Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

El choque entre los victorianos y los ‘azules’ se jugará hoy, jueves 25 de septiembre, en el estadio estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.