalles y más del enfrentamiento se hallarán en la siguiente nota. ¡No te lo puedes perder!

05:47 hsHoy

Historial reciente entre Alianza Lima y Sporting Cristal

En esta ocasión, ambos elencos se hacen presente en la recta final de la Liga 1 2025 para dirimir un duelo en busca de un boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El vencedor estará más cerca de esa meta, mientras que el perdedor quedará relegado a la Fase 1.

  • 2025 Clausura: Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal
  • 2025 Apertura: Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima
  • 2024 Clausura: Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima
  • 2024 Apertura: Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal
  • 2023 Clausura: Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal

