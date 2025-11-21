Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Facundo Callejo, de 34 años, cuenta con un vínculo hasta el 2027 en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Facundo Callejo ha pasado por las cámaras de GOLPERU para realizar un análisis de la recta final de la Liga 1 2025 que afrontará con Cusco FC. Es consciente que el desafío máximo es apoderarse del boleto calificado como Perú 2, que define el acceso a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

El camino a transcurrir para asegurar el objetivo, eso sí, dependerá mucho de cómo los ‘dorados’ resuelvan su enfrentamiento de cierre regular de temporada contra Sport Huancayo, en La Incontrastable. Todo lo que no sea un resultado favorable los condenará a un recorrido más engorroso.

Facundo Callejo cumplió con su rol goleador ante Universitario, en Lima. - Crédito: Liga 1

“Va a ser una fecha linda, porque se van a definir por detalles para mí. Entonces, hay que estar más concentrado en los 100 minutos. Nosotros tenemos la posibilidad que dependemos de nosotros. Es una cuestión de eso nada más. El fin de semana va a estar bien", indicó.

“Hoy por hoy estamos disfrutando mucho y anhelando ese segundo puesto que sabemos que no es fácil, que tenemos dos rivales, que cualquiera que toque va a ser bravo. Pero ellos también saben que nosotros somos bravos. Va a estar bueno”, prosiguió Facundo Callejo.

El 'Facu' espera que Cusco FC cierre el periodo asegurando la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores. | VIDEO: GOLPERU

“Terminar segundo para nosotros va a ser muy importante, para nosotros como club, para nosotros como jugadores, como representantes de Cusco. Hoy estamos viendo una realidad muy linda. Son todas cosas lindas que las quiero disfrutar y las estoy aprovechando y disfrutando con mi señora y con mi hija”, finalizó Facundo Callejo.

El ‘Facu’, de 33 años, se ha transformado en un futbolista revelación en Perú. En su primera temporada en la Liga 1 se ha posicionado como el goleador en solitario del campeonato. Puede presumir, además, de haberle asestado golpes constantes a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, los tres clubes grandes del país.

Facundo Callejo suma 24 goles en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC