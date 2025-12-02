Se revelaron los nombres de los primeros futbolistas que dejarán el cuadro 'celeste' para la próxima temporada. (Video: Estudio Fútbol / A Presión)

Sporting Cristal tiene entre ceja y ceja poder superar la primera llave del ‘playoff’ ante Alianza Lima. Y es que de ganar los dos partidos, se verá las caras con Cusco FC con la consigna de terminar como ‘Perú 2′ y conseguir el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la directiva viene trabajando a la par en el armado del plantel para la próxima temporada y se revelaron los cuatro jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori.

Estos enfrentamientos serán claves para los ‘celestes’, quienes necesitan sacarlos adelante para llevar los tres millones de dólares que otorga la Conmebol por acceder directamente al máximo torneo continental de clubes. De lo contrario, el presupuesto para el 2026 se alteraría. “Han hecho una gran inversión en la segunda mitad del año al repatriar a Miguel Araujo y Luis Abram con sueldos no pequeños, y por lo tanto necesitan equilibrar eso”, dijo el periodista Denilson Barrenechea en ‘Estudio Fútbol’.

Una de las incertidumbres que se había generado era si el entrenador brasileño iba a continuar en la entidad ‘rimense’, sobre todo, tras los reclamos que hizo por la organización de la Liga 1 y sus diversas modificaciones. “Autuori se va a quedar en Sporting Cristal y están con él hablando y consensuando de quiénes serían los jugadores que estarían llegando para la próxima temporada, pero miran de reojo también lo que va a ser el presupuesto que estaría manejando”, precisó.

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026. - créditos: Difusión

Los cuatro jugadores que no seguirán en Sporting Cristal en 2026

El periodista deportivo, Denilson Barrenechea, anticipó que Sporting Cristal tendrá varias bajas para la temporada 2026, respaldando su información con declaraciones directas. “Me dijeron que van a haber varias partidas. Por ejemplo, la de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Me habían comentado que Jhilmar Lora, por lo que se tiene previsto, no va a continuar el próximo año. Los números lo dicen también, porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autuori”, señaló. De hecho, ‘Alejo’ ya cuenta con una oferta de Alianza Lima para competir con el arquero boliviano, Guillermo Viscarra.

En cuanto a otro movimiento está la baja de Nicolás Pasquini, quien no ha podido destacar como lateral izquierdo pese a que se le renovó el contrato por todo el 2025: “También me dijeron que en el caso de Nicolás Pasquini, no va a continuar en Sporting Cristal. Están hablando con otros jugadores del extranjero para traerlos como laterales izquierdos”.

Sobre la situación contractual de Axel Cabellos, quien fue cedido a préstamo a La Florida con opción de compra desde Racing Club. “No ha tenido las mejores presentaciones, y lo que me han dicho es que Sporting Cristal no estaría ejerciendo la opción de compra porque no consideran que sea un jugador que esté marcando diferencias, y por lo tanto quieren apostar por alguien de la casa”.

Jhilmar Lora había sido marginado en Sporting Cristal a mediados de 2025, pero luego se reincorporó al plantel su volver a su mejor nivel. - créditos: Sporting Cristal

Por otro lado, Barrenechea informó que Irven Ávila recibió una propuesta para renovar contrato por una temporada más. Destacó que la directiva valora su trayectoria y su papel como referente para los jugadores jóvenes, aunque la decisión final recae en el propio delantero de 35 años.

Los jugadores que podrían llegar a Sporting Cristal en 2026

Varios nombres han sido relacionados con Sporting Cristal para el 2026. No obstante, gran parte de los fichajes depende de la clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luis Advíncula es un jugador apuntado en rojo para volver, mientras que Facundo Callejo, máximo goleador de la Liga 1 2025 con 24 dianas, estaría en la mira y buscarían pagar su cláusula de salida.

El periodista Julio Peña informó del interés del club 'rimense' en el delantero argentino del cuadro 'dorado'. (Video: Fútbol Excitante)