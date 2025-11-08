Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

Facundo Callejo suma 24 goles en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC

Facundo Callejo se ha dado a conocer en Perú por su innegable olfato goleador en Cusco FC. En su primer año ha demostrado una capacidad única para romper redes. Ha dejado su huella en 24 ocasiones, incluyendo presentaciones contra los clubes más grandes de Liga 1 2025, lo que le permite ser el máximo artillero de la actual temporada.

Por tal motivo, al argentino no le faltan propuestas para mudarse de país el próximo año o incluso de club a nivel nacional. En los últimos meses se ha especulado la opción de un traslado a Universitario de Deportes, aunque el propio ‘Facu’ se ha encargado de disipar esos rumores con un compromiso irrestricto con los ‘dorados’.

Facundo Callejo prolonga su racha goleadora en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC

Ahora que ha concluido el campeonato, con la consecución de un tricampeonato por parte de la ‘U’, su nombre ha vuelto a ser asociado en Ate y el líder de goleo del ciclo nuevamente se ha desentendido de cualquier sondeo, priorizando su vinculación con Cusco FC.

“No sé, desconozco. Sé que hay cláusula, pero conmigo no habló nadie. Seguramente han hablado con la gente que trabaja para mí, pero como siempre digo, hasta que no termine el campeonato no tiene sentido hablar. Yo tengo contrato acá y tengo que seguir dándome al 100%”, dijo Facundo.

De 33 años, Callejo volvió a encumbrarse en un partido liguero después de haber superado una recaída de una lesión. Jugando en casa, acompañado del apoyo de la gente ‘dorada’, se ha despachado con un doblete en la goleada 3-0 sobre Sport Boys.

Gracias a la extraordinaria aportación goleadora del ‘Facu’, quien dicho sea de paso se ha instalado en el Top-5 de anotadores históricos del Cusco FC igualando el registro de Mauricio Montes, la escuadra de Miguel Rondelli confirmó su clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque hace falta saber el contexto (Fase Previa / Fase de Grupos).

Facundo Callejo suma y sigue en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Propuestas

Al ‘Facu’ Callejo no le mueve en lo absoluto los sondeos o acercamientos que se den a su alrededor a parte de su óptimo desenvolvimiento en la ‘Ciudad Imperial’. Su compromiso sigue firme en Cusco FC, aunque comprende que otras instituciones, como el caso de Universitario, estén a la expectativa.

“Me han relacionado con ellos, pero no sé por qué se creó esa relación. Creo que todo arranca cuando les convierto y a partir de ahí me sorprendió porque me trataban con un cariño tremendo. Eso me sorprendió y gustó [la acogida], no te voy a mentir, porque no es normal que le anotes a un equipo y te feliciten y se alegre la gente", dijo en comunicación con Infobae Perú.

El Facu aborda los secretos de su irrupción en Cusco FC y cómo empezó a desenvolverse como artillero. Video: Paula Elizalde