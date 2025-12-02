Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

En esta ocasión, ambos elencos se hacen presente en la recta final de la Liga 1 2025 para dirimir un duelo en busca de un boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 . El vencedor estará más cerca de esa meta, mientras que el perdedor quedará relegado a la Fase 1.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura total con la previa y el minuto a minuto en su website. Los goles, incidencias, detalles y más del enfrentamiento se hallarán en la siguiente nota. ¡No te lo puedes perder!

El Alianza Lima vs Sporting Cristal (ida play-offs) será transmitido por la señal de L1MAX, que se ubica en las diferentes parrillas televisivas como es el caso de Best Cable, Claro, DirecTV y Win.

El árbitro Micke Palomino dará el pitazo inicial en el Estadio Nacional a las 20:00 horas de Perú , el mismo horario de Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile.

Con la mira puesta en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , los ‘ celestes ’ deberán sortear dos desafíos consecutivos: primero, superar la llave frente a Alianza Lima y, posteriormente, imponerse a Cusco FC . Solo así podrán asegurarse el pase como ‘Perú 2’ al principal certamen continental.

La reciente clasificación de Sporting Cristal a los ‘ play-offs ’, a partir del cuarto puesto en la tabla acumulada, se determinó tras el triunfo ante Cienciano, en el estadio Alberto Gallardo. Más allá de este logro, el equipo dirigido por Paulo Autuori disputó una victoria adicional frente a Atlético Grau, en Sullana.

En el ámbito interno, las noticias no solo se remiten a lo deportivo. El futuro de una emblemática estrella también ocupa la atención. El propio club ha confirmado que Hernán Barcos no formará parte del equipo la siguiente temporada. El ‘ Pirata ’ ha visto reducida su participación en el once inicial debido a la irrupción goleadora de Paolo Guerrero .

Luego de la abultada victoria por 3-0 ante UTC , las novedades en Alianza Lima se centran en la situación disciplinaria del plantel. La expulsión que recibió Carlos Zambrano durante ese encuentro ha generado controversia en el club, motivando a la dirigencia a presentar una apelación ante la Comisión Disciplinaria de la FPF .

¡ Noche de partido ! Alianza Lima y Sporting Cristal chocan hoy, martes 2 de diciembre, por la llave de ida por las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025. El lance está programado para iniciar a las 20:00 horas y tendrá como escenario el estadio Nacional.

