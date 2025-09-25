Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¡Todo o nada! Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile hoy, jueves 25 de septiembre, a las 19:30 horas en Coquimbo, por la definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ decidieron viajar con el plantel completo incluyendo al sancionado Carlos Zambrano y el lesionado Pablo Lavandeira.
Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ se enfrentaron en Matute por el primer partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El choque terminó en empate 0-0 dejando la llave abierta que se definirá en Coquimbo. El equipo de Néstor Gorosito sufrió la expulsión de Carlos Zambrano por propinarle un codazo a Charles Aránguiz a los 63′.
El ‘Kaiser’ quedó suspendido y será baja en el cuadro victoriano. Mientras que la Universidad de Chile no podrá contar con Marcelo Díaz por lesión, salió de la cancha por un golpe a los 46 minutos.
Tras el empate en Matute, surge la duda sobre el desenlace si se repite la igualdad en Coquimbo. La Conmebol estableció que, en caso de empate en el resultado global, el pase a la siguiente fase se definirá mediante una tanda de penales.
No se disputará tiempo suplementario ni se aplicará la regla del gol de visitante. Por esta razón, ambos equipos han practicado tiros desde el punto penal durante sus entrenamientos ante la posibilidad de llegar a esa instancia.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero o Kevin Quevedo; Hernán Barcos.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.
- Si Alianza Lima le gana a Universidad de Chile: este resultado es el ideal para los ‘blanquiazules’ que le dará la clasificación a las semifinales. Una victoria por cualquier marcador hará que los ‘grones’ celebren una hazaña más de visita.
- Si Alianza Lima empata con Universidad de Chile: este escenario hará que todo se defina por tanda de penales ya que la serie estará igualada debido al empate que se dio en Matute por el choque de ida. La suerte determinará al ganador de la serie.
- Si Alianza Lima pierde con Universidad de Chile: esta opción eliminará a los ‘íntimos’ del torneo internacional. El camino de Alianza terminará en Coquimbo y deberá concentrarse en la Liga 1.
La definición de los cuartos de final será televisado de manera exclusiva por DirecTV para Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Y también estará disponible por la plataforma streaming DGO. Mientras que Colombia, Ecuador, y Venezuela se verá por ESPN 2.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro en Coquimbo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.
El choque entre los victorianos y los ‘azules’ se jugará hoy, jueves 25 de septiembre, en el estadio estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.